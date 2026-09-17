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BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına yönelik karar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına yönelik karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) halka açık bankaların hisse geri alımlarına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, 16 Eylül 2026 tarihinden sonra geri alım yoluyla edinilen banka hisseleri, 31 Aralık 2026 tarihine kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların hisse geri alımlarına yönelik düzenleme yaptı.

BDDK'nın duyurusuna göre halka açık bankaların 16 Eylül 2026 tarihinden sonra geri alım yoluyla edindiği kendi hisse senetlerine ilişkin uygulamada değişikliğe gidildi.

HİSSE GERİ ALIMLARI ÇEKİRDEK SERMAYEDEN DÜŞÜLMEYECEK

Alınan kararla birlikte söz konusu hisseler, 31 Aralık 2026 tarihine kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak.

BDDK ayrıca bu hisse senetlerinin kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamalarına dahil edilmeyeceğini bildirdi.

Düzenlemenin bankaların sermaye hesaplamalarında geçici bir esneklik sağlaması amaçlanıyor.

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