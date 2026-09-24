"İkinci çağ" olarak tanımlanan SMR döneminde Türkiye'nin sadece kurulum değil teknoloji ve sanayide yerli payı artırma iddiasında olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Hedefimiz 2030'ların ilk yarısında Türkiye'de ilk SMR'ı devreye almak. SMR'lar için mevzuat ve teşvik taslağı hazırlıyoruz. Yenilenebilirde uygulanan teknoloji nötr, alım garantili finansman kolaylıklarına benzer bir çerçeve gündemde" ifadelerini kullandı.

Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan nükleer santrallerle ilgili Fransa ve Güney Kore ile temasların devam ettiğini hatırlatan Bayraktar, "EDF ile kısa süre içinde bir işbirliği anlaşması imzalanabilir. Güney Kore ile temaslarımız devam ediyor. Yakında Cumhurbaşkanımız da Güney Kore'ye gidecek. Sinop ve Trakya'da planlanan en az 8 reaktör için Kanada, Güney Kore, Fransa, ABD ile yakın temaslar sürüyor" şeklinde konuştu.

Kıbrıs'a gaz hattı tarafında deniz çalışmalarının başladığını, uluslararası yüklenicilerin projeye ilgisi olduğunu söyleyen Bayraktar, "Gaz hattı, Kuzey Kıbrıs'ın ötesinde kapasite ile planlanıyor; olası bölgesel elektrik üretimi ve hatta Güney'in ihtiyaçlarının da karşılanabileceği senaryolar masada" dedi.