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Eylül 2026 SED ödemeleri hesaplara aktarıldı: Toplam 2 milyar 186 milyon liralık ödeme yapıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eylül 2026 SED ödemeleri hesaplara aktarıldı: Toplam 2 milyar 186 milyon liralık ödeme yapıldı

Eylül ayına ait Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların aile ortamında desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla toplam 2 milyar 186 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Ödeme bilgileri e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eylül 2026 dönemine ait Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini hesaplara yatırdı. Toplam 2 milyar 186 milyon liralık aktarım, çocukların ailelerinin yanında yaşamlarını sürdürmesine ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor. Hak sahipleri, ödemenin hesaplarına geçip geçmediğini e-Devlet'teki "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" hizmetinden görüntüleyebiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eylül ayına ait 2 milyar 186 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eylül ayına ait 2 milyar 186 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)

EYLÜL AYI SED ÖDEMELERİ HESAPLARA GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eylül ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini tamamladı. Hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan toplam tutar 2 milyar 186 milyon liraya ulaştı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, eylül dönemi ödemesine ilişkin açıklamasında, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı.

Destekle çocukların ailelerinin yanında büyümelerine, sosyal gelişimlerine ve eğitim hayatlarına katkı sağlanması amaçlanıyor.Destekle çocukların ailelerinin yanında büyümelerine, sosyal gelişimlerine ve eğitim hayatlarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

ÇOCUKLARIN AİLE YANINDA DESTEKLENMESİ HEDEFLENİYOR

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti, çocukların ailelerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan desteklenmesini amaçlıyor. Bakan Göktaş, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarını işaret ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık"

Hak sahipleri ödeme bilgilerini e-Devlet’teki “Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama” hizmetinden kontrol edebiliyor.Hak sahipleri ödeme bilgilerini e-Devlet’teki “Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama” hizmetinden kontrol edebiliyor.

SED ÖDEMESİ E-DEVLET'TEN SORGULANABİLİYOR

Hak sahipleri, SED ödemesinin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Bunun için sisteme giriş yapıldıktan sonra arama bölümüne "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazılması gerekiyor. Arama sonucunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait hizmet seçilerek ödeme kaydı görüntülenebiliyor.

SORGULAMA ADIMLARI:
1
T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapın.
2
Arama alanına "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.
3
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetini seçin.
4
Ekrandaki ödeme bilgilerini kontrol edin.

EYLÜL 2026 SED ÖDEMESİ ÖZETİ

Konu
Bilgi
Ödeme dönemi
Eylül 2026
Toplam ödeme
2 milyar 186 milyon lira
Destek türü
Sosyal ve Ekonomik Destek
Amaç
Çocukların aile ortamında ve eğitim hayatında desteklenmesi
Ödemeyi yapan kurum
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sorgulama kanalı
e-Devlet
Sonuç
Ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldıEvde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI

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