TÜİK Haziran 2026 hayvancılık istatistikleri: Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı arttı
Türkiye’nin hayvan varlığına ilişkin Haziran 2026 tablosunda küçükbaş grubundaki yükseliş öne çıktı. Aralık 2025’e göre küçükbaş sayısı 2 milyon 940 bin 859 baş artarak 60 milyon 815 bin 177’ye ulaştı. Aynı dönemde büyükbaş sayısı yüzde 0,5 yükseldi. Koyun varlığındaki yüzde 6’lık artış, toplam küçükbaş büyümesinin ana bölümünü oluşturdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TÜİK üzerinden yayımlanan Haziran 2026 Hayvancılık İstatistikleri, yılın ilk altı ayında hayvan varlığındaki artışın küçükbaş grubunda yoğunlaştığını ortaya koydu. Koyun sayısı yüzde 6, keçi sayısı yüzde 1,4 yükselirken küçükbaş toplamı yüzde 5,1 büyüdü.
TÜRKİYE'NİN HAYVAN VARLIĞI İLK ALTI AYDA ARTTI
Haziran 2026 verileri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının 2025 sonuna göre yükseldiğini gösterdi. Büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 708 bin 985'ten 17 milyon 804 bin 510'a çıktı. Küçükbaş hayvan sayısı ise 57 milyon 874 bin 318'den 60 milyon 815 bin 177'ye yükseldi.
BÜYÜKBAŞTA ARTIŞ YÜZDE 0,5 OLDU
Büyükbaş hayvan sayısı Haziran 2026 sonunda 17 milyon 804 bin 510 olarak kaydedildi. Aralık 2025'e kıyasla toplam artış oranı yüzde 0,5 oldu.
Sığır sayısı aynı dönemde yüzde 0,5 artarak 17 milyon 544 bin 200'den 17 milyon 640 bin 2'ye ulaştı. Manda sayısı ise yüzde 0,2 azaldı ve 164 bin 785'ten 164 bin 508'e geriledi.