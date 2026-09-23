İdari binaların ve çevre güvenlik yollarının da baştan aşağı yenilendiğini vurgulayan Uraloğlu, yapılan yatırımlarla yolcu kapasitesinin 100 binden 250 bine çıkarıldığını, böylece Siirtlilere daha konforlu ve güvenli bir hava ulaşım altyapısı kazandırıldığını ifade etti.

Siirt Havalimanı'nda yürütülen çalışmalarla terminal binasının 3 bin 135 metrekareye yükseltildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Terminal binasını 3.135 metrekareye yükselttik. Böylece giden yolcu salonunu 539 metrekareden 1.500 metrekareye, gelen yolcu terminalini ise 195 metrekareden 640 metrekareye, VIP alanını da 43 metrekare olan 310 metrekareye çıkardık" sözleriyle kapasite artışını aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Kentte hayata geçirilen projeleri anlatan Bakan Uraloğlu, Siirt Havalimanı terminal binasının büyütüldüğünü ve yolcu kapasitesinin artırıldığını duyurdu.

24 YILDA 63 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM YATIRIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda Siirt'e çok önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Siirt'imizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu tarafa 63 milyar liralık bir yatırımı hayata geçirdik" diyerek kente yapılan bütçeyi paylaştı.

Siirt'teki bölünmüş yol uzunluğunun 7 kilometreden 138 kilometreye çıkarıldığını, ayrıca Siirt çevre yolu, Zereva ve Botan köprüleri ile Pervari, Eruh ve Tillo yolları gibi birçok stratejik projenin tamamlanarak hizmete sunulduğunu kaydetti.

SİİRT DEMİRYOLU AĞINA BAĞLANIYOR

Kentin demiryolu altyapısının gelişmesi için de kritik adımlar atıldığını belirten Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Demiryolu projesiyle ilgili müjdeli haberler verdi. Bakan Uraloğlu, "Şimdi de 34 kilometre uzunluğundaki Siirt Kurtalan Demiryolu projesi ile mevcut hattı Kurtalandan Siirt'e uzatarak il merkezimizi ulusal demiryolu ağına doğrudan bağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında hem istasyon çalışmalarının yerinde incelendiğini hem de demiryolu ağının komple yenilendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca, Siirt Havalimanı ve Siirt Üniversitesi'nin de demiryolu ağına entegre edileceğini sözlerine ekledi.