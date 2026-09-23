Motorinde tabela değişiyor! İstanbul'da litre fiyatı 90 TL'ye düşecek
Akaryakıt fiyatlarında motorin için yeni bir indirim beklentisi oluştu. 24 Eylül Perşembe gününden itibaren motorinin litre fiyatına 5,57 TL indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse İstanbul’da motorin 90,86 TL’ye, Ankara’da 91,87 TL’ye, İzmir’de ise 92,26 TL’ye kadar gerileyecek.
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşanıyor. Motorin grubunda 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 5,57 TL'lik indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse motorinin litre fiyatı birçok kentte yeniden aşağı yönlü hareket edecek.
MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?
Beklenen 5,57 TL'lik indirimin pompaya yansıması halinde şehirler arasındaki fiyat farkları da korunacak. Buna göre motorinin litre fiyatının bazı bölgelerde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
Söz konusu rakamlar, indirimin gerçekleşmesi halinde oluşması beklenen fiyatları gösteriyor. Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve istasyona göre küçük farklılıklar gösterebilir.
İSTANBUL'DA MOTORİN 90 LİRANIN SEVİYESİNE ÇEKİLECEK
İstanbul'da mevcut motorin fiyatları Avrupa Yakası'nda 96,40 TL, Anadolu Yakası'nda ise 96,20 TL seviyesinde bulunuyor.
5,57 TL'lik indirimin gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı İstanbul genelinde yaklaşık 90,86 TL seviyesine inecek. Böylece sürücüler açısından pompada litre başına önemli bir fiyat farkı oluşacak.