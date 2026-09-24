Devlet korumasında yetişenler dikkat! Aile Bakanlığından 2 bin 550 kişilik yerleştirmede son gün
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Kanun kapsamındaki hak sahipleri için 2 bin 550 kişilik Eylül dönemi yerleştirmesinde son güne geldi. Devlet korumasından yararlanmış hak sahiplerinin tercih işlemleri bugün saat 23.59’da sona erecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında istihdam edilecek hak sahipleri için başlattığı 2026 Eylül dönemi tercih sürecinde bugün son gün. Toplam 2 bin 550 kadro ve pozisyon için tercih yapabilecek adayların işlemlerini 24 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.
TERCİHLERDE SON GÜN BUGÜN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Ek 1'inci maddesi kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahipleri için başlatılan 2026 Eylül dönemi tercih işlemlerinde bugün son gün.
14 Eylül'de başlayan tercihler, 24 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. İşlemler yalnızca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bakanlığın duyurusunda, tercih ekranına "2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme İşlemleri" hizmetinden ulaşılabileceği belirtildi.
2 BİN 550 KİŞİLİK KONTENJAN BULUNUYOR
2026 Eylül dönemi tercih kılavuzunda farklı öğrenim seviyelerine yönelik toplam 2 bin 550 kadro ve pozisyon yer alıyor.
Kontenjanların öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:
Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Söz konusu süreç, herkesin başvurabileceği genel bir kamu personeli alımı değil. Tercih hakkı, 2828 sayılı Kanun kapsamında istihdam hakkı bulunan ve Bakanlığın ilgili hak sahibi listesinde yer alan kişilere tanınıyor.