BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına yönelik karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) halka açık bankaların hisse geri alımlarına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, 16 Eylül 2026 tarihinden sonra geri alım yoluyla edinilen banka hisseleri, 31 Aralık 2026 tarihine kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak.