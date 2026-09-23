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Motorinde tabela değişiyor! İstanbul'da litre fiyatı 90 TL'ye düşecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Motorinde tabela değişiyor! İstanbul'da litre fiyatı 90 TL'ye düşecek

Akaryakıt fiyatlarında motorin için yeni bir indirim beklentisi oluştu. 24 Eylül Perşembe gününden itibaren motorinin litre fiyatına 5,57 TL indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse İstanbul’da motorin 90,86 TL’ye, Ankara’da 91,87 TL’ye, İzmir’de ise 92,26 TL’ye kadar gerileyecek.

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşanıyor. Motorin grubunda 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 5,57 TL'lik indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse motorinin litre fiyatı birçok kentte yeniden aşağı yönlü hareket edecek.

Motorin fiyatında 5,57 TL’lik indirim bekleniyor. (A Haber Grafik Ekibi)Motorin fiyatında 5,57 TL’lik indirim bekleniyor. (A Haber Grafik Ekibi)

MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Beklenen 5,57 TL'lik indirimin pompaya yansıması halinde şehirler arasındaki fiyat farkları da korunacak. Buna göre motorinin litre fiyatının bazı bölgelerde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

Bölge
Beklenen motorin fiyatı
İstanbul
90,86 TL
Ankara
91,87 TL
İzmir
92,26 TL
Doğu illeri
93,06 TL

Söz konusu rakamlar, indirimin gerçekleşmesi halinde oluşması beklenen fiyatları gösteriyor. Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve istasyona göre küçük farklılıklar gösterebilir.

İstanbul’da motorinin 90,86 TL’ye gerilemesi bekleniyor.İstanbul’da motorinin 90,86 TL’ye gerilemesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN 90 LİRANIN SEVİYESİNE ÇEKİLECEK

İstanbul'da mevcut motorin fiyatları Avrupa Yakası'nda 96,40 TL, Anadolu Yakası'nda ise 96,20 TL seviyesinde bulunuyor.

5,57 TL'lik indirimin gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı İstanbul genelinde yaklaşık 90,86 TL seviyesine inecek. Böylece sürücüler açısından pompada litre başına önemli bir fiyat farkı oluşacak.

Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

BENZİNDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Motorin grubundaki indirim beklentisine karşın benzin tarafında yeni bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

23 Eylül itibarıyla paylaşılan fiyatlara göre güncel akaryakıt rakamları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 80,40 TL
  • Motorin: 96,40 TL
  • LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 80,30 TL
  • Motorin: 96,20 TL
  • LPG: 34,40 TL

Ankara

  • Benzin: 81,40 TL
  • Motorin: 97,50 TL
  • LPG: 35,09 TL

İzmir

  • Benzin: 81,70 TL
  • Motorin: 97,80 TL
  • LPG: 34,99 TL

Motorin indirimi sonrası fiyatların yeniden şekillenmesi bekleniyor. (AA)Motorin indirimi sonrası fiyatların yeniden şekillenmesi bekleniyor. (AA)

İNDİRİM NE ZAMAN YANSIYACAK?

Beklenen düzenlemenin 24 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olması öngörülüyor. Ancak akaryakıt fiyatlarında nihai rakamlar dağıtım şirketleri ve istasyonlara göre değişebildiğinden, pompada görülecek tutarlar istasyona göre farklılaşabilir.

#Akaryakıt Fiyatları #Motorin İndirim
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