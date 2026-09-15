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Tarım-ÜFE'de yıllık artış yüzde 21,91: Sebze grubunda bu oran yüzde 69,99'a ulaştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tarım-ÜFE'de yıllık artış yüzde 21,91: Sebze grubunda bu oran yüzde 69,99'a ulaştı

Tarım ürünlerinin üretici fiyatlarındaki değişimi gösteren Tarım-ÜFE, Ağustos 2026'da aylık bazda yüzde 0,93 gerilerken yıllık bazda yüzde 21,91 arttı. Aylık genel düşüşe karşın canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,00, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,22 artış kaydedildi.

Tarım-ÜFE, Ağustos 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,93 azaldı; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,91 yükseldi. Veri, tarım ürünlerinde üretici aşamasındaki fiyat hareketlerinin aylık olarak gerilediğini, yıllık artışın ise sürdüğünü gösterdi. En belirgin yıllık artış sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda; en güçlü aylık yükseliş ise tropikal ve subtropikal meyvelerde gerçekleşti.

Tarım-ÜFE, Ağustos 2026’da yıllık yüzde 21,91 artarken on iki aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 33,47 oldu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)Tarım-ÜFE, Ağustos 2026’da yıllık yüzde 21,91 artarken on iki aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 33,47 oldu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)

TARIM-ÜFE AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Tarım ürünlerinin üretici fiyatlarında zaman içinde oluşan değişimi izleyen Tarım-ÜFE, Ağustos 2026'da 1.115,00 seviyesinde gerçekleşti. Endeks bir önceki aya göre yüzde 0,93 azalırken, Aralık 2025'e kıyasla yüzde 9,20 arttı. Yıllık değişim yüzde 21,91, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 33,47 oldu.

Ana gruplarda çok yıllık bitkisel ürünler ile canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde aylık artış kaydedilirken tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,23 azalış gerçekleşti.Ana gruplarda çok yıllık bitkisel ürünler ile canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde aylık artış kaydedilirken tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,23 azalış gerçekleşti.

ÜÇ SEKTÖRDE AYLIK DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerin üretici fiyatları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 geriledi. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde aylık düşüş yüzde 1,74 olarak hesaplandı.

Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılığı destekleyici hizmetlerde ise üretici fiyatları aylık yüzde 1,77 azaldı.

En yüksek yıllık artış yüzde 69,99 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda, aylık artış ise yüzde 153,75 ile tropikal ve subtropikal meyvelerde görüldü.En yüksek yıllık artış yüzde 69,99 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda, aylık artış ise yüzde 153,75 ile tropikal ve subtropikal meyvelerde görüldü.

ANA ÜRÜN GRUPLARI AYRIŞTI

Tek yıllık bitkisel ürünlerin üretici fiyatları ağustosta aylık yüzde 6,23 düştü. Buna karşılık çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,22 artış gerçekleşti.

Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerdeki aylık yükseliş yüzde 2,00 oldu. Bu grubun yıllık üretici fiyat artışı ise yüzde 37,41'e ulaştı.

Sektör ve ana grup Endeks Aylık değişim Aralık 2025'e göre Yıllık değişim 12 aylık ortalama
Tarım-ÜFE 1.115,00 Yüzde 0,93 azalış Yüzde 9,20 artış Yüzde 21,91 artış Yüzde 33,47 artış
Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler 1.095,66 Yüzde 0,86 azalış Yüzde 8,48 artış Yüzde 21,48 artış Yüzde 32,96 artış
Tek yıllık bitkisel ürünler 951,99 Yüzde 6,23 azalış Yüzde 10,83 artış Yüzde 40,65 artış Yüzde 36,54 artış
Çok yıllık bitkisel ürünler 1.154,71 Yüzde 3,22 artış Yüzde 9,53 azalış Yüzde 8,08 azalış Yüzde 30,49 artış
Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler 1.245,38 Yüzde 2,00 artış Yüzde 23,39 artış Yüzde 37,41 artış Yüzde 31,87 artış
Orman ürünleri ve ilgili hizmetler 1.475,68 Yüzde 1,74 azalış Yüzde 25,06 artış Yüzde 32,52 artış Yüzde 40,77 artış
Balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile ilgili hizmetler 1.454,62 Yüzde 1,77 azalış Yüzde 15,51 artış Yüzde 23,86 artış Yüzde 41,80 artış

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları - Ağustos 2026Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları - Ağustos 2026

SEBZE GRUBUNDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 69,99

Alt gruplar incelendiğinde yıllık üretici fiyat artışının en yüksek olduğu alan sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Bu gruptaki yıllık yükseliş yüzde 69,99 olarak kayıtlara geçti.

Ana gruplarda tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 40,65 ile yüksek yıllık artış gösterirken çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,08 düşüş gerçekleşti.

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE aylık değişim oranları - Ağustos 2026Alt gruplara göre Tarım-ÜFE aylık değişim oranları - Ağustos 2026

TROPİKAL MEYVELER AYLIK ARTIŞTA ÖNE ÇIKTI

Ağustos ayında alt gruplar içindeki en yüksek aylık değişim tropikal ve subtropikal meyvelerde görüldü. Bu gruptaki üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 153,75 arttı.

Genel endeksin aylık olarak gerilemesine rağmen bazı ürün gruplarındaki güçlü yükseliş, tarımsal üretici fiyatlarının ürün bazında aynı yönde hareket etmediğini ortaya koydu.

TARIM-ÜFE AĞUSTOS 2026 ÖZETİ

Konu
Bilgi
Ana konu
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
Aylık değişim
- Yüzde 0,93
Yıllık değişim
Yüzde 21,91
Aralık 2025'e göre değişim
Yüzde 9,20
On iki aylık ortalama
Yüzde 33,47
En yüksek yıllık alt grup artışı
Sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular: Yüzde 69,99
En yüksek aylık alt grup artışı
Tropikal ve subtropikal meyveler: Yüzde 153,75
Resmi kaynak
Türkiye İstatistik Kurumu

#Tarım Üfe
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