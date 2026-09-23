Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşanıyor. Motorin grubunda 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 5,57 TL'lik indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse motorinin litre fiyatı birçok kentte yeniden aşağı yönlü hareket edecek.