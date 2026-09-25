Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için gerekli başvuruların yapıldığını ve sürecin kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Emlak Katılım Bankası ile taraflar arasında yürütülen görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildi. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında gerekli başvuruların gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde ilgili mevzuat uyarınca resmi izin ve onay başvuruları yapıldı.

SÜREÇ KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Açıklamada, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasının ardından pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Emlak Katılım'dan yapılan KAP açıklamasında, "Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için gerekli başvurular yapıldı, sürecin kısa sürede tamamlanması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.