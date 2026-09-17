Küçükbaş hayvan varlığı altı ayda 2 milyon 940 bin 859 baş artarak 60 milyon 815 bin 177’ye ulaştı.

KÜÇÜKBAŞTA YÜZDE 5,1'LİK YÜKSELİŞ

Küçükbaş hayvan varlığı, büyükbaşa göre daha yüksek oranda arttı. Toplam sayı altı ayda yüzde 5,1 yükselerek 60 milyon 815 bin 177 oldu.

Koyun sayısı yüzde 6 artışla 46 milyon 688 bin 813'ten 49 milyon 473 bin 446'ya çıktı. Küçükbaş hayvan varlığındaki artışın büyük bölümü koyun sayısındaki yükselişten geldi.

Keçi sayısı da yüzde 1,4 artarak 11 milyon 185 bin 505'ten 11 milyon 341 bin 731'e ulaştı.