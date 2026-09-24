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Devlet korumasında yetişenler dikkat! Aile Bakanlığından 2 bin 550 kişilik yerleştirmede son gün

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Devlet korumasında yetişenler dikkat! Aile Bakanlığından 2 bin 550 kişilik yerleştirmede son gün

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Kanun kapsamındaki hak sahipleri için 2 bin 550 kişilik Eylül dönemi yerleştirmesinde son güne geldi. Devlet korumasından yararlanmış hak sahiplerinin tercih işlemleri bugün saat 23.59’da sona erecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında istihdam edilecek hak sahipleri için başlattığı 2026 Eylül dönemi tercih sürecinde bugün son gün. Toplam 2 bin 550 kadro ve pozisyon için tercih yapabilecek adayların işlemlerini 24 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

2828 sayılı Kanun kapsamındaki adaylar tercihlerini bugün tamamlayabilecek. (A Haber Grafik Ekibi)2828 sayılı Kanun kapsamındaki adaylar tercihlerini bugün tamamlayabilecek. (A Haber Grafik Ekibi)

TERCİHLERDE SON GÜN BUGÜN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Ek 1'inci maddesi kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahipleri için başlatılan 2026 Eylül dönemi tercih işlemlerinde bugün son gün.

14 Eylül'de başlayan tercihler, 24 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. İşlemler yalnızca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bakanlığın duyurusunda, tercih ekranına "2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme İşlemleri" hizmetinden ulaşılabileceği belirtildi.

Aile Bakanlığı kapsamında 2 bin 550 kadro için tercihler bugün sona eriyor. (A Haber Foto Arşivi)Aile Bakanlığı kapsamında 2 bin 550 kadro için tercihler bugün sona eriyor. (A Haber Foto Arşivi)

2 BİN 550 KİŞİLİK KONTENJAN BULUNUYOR

2026 Eylül dönemi tercih kılavuzunda farklı öğrenim seviyelerine yönelik toplam 2 bin 550 kadro ve pozisyon yer alıyor.

Kontenjanların öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:

Öğrenim düzeyi
Kontenjan
İlkokul / Ortaokul / İlköğretim
1.204
Ortaöğretim
708
Lisans
434
Ön lisans
204
Toplam
2.550

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Söz konusu süreç, herkesin başvurabileceği genel bir kamu personeli alımı değil. Tercih hakkı, 2828 sayılı Kanun kapsamında istihdam hakkı bulunan ve Bakanlığın ilgili hak sahibi listesinde yer alan kişilere tanınıyor.

İlkokuldan lisans düzeyine kadar farklı öğrenim grupları için kadrolar bulunuyor. (A Haber Foto Arşivi)İlkokuldan lisans düzeyine kadar farklı öğrenim grupları için kadrolar bulunuyor. (A Haber Foto Arşivi)

KİMLER 2828 KAPSAMINDA TERCİH YAPABİLİYOR?

Kılavuza göre bu haktan yararlanabilmek için adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Bunlar arasında devlet koruması veya bakım hizmetlerinden yararlanmış olmak da bulunuyor. Kılavuzda özetle;

  • Hakkında koruma veya bakım tedbiri kararı alınmış olması,
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında veya koruyucu aile hizmetleri kapsamında belirli süre hizmetlerden yararlanmış olması,
  • 18 yaşını doldurmuş olması,
  • Koruma veya bakım tedbiri kararının sona ermesinin ardından belirlenen süre içinde başvurarak hak sahibi olduğunun tespit edilmesi

gibi şartlara yer veriliyor.

2828 kapsamındaki yerleştirmede farklı öğrenim düzeylerine kadrolar ayrıldı. (A Haber Foto Arşivi)2828 kapsamındaki yerleştirmede farklı öğrenim düzeylerine kadrolar ayrıldı. (A Haber Foto Arşivi)

TERCİH YAPARKEN ÖĞRENİM DURUMU ÖNEMLİ

Kılavuzda ilkokul, ortaokul, ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri için farklı kadro ve pozisyonlar bulunuyor. Adayların yalnızca öğrenim durumlarına ve sahip oldukları niteliklere uygun kadroları tercih etmesi gerekiyor. Tercih edilen kadronun özel şartlarını taşımayan adayların yerleştirilmesi yapılsa dahi atama işlemleri gerçekleştirilmiyor.

Ayrıca tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibarıyla adayın ilgili öğrenim düzeyinden mezun olması şartı aranıyor.

Tercih işlemleri yalnızca e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. (AA)Tercih işlemleri yalnızca e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. (AA)

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların sisteme girerek tercihlerini oluşturduktan sonra işlemi "Tercihleri Onayla ve Bitir" adımıyla tamamlaması gerekiyor. Kılavuzda, yalnızca tercihleri sisteme kaydetmenin yeterli olmadığı özellikle vurgulanıyor. Tercihlerin tamamlanması için onay işleminin de yapılması gerekiyor.

Yerleştirme işlemleri, adayların tercihleri doğrultusunda kura yöntemiyle yapılacak. (AA)Yerleştirme işlemleri, adayların tercihleri doğrultusunda kura yöntemiyle yapılacak. (AA)

YERLEŞTİRME KURA İLE YAPILACAK

2828 kapsamındaki hak sahiplerinin yerleştirme işlemleri kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Yerleştirmede adayların öğrenim durumu, tercih ettikleri kadrolar ve ilgili kadroların şartları dikkate alınacak.

Yerleştirme sonrasında adayların atama işlemlerinde de kılavuzda belirtilen şartları taşıması gerekiyor.

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