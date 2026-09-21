İş kazaları, çalışanların hayatını doğrudan etkileyen en önemli iş sağlığı ve güvenliği sorunları arasında yer alıyor. Son olarak ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un İstanbul Göktürk'teki evinde bir işçinin yüksekten düşmesi sonucu meydana gelen kaza, konuyu yeniden gündeme taşıdı. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre , iş kazası geçiren çalışanların SGK kapsamında çeşitli hakları bulunuyor. Peki iş kazası geçiren çalışan ne yapmalı?

(A Haber Grafik Ekibi)

İŞ KAZASI GEÇİREN ÇALIŞAN İLK OLARAK NE YAPMALI?

İş kazası yaşayan sigortalının öncelikle durumu işverene bildirmesi gerekiyor. İşverenin de kazayı kolluk kuvvetlerine ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirme yükümlülüğü bulunuyor. İş kazasının SGK'ya bildirilmesi için genel olarak kazanın meydana geldiği tarihi takip eden üç iş günü içinde işlem yapılması gerekiyor. Kendi adına ve hesabına çalışan sigortalıların ise gerekli bildirimi kendilerinin yapması gerekiyor.

SGK'ya yapılan bildirimin ardından olayın iş kazası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği inceleniyor. SGK da iş kazası nedeniyle sağlanan hakları ilgili mevzuat çerçevesinde uyguluyor.