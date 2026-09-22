TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı! Gözler son başvuru tarihinde
TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başladı. Borcunu peşin kapatıp tapusunu almak isteyen hak sahipleri 19 Ekim’e kadar başvurabilecek. Borcun tamamını ödeyemeyenler de belirli şartlarla kısmi ödeme yaparak indirimden yararlanabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için hazırladığı yüzde 25 indirim kampanyasını bugün başladı. Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri, 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen alıcılara mevcut borç bakiyesi üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak.
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BUGÜN BAŞLADI
TOKİ'nin vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine düzenlediği kampanyada başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Hak sahipleri, satış işlemleri sırasında sözleşme imzaladıkları aracı bankalara başvurarak kampanyadan yararlanabilecek.
Başvurular 22 Eylül 2026'da başlayacak ve 19 Ekim 2026'da sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25'lik indirim uygulanmayacak. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması öngörülüyor.
BORCUN TAMAMINI ÖDEYEMEYENLER DE KAMPANYAYA DAHİL
Kampanyadan yararlanmak için borcun tamamını tek seferde kapatmak zorunlu değil. Peşin ödeme imkanı sınırlı olan hak sahipleri için kısmi ödeme seçeneği de sunuluyor. Buna göre alıcılar, kalan borç bakiyesinin en az yüzde 25'i kadar peşin ödeme yapabilecek. Bu ödeme tutarı üzerinden de yüzde 25 indirim uygulanacak.
Böylece borcunun tamamını kapatamayan hak sahipleri de yapacakları ara ödeme üzerinden kampanyanın indirim imkanından yararlanabilecek.