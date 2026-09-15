Tarım-ÜFE, Ağustos 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,93 azaldı; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,91 yükseldi. Veri, tarım ürünlerinde üretici aşamasındaki fiyat hareketlerinin aylık olarak gerilediğini, yıllık artışın ise sürdüğünü gösterdi. En belirgin yıllık artış sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda; en güçlü aylık yükseliş ise tropikal ve subtropikal meyvelerde gerçekleşti.

Tarım ürünlerinin üretici fiyatlarında zaman içinde oluşan değişimi izleyen Tarım-ÜFE, Ağustos 2026'da 1.115,00 seviyesinde gerçekleşti. Endeks bir önceki aya göre yüzde 0,93 azalırken, Aralık 2025'e kıyasla yüzde 9,20 arttı. Yıllık değişim yüzde 21,91, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 33,47 oldu.

Tarım-ÜFE, Ağustos 2026’da yıllık yüzde 21,91 artarken on iki aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 33,47 oldu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)

Ana gruplarda çok yıllık bitkisel ürünler ile canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde aylık artış kaydedilirken tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,23 azalış gerçekleşti.

ÜÇ SEKTÖRDE AYLIK DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerin üretici fiyatları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 geriledi. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde aylık düşüş yüzde 1,74 olarak hesaplandı.

Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılığı destekleyici hizmetlerde ise üretici fiyatları aylık yüzde 1,77 azaldı.