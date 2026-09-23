Bolluk sayesinde palamudun tane fiyatı 50 liraya kadar düştü. Fiyatların düşmesi tüketicilerin balığa ilgisini artırdı. Taze balık almak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren balıkçıların yolunu tuttu. Bu nedenle tezgahlarda yoğunluk oluştu.

"SEZONA BEREKETLİ BAŞLADIK"

Balıkçı Talip Saraç, palamut sezonunun hareketli başladığını söyledi.



Sezonun ilk günlerinde önemli miktarda palamut avladıklarını belirten Saraç, teknelerle yaklaşık 3 bin kasa palamut yakalandığını kaydetti.



Saraç, Karadeniz'deki bolluğun tezgahlara da yansıdığını, avın bereketli geçmesinin hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ettiğini dile getirerek, "Ekim ayının 15'inden sonra hamsi ve çinekop avında da bolluk bekliyoruz. Sezonun diğer balık türleri açısından da bereketli geçmesini umut ediyoruz" dedi.