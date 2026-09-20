-°C
CANLI YAYIN

BDDK'dan Bank Mellat kararı! İstanbul şubesinin faaliyet izni kaldırıldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
BDDK'dan Bank Mellat kararı! İstanbul şubesinin faaliyet izni kaldırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.

BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, "Kurulun 18 Eylül 2026 tarihli toplantısında, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fon soruşturmasında MASAKa yeni inceleme talebiFon soruşturmasında MASAKa yeni inceleme talebi FON SORUŞTURMASINDA MASAK'A YENİ İNCELEME TALEBİ
Fon soruşturmasında 5 isme gözaltıFon soruşturmasında 5 isme gözaltı FON SORUŞTURMASINDA 5 İSME GÖZALTI

#BDDK #Bank Mellat
Milli Hızlı Tren’de seri üretim başladı! Bakan Uraloğlu: Toplam 14 set üretmeyi hedefliyoruz
Sonraki Haber
Milli Hızlı Tren’de seri üretim başladı! Bakan Uraloğlu: Toplam 14 set üretmeyi hedefliyoruz
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın