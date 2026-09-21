İş kazası geçirenler dikkat! 23 bin 121 TL'lik ödeme ve 133 bin TL'lik ceza
İş kazası geçiren çalışanların hangi haklara sahip olduğu merak ediliyor. 2026’da geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri ve iş güvenliği cezaları için uygulanan tutarlar belli oldu. Hastane masrafından SGK bildirim süresine kadar merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
İş kazaları, çalışanların hayatını doğrudan etkileyen en önemli iş sağlığı ve güvenliği sorunları arasında yer alıyor. Son olarak ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un İstanbul Göktürk'teki evinde bir işçinin yüksekten düşmesi sonucu meydana gelen kaza, konuyu yeniden gündeme taşıdı. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre, iş kazası geçiren çalışanların SGK kapsamında çeşitli hakları bulunuyor. Peki iş kazası geçiren çalışan ne yapmalı?
İŞ KAZASI GEÇİREN ÇALIŞAN İLK OLARAK NE YAPMALI?
İş kazası yaşayan sigortalının öncelikle durumu işverene bildirmesi gerekiyor. İşverenin de kazayı kolluk kuvvetlerine ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirme yükümlülüğü bulunuyor. İş kazasının SGK'ya bildirilmesi için genel olarak kazanın meydana geldiği tarihi takip eden üç iş günü içinde işlem yapılması gerekiyor. Kendi adına ve hesabına çalışan sigortalıların ise gerekli bildirimi kendilerinin yapması gerekiyor.
SGK'ya yapılan bildirimin ardından olayın iş kazası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği inceleniyor. SGK da iş kazası nedeniyle sağlanan hakları ilgili mevzuat çerçevesinde uyguluyor.
İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİNİN HANGİ HAKLARI BULUNUYOR?
İş kazası sigortası kapsamında çalışanlara birden fazla sosyal güvenlik yardımı sağlanabiliyor. Bunlar arasında:
- Geçici iş göremezlik ödeneği
- Sürekli iş göremezlik geliri
- Ölüm geliri
- Evlenme ödeneği
- Cenaze ödeneği
yer alıyor. SGK'ya göre iş kazası sigortasından yararlanmak için ayrıca belirli bir prim günü şartı bulunmuyor.