Türkiye nükleerde 'ikinci çağ'a geçiyor! Bakan Bayraktar açıkladı: İlk SMR için hedef 2030
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerjide "ikinci çağ" olarak nitelendirilen Küçük Modüler Reaktör (SMR) dönemine hazırlandığını açıkladı. İlk SMR’ın 2030’ların ilk yarısında devreye alınmasının hedeflendiğini belirten Bakan Bayraktar, yatırımcılara teşvik ve muafiyetler sağlanacağını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ikinci nükleer çağa hazırlandığını belirterek, "Küçük modüler reaktörler (SMR) alanında düzenlemeler hazırlıyoruz. SMR yatırımı yapacaklara belirli teşvik ve muafiyetler planlıyoruz" dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği New York'ta Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını yanıtladı. ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile Türkiye'nin nükleer şirketi TÜNAŞ arasında SMR'lar üzerine bir işbirliği anlaşması imzalandığını hatırlatan Bayraktar, "Anlaşma, Türkiye'nin SMR teknolojisinde yerli katkıyı artırma, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerini kapsayan bölgesel bir işbirliği ağı kurma ve gelecekte ihracat kapasitesi oluşturma hedeflerini içeriyor" diye konuştu.
HEDEF 2030'DA BAŞLAMAK
Türkiye'nin 1950'lerde başlayan nükleer yolculuğunda Akkuyu ile "birinci çağ"ın gecikmeli de olsa devreye girmek üzere olduğunu hatırlatan Bayraktar, Akkuyu'da yerli katkı oranının yüzde 55'e ulaştığını belirtti.