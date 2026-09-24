Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeye odaklanırken, gözler altın ve gümüş fiyatlarına çevrildi. A Haber canlı yayınında piyasaların son durumu değerlendirilirken, Trump-Şi görüşmesinin emtia fiyatlarına olası etkisi masaya yatırıldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle doların seyri, Fed'in faiz politikası ve olası bir ateşkes ya da anlaşma haberinin altın ve gümüş üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

(A Haber Grafik Ekibi)

PİYASALAR GÖRÜŞMEDEN NE BEKLİYOR?

A Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan Faruk Erdem, görüşmenin yalnızca ABD ve Çin arasındaki ticaret ilişkileri açısından değil, küresel ekonomi bakımından da önemli olduğunu belirtti.

Erdem'e göre görüşmeden doğrudan somut bir anlaşma çıkması yerine, mevcut belirsizliklerin azalması daha önemli olabilir. Özellikle kasım ayına kadar devam etmesi beklenen ticari ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı piyasaların takip ettiği başlıkların başında geliyor.

Erdem, tarafların yumuşak ve olumlu açıklamalar yapmasının ekonomileri rahatlatabileceğini ifade etti. ABD ile Çin arasında tarifeler konusunda bir uzlaşma sağlanmasının da piyasalar açısından yakından izleneceğini söyledi.