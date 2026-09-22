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TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı! Gözler son başvuru tarihinde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı! Gözler son başvuru tarihinde

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başladı. Borcunu peşin kapatıp tapusunu almak isteyen hak sahipleri 19 Ekim’e kadar başvurabilecek. Borcun tamamını ödeyemeyenler de belirli şartlarla kısmi ödeme yaparak indirimden yararlanabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için hazırladığı yüzde 25 indirim kampanyasını bugün başladı. Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri, 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen alıcılara mevcut borç bakiyesi üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak.

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TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BUGÜN BAŞLADI

TOKİ'nin vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine düzenlediği kampanyada başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Hak sahipleri, satış işlemleri sırasında sözleşme imzaladıkları aracı bankalara başvurarak kampanyadan yararlanabilecek.

Başvurular 22 Eylül 2026'da başlayacak ve 19 Ekim 2026'da sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25'lik indirim uygulanmayacak. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması öngörülüyor.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

BORCUN TAMAMINI ÖDEYEMEYENLER DE KAMPANYAYA DAHİL

Kampanyadan yararlanmak için borcun tamamını tek seferde kapatmak zorunlu değil. Peşin ödeme imkanı sınırlı olan hak sahipleri için kısmi ödeme seçeneği de sunuluyor. Buna göre alıcılar, kalan borç bakiyesinin en az yüzde 25'i kadar peşin ödeme yapabilecek. Bu ödeme tutarı üzerinden de yüzde 25 indirim uygulanacak.

Böylece borcunun tamamını kapatamayan hak sahipleri de yapacakları ara ödeme üzerinden kampanyanın indirim imkanından yararlanabilecek.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı! Gözler son başvuru tarihinde - 1

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanya belirli şartları taşıyan konut ve iş yeri alıcılarını kapsıyor. Geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan hak sahipleri kampanyaya başvurabilecek. Başvuru sırasında bazı borçların bulunmaması da gerekiyor. Hak sahiplerinin özellikle şu şartları taşıması isteniyor:

  • Satış işleminin 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş olması gerekiyor.

  • Geri ödeme taksitlerinin en geç Haziran 2025'te başlamış olması gerekiyor.
  • Başvuru tarihi itibarıyla geriye dönük taksit borcu bulunmaması gerekiyor.
  • Borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksidin ödenmiş olması gerekiyor.
  • Emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.
  • Kalan taksit sayısının 12 ay veya daha az olmaması gerekiyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanamayacak.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı! Gözler son başvuru tarihinde - 2

BAŞVURU İÇİN AYRI BİR FORM DOLDURULMAYACAK

Kampanyaya katılmak isteyenlerin TOKİ tarafından oluşturulmuş ayrı bir dijital başvuru ekranından işlem yapması gerekmiyor. Hak sahiplerinin, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankaya doğrudan başvurmaları yeterli olacak. Borç kapatma tutarı da aynı bankadan öğrenilebilecek.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı! Gözler son başvuru tarihinde - 3

TOKİ KAMPANYASINDA HANGİ BANKALAR KULLANILACAK?

Kampanya kapsamında borç kapatma işlemleri için aracı bankalar üzerinden işlem yapılabilecek. Paylaşılan banka ve kredi koşullarında Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. için konut ve iş yeri kredilerine ilişkin oranlar yer alıyor.

Kredi bilgisi
Konut
İş yeri
Vade
1-120 ay
1-120 ay
Tutar
Tüm tutar aralıkları
Tüm tutar aralıkları
Faiz oranı
%2,89
%3,25
Tahsis ücreti
Binde 5
Binde 5

Hak sahipleri, borç kapatma sürecinde gerekli finansman için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı! Gözler son başvuru tarihinde - 4

TAPUSUNU ALMAK İSTEYENLERDEN HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kampanya kapsamında kapatan alıcılara tapuları verilecek. Bu nedenle bankaya başvuru sırasında bazı belgelerin hazır bulundurulması gerekiyor. Hak sahiplerinin yanında:

  • İlgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge
  • DASK poliçesi

bulunması gerekiyor.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı! Gözler son başvuru tarihinde - 5

19 EKİM'DEN SONRA İNDİRİM UYGULANMAYACAK

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında başvurular için belirlenen süre 19 Ekim 2026'da sona erecek. Kampanya süresi bittikten sonra yapılacak borç kapatma işlemlerinde veya kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim hakkı bulunmayacak.

Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin hem başvuru şartlarını kontrol etmesi hem de işlemlerini 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor.

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