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TÜİK Haziran 2026 hayvancılık istatistikleri: Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı arttı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TÜİK Haziran 2026 hayvancılık istatistikleri: Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı arttı

Türkiye’nin hayvan varlığına ilişkin Haziran 2026 tablosunda küçükbaş grubundaki yükseliş öne çıktı. Aralık 2025’e göre küçükbaş sayısı 2 milyon 940 bin 859 baş artarak 60 milyon 815 bin 177’ye ulaştı. Aynı dönemde büyükbaş sayısı yüzde 0,5 yükseldi. Koyun varlığındaki yüzde 6’lık artış, toplam küçükbaş büyümesinin ana bölümünü oluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TÜİK üzerinden yayımlanan Haziran 2026 Hayvancılık İstatistikleri, yılın ilk altı ayında hayvan varlığındaki artışın küçükbaş grubunda yoğunlaştığını ortaya koydu. Koyun sayısı yüzde 6, keçi sayısı yüzde 1,4 yükselirken küçükbaş toplamı yüzde 5,1 büyüdü.

Türkiye’nin toplam hayvan varlığı 2026’nın ilk yarısında yükselirken, sayısal büyümenin ağırlık merkezi küçükbaş hayvancılık oldu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)Türkiye’nin toplam hayvan varlığı 2026’nın ilk yarısında yükselirken, sayısal büyümenin ağırlık merkezi küçükbaş hayvancılık oldu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

TÜRKİYE'NİN HAYVAN VARLIĞI İLK ALTI AYDA ARTTI

Haziran 2026 verileri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının 2025 sonuna göre yükseldiğini gösterdi. Büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 708 bin 985'ten 17 milyon 804 bin 510'a çıktı. Küçükbaş hayvan sayısı ise 57 milyon 874 bin 318'den 60 milyon 815 bin 177'ye yükseldi.

Türkiye’de büyükbaş hayvan sayısı Aralık 2025’e göre yüzde 0,5 artarak Haziran 2026 sonunda 17 milyon 804 bin 510’a çıktı.Türkiye’de büyükbaş hayvan sayısı Aralık 2025’e göre yüzde 0,5 artarak Haziran 2026 sonunda 17 milyon 804 bin 510’a çıktı.

BÜYÜKBAŞTA ARTIŞ YÜZDE 0,5 OLDU

Büyükbaş hayvan sayısı Haziran 2026 sonunda 17 milyon 804 bin 510 olarak kaydedildi. Aralık 2025'e kıyasla toplam artış oranı yüzde 0,5 oldu.

Sığır sayısı aynı dönemde yüzde 0,5 artarak 17 milyon 544 bin 200'den 17 milyon 640 bin 2'ye ulaştı. Manda sayısı ise yüzde 0,2 azaldı ve 164 bin 785'ten 164 bin 508'e geriledi.

Küçükbaş hayvan varlığı altı ayda 2 milyon 940 bin 859 baş artarak 60 milyon 815 bin 177’ye ulaştı.Küçükbaş hayvan varlığı altı ayda 2 milyon 940 bin 859 baş artarak 60 milyon 815 bin 177’ye ulaştı.

KÜÇÜKBAŞTA YÜZDE 5,1'LİK YÜKSELİŞ

Küçükbaş hayvan varlığı, büyükbaşa göre daha yüksek oranda arttı. Toplam sayı altı ayda yüzde 5,1 yükselerek 60 milyon 815 bin 177 oldu.

Koyun sayısı yüzde 6 artışla 46 milyon 688 bin 813'ten 49 milyon 473 bin 446'ya çıktı. Küçükbaş hayvan varlığındaki artışın büyük bölümü koyun sayısındaki yükselişten geldi.

Keçi sayısı da yüzde 1,4 artarak 11 milyon 185 bin 505'ten 11 milyon 341 bin 731'e ulaştı.

Koyun sayısı yüzde 6 artışla 49 milyon 473 bin 446’ya ulaşırken keçi sayısındaki yükseliş yüzde 1,4 olarak kaydedildi.Koyun sayısı yüzde 6 artışla 49 milyon 473 bin 446’ya ulaşırken keçi sayısındaki yükseliş yüzde 1,4 olarak kaydedildi.

HAZİRAN 2026 HAYVANCILIK İSTATİSTİKLERİ ÖZETİ
Konu
Bilgi
Büyükbaş hayvan sayısı
17 milyon 804 bin 510
Büyükbaş değişim oranı
Yüzde 0,5 artış
Sığır sayısı
17 milyon 640 bin 2; yüzde 0,5 artış
Manda sayısı
164 bin 508; yüzde 0,2 azalış
Küçükbaş hayvan sayısı
60 milyon 815 bin 177
Küçükbaş değişim oranı
Yüzde 5,1 artış
Koyun sayısı
49 milyon 473 bin 446; yüzde 6 artış
Keçi sayısı
11 milyon 341 bin 731; yüzde 1,4 artış
Karşılaştırma dönemi
Aralık 2025-Haziran 2026
Veriyi hazırlayan kurum
Tarım ve Orman Bakanlığı
Yayımlayan kurum
Türkiye İstatistik Kurumu

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