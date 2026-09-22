TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanya belirli şartları taşıyan konut ve iş yeri alıcılarını kapsıyor. Geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan hak sahipleri kampanyaya başvurabilecek. Başvuru sırasında bazı borçların bulunmaması da gerekiyor. Hak sahiplerinin özellikle şu şartları taşıması isteniyor:

Satış işleminin 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş olması gerekiyor.

Geri ödeme taksitlerinin en geç Haziran 2025'te başlamış olması gerekiyor.

olması gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla geriye dönük taksit borcu bulunmaması gerekiyor.

Borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksidin ödenmiş olması gerekiyor.

Emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

Kalan taksit sayısının 12 ay veya daha az olmaması gerekiyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanamayacak.