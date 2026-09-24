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Altında kritik eşik aşılıyor mu? Ons altında 4.350 ve 4.285 dolar detayı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altında kritik eşik aşılıyor mu? Ons altında 4.350 ve 4.285 dolar detayı

Trump ile Şi Cinping’in görüşmesi piyasaların yanı sıra altın ve gümüş fiyatları açısından da yakından izleniyor. A Haber yayınında konuşan İslam Memiş, ons altında 4.350 ve 4.285 dolar seviyelerine dikkat çekti. Memiş, gümüşte ise 71 dolar direncini öne çıkardı.

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeye odaklanırken, gözler altın ve gümüş fiyatlarına çevrildi. A Haber canlı yayınında piyasaların son durumu değerlendirilirken, Trump-Şi görüşmesinin emtia fiyatlarına olası etkisi masaya yatırıldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle doların seyri, Fed'in faiz politikası ve olası bir ateşkes ya da anlaşma haberinin altın ve gümüş üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

ALTIN VE PİYASALARDA SON DURUM: 24 EYLÜL FİYAT DEĞERLENDİRMESİ

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

PİYASALAR GÖRÜŞMEDEN NE BEKLİYOR?

A Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan Faruk Erdem, görüşmenin yalnızca ABD ve Çin arasındaki ticaret ilişkileri açısından değil, küresel ekonomi bakımından da önemli olduğunu belirtti.

Erdem'e göre görüşmeden doğrudan somut bir anlaşma çıkması yerine, mevcut belirsizliklerin azalması daha önemli olabilir. Özellikle kasım ayına kadar devam etmesi beklenen ticari ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı piyasaların takip ettiği başlıkların başında geliyor.

Erdem, tarafların yumuşak ve olumlu açıklamalar yapmasının ekonomileri rahatlatabileceğini ifade etti. ABD ile Çin arasında tarifeler konusunda bir uzlaşma sağlanmasının da piyasalar açısından yakından izleneceğini söyledi.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

ALTIN NEDEN BASKI ALTINDA?

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşün arkasında birden fazla etken bulunuyor. İslam Memiş, dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkmasının ve Amerikan tahvil faizlerinin yüzde 5'in üzerine yükselmesinin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Doların güçlenmesi, dolar karşısında fiyatlanan altın ve gümüş gibi varlıkların üzerinde baskı oluşturabiliyor. Buna Fed'in faiz politikası da eklenince değerli metallerdeki hareket daha yakından takip ediliyor.

Memiş, piyasalarda 25 baz puanlık faiz artırım ihtimalinin de fiyatlandığını söyledi. Bu beklentinin altın tarafındaki baskıyı artıran unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

(A Haber)(A Haber)

ONS ALTINDA KRİTİK EŞİKLER

A Haber yayınında ons altının teknik görünümüne ilişkin de dikkat çeken seviyeler paylaşıldı. İslam Memiş, 4.350 dolar seviyesinin önemli bir destek olduğunu söyledi. Bu seviyenin altında kalınmasının ardından 4.285 dolar bölgesinin de yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.

Uzmanın verdiği seviyeler şöyle:

Altın
Seviyenin anlamı
4.350 dolar
Kritik destek
4.285 dolar
Dikkat edilmesi gereken bölge

Memiş, ons altının bu seviyelerin üzerinde yeniden tutunup tutunamayacağının kısa vadeli görünüm açısından önemli olduğunu ifade etti.

(A Haber)(A Haber)

GRAM ALTINDA 6 BİN 500-7 BİN LİRA ARALIĞI

Ons altındaki hareket Türkiye'de gram altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. A Haber yayınında konuşan Memiş, gram altının Kapalıçarşı'da 6.730 lira seviyesinde olduğunu belirtti. Uzman, kısa vadede gram altın için 6.500-7.000 lira aralığının takip edileceğini söyledi.

Burada yalnızca ons altın değil, dolar/TL hareketi de gram altının fiyatlamasında önem taşıyor. Bu nedenle küresel piyasalardaki gelişmelerin Türkiye'deki altın fiyatlarına etkisi yakından izleniyor.

(AA)(AA)

"KASIM ORTASINA KADAR BASKILANMA DEVAM EDEBİLİR"

Altının bundan sonraki seyrine ilişkin değerlendirmesinde İslam Memiş, kısa vadede temkinli bir tablo çizdi. Memiş, "Kısa vadede kasım ayının ortasına kadar bu baskılanmanın devamını bekleyebiliriz" dedi.

Bu beklentisinin arkasında ise birkaç temel gelişme bulunuyor. Fed'in faiz politikası, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve henüz bir ateşkes ya da anlaşma haberinin gelmemesi altın üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Ancak Memiş'in orta ve uzun vadeli değerlendirmesi farklı. Uzman, bu vadelerde hem altın hem de gümüş için yükseliş yönündeki beklentisinin devam ettiğini söyledi.

(A Haber)(A Haber)

TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİ ALTINI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

ABD ve Çin arasındaki görüşmenin altın açısından önemi ise ticaret savaşlarının geleceğiyle bağlantılı. Faruk Erdem, görüşmeden mutlaka kapsamlı ve somut bir anlaşma çıkmasını beklemediğini söyledi. Ancak tarafların vereceği olumlu mesajların piyasalardaki bazı belirsizlikleri azaltabileceğini belirtti.

Bu noktada altın için kritik konu, küresel risk algısının nasıl değişeceği. ABD ile Çin arasında ticari gerilimin azalması, piyasalarda rahatlama sağlayabilir. Buna karşılık yeni bir gerilim veya belirsizlik, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesini etkileyebilir.

İslam Memiş de görüşmenin yalnızca ticaret açısından değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, dolar ve emtia piyasalarının da yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

(AA)(AA)

GÜMÜŞTE GÖZLER 71 DOLARDA

Altının yanında gümüş de A Haber yayınında öne çıkan yatırım araçlarından biri oldu. İslam Memiş, gümüşün son üç aylık performansının altına kıyasla dikkat çekici olduğunu söyledi. Memiş'e göre gümüş bu dönemde yaklaşık yüzde 23 getiri sağladı.

Ancak gümüşte de kısa vadeli hareketlilik devam ediyor. Uzman, 71 dolar seviyesini kritik direnç olarak gösterdi. Memiş'in değerlendirmesine göre kasım ayından sonra bir ateşkes veya anlaşma haberinin gelmesi halinde gümüşte 96 dolar seviyesine kadar teknik olarak takip edilebilecek bir hareket gündeme gelebilir.

Gümüşte öne çıkan seviyeler

  • 71 dolar: Kritik direnç seviyesi
  • 96 dolar: Olası anlaşma ve ateşkes senaryosunda teknik olarak takip edilebilecek seviye

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

ALTIN MI, GÜMÜŞ MÜ? UZMAN NE SÖYLÜYOR?

Yayındaki değerlendirmelerde altın ve gümüşün kısa vadede baskı altında kalabileceği, ancak orta ve uzun vadeli görünümde yükseliş beklentisinin korunduğu belirtildi.

İslam Memiş özellikle iki farklı döneme dikkat çekti. Kısa vadede Fed'in faiz politikası, güçlü dolar ve yükselen tahvil faizleri değerli metallerin önünde önemli bir baskı unsuru olarak görülüyor. Orta ve uzun vadede ise piyasaların yönünü değiştirebilecek gelişmeler arasında ateşkes ve anlaşma ihtimali öne çıkıyor.

Memiş, böyle bir gelişmenin gerçekleşmesi halinde yalnızca altın ve gümüşte değil, küresel piyasalardaki diğer yatırım araçlarında da rahatlama yaşanabileceğini söyledi.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

PETROL VE ORTA DOĞU GELİŞMELERİ DE TAKİPTE

Altın ve gümüşün yanı sıra petrol fiyatları da küresel piyasalardaki risk algısı açısından önem taşıyor. Faruk Erdem, petrolün yeniden 100 doların üzerine çıktığını belirtti. İslam Memiş ise Orta Doğu'daki gelişmelerin ve olası diplomatik adımların petrol fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Petrol fiyatlarındaki hareket de enflasyon, faiz beklentileri ve dolayısıyla altın fiyatları açısından yakından takip edilen başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

(AA)(AA)

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN BUNDAN SONRA NE İZLENECEK?

A Haber yayınındaki değerlendirmelere göre değerli metaller açısından önümüzdeki dönemde şu başlıklar öne çıkıyor:

  • ABD-Çin görüşmesinden çıkacak mesajlar
  • Ticari ateşkesin devam edip etmeyeceği
  • Fed'in faiz kararı ve faiz politikasına ilişkin mesajlar
  • Dolar endeksinin 100 seviyesi üzerindeki seyri
  • ABD tahvil faizleri
  • Orta Doğu'daki gelişmeler
  • Petrol fiyatları
  • Ons altında 4.350 ve 4.285 dolar seviyeleri
  • Gram altında 6.500-7.000 lira aralığı
  • Gümüşte 71 dolar direnci

Özetle, altın ve gümüşte kısa vadede baskının devam edip etmeyeceği kadar, küresel piyasalarda yeni bir rahatlama sürecinin başlayıp başlamayacağı da belirleyici olacak.

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