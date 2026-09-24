Altında kritik eşik aşılıyor mu? Ons altında 4.350 ve 4.285 dolar detayı
Trump ile Şi Cinping’in görüşmesi piyasaların yanı sıra altın ve gümüş fiyatları açısından da yakından izleniyor. A Haber yayınında konuşan İslam Memiş, ons altında 4.350 ve 4.285 dolar seviyelerine dikkat çekti. Memiş, gümüşte ise 71 dolar direncini öne çıkardı.
Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeye odaklanırken, gözler altın ve gümüş fiyatlarına çevrildi. A Haber canlı yayınında piyasaların son durumu değerlendirilirken, Trump-Şi görüşmesinin emtia fiyatlarına olası etkisi masaya yatırıldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle doların seyri, Fed'in faiz politikası ve olası bir ateşkes ya da anlaşma haberinin altın ve gümüş üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.
PİYASALAR GÖRÜŞMEDEN NE BEKLİYOR?
A Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan Faruk Erdem, görüşmenin yalnızca ABD ve Çin arasındaki ticaret ilişkileri açısından değil, küresel ekonomi bakımından da önemli olduğunu belirtti.
Erdem'e göre görüşmeden doğrudan somut bir anlaşma çıkması yerine, mevcut belirsizliklerin azalması daha önemli olabilir. Özellikle kasım ayına kadar devam etmesi beklenen ticari ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı piyasaların takip ettiği başlıkların başında geliyor.
Erdem, tarafların yumuşak ve olumlu açıklamalar yapmasının ekonomileri rahatlatabileceğini ifade etti. ABD ile Çin arasında tarifeler konusunda bir uzlaşma sağlanmasının da piyasalar açısından yakından izleneceğini söyledi.
ALTIN NEDEN BASKI ALTINDA?
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşün arkasında birden fazla etken bulunuyor. İslam Memiş, dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkmasının ve Amerikan tahvil faizlerinin yüzde 5'in üzerine yükselmesinin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
Doların güçlenmesi, dolar karşısında fiyatlanan altın ve gümüş gibi varlıkların üzerinde baskı oluşturabiliyor. Buna Fed'in faiz politikası da eklenince değerli metallerdeki hareket daha yakından takip ediliyor.
Memiş, piyasalarda 25 baz puanlık faiz artırım ihtimalinin de fiyatlandığını söyledi. Bu beklentinin altın tarafındaki baskıyı artıran unsurlardan biri olduğunu ifade etti.