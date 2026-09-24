Kılavuza göre bu haktan yararlanabilmek için adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Bunlar arasında devlet koruması veya bakım hizmetlerinden yararlanmış olmak da bulunuyor. Kılavuzda özetle;

İlkokuldan lisans düzeyine kadar farklı öğrenim grupları için kadrolar bulunuyor. (A Haber Foto Arşivi)

2828 kapsamındaki yerleştirmede farklı öğrenim düzeylerine kadrolar ayrıldı. (A Haber Foto Arşivi)

TERCİH YAPARKEN ÖĞRENİM DURUMU ÖNEMLİ

Kılavuzda ilkokul, ortaokul, ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri için farklı kadro ve pozisyonlar bulunuyor. Adayların yalnızca öğrenim durumlarına ve sahip oldukları niteliklere uygun kadroları tercih etmesi gerekiyor. Tercih edilen kadronun özel şartlarını taşımayan adayların yerleştirilmesi yapılsa dahi atama işlemleri gerçekleştirilmiyor.

Ayrıca tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibarıyla adayın ilgili öğrenim düzeyinden mezun olması şartı aranıyor.