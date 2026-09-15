Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eylül 2026 dönemine ait Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini hesaplara yatırdı. Toplam 2 milyar 186 milyon liralık aktarım, çocukların ailelerinin yanında yaşamlarını sürdürmesine ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor. Hak sahipleri, ödemenin hesaplarına geçip geçmediğini e-Devlet'teki "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" hizmetinden görüntüleyebiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eylül ayına ait 2 milyar 186 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)

EYLÜL AYI SED ÖDEMELERİ HESAPLARA GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eylül ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini tamamladı. Hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan toplam tutar 2 milyar 186 milyon liraya ulaştı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, eylül dönemi ödemesine ilişkin açıklamasında, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı.