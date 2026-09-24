İklim dirençli şehirler için yeni hamle! SURFF New York’ta başlatıldı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'taki temaslarının 4'üncü gününde Türkevi'nde düzenlenen "İklim Dirençli Şehirler: SURFF Girişimi Başlangıç Toplantısı"na katıldı. COP31 Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli temasından biri olan Dirençli Şehirler başlığı kapsamında düzenlenen toplantıda; UNDRR, UN-Habitat, İLBANK ve UCLG iş birliğiyle "Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı Faaliyeti" (SURFF) başlatıldı.

PROJELERDEN FİNANSMAN VE UYGULAMAYA UZANAN ZİNCİR GÜÇLENECEK

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren COP31 Başkanı Kurum, Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Mekanizması SURFF'ün amacını ve kapsamını anlattı. COP31 Başkanı Kurum, SURFF Girişimi'nin şehirleri iklim değişikliğinin etkilerinden koruyacak adımları finansmanla buluşturma hedefiyle hayata geçirildiğini, iklim hedefleri ile finansman ve uygulama kapasitesi arasındaki mesafeyi kapatmak için işleyeceğini dile getirdi. COP31 Başkanı Kurum, "SURFF, mevcut fonların yerine geçen yeni bir yapı kurmuyor. Ülkelerin ve şehirlerin ihtiyaçlarını mevcut uluslararası finansman imkanlarıyla buluşturan kolaylaştırıcı bir mekanizma olarak tasarlanıyor. Proje geliştirme ve hazırlık desteğini, teknik uzmanlığı, kapasite geliştirmeyi, finansmana erişimi ve uzun vadeli ortaklıkları aynı çerçevede SURFF içerisinde ele alıyoruz. Planlardan projelere, projelerden finansmana, finansmandan uygulamaya uzanan zinciri güçlendirmek istiyoruz" dedi.

SURFF ÜÇ TEMEL SÜTUN ÜZERİNE İNŞA EDİLİYOR

Bakan Kurum, SURFF'ü üç temel sütun üzerine inşa edildiğini belirterek işleyişini şöyle anlattı:

"Birinci sütun, İklime Dirençli Şehirler Ülke Platformu. Ülkelerin iklim hedeflerinin ve Ulusal Katkı Beyanları'nın (NDC) yatırım yapılabilir kentsel proje portföylerine dönüşmesini destekleyeceğiz. İkinci sütun, İklime Dirençli Şehirler Mükemmeliyet Merkezi. Teknik bilgi, uygulama tecrübesi ve proje geliştirme kapasitesini şehirlerin doğrudan kullanabileceği araçlara dönüştüreceğiz. Üçüncü sütun, Uluslararası İklime Dirençli Şehirler Diyaloğu. Ülkeleri, şehirleri, kalkınma bankalarını, finans kuruluşlarını ve teknik ortakları aynı masa etrafında buluşturacağız."