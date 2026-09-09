Erdem, "Bu yılı böyle kapatacağız gibi görünüyor. Yani inişli çıkışlı bir grafik olacak ama uzun vadede hep yükseliş trendi devam edecek gibi görünüyor." değerlendirmesini paylaştı.

Yılbaşından bu yana altındaki artışın yüzde 20'nin üzerinde olduğunu belirten Faruk Erdem, yılın kalan bölümünde de inişli çıkışlı bir görünüm beklediğini dile getirdi.

Petrol, Hürmüz’deki gelişmeler ve dolardaki hareketler de fiyatları etkileyen unsurlar arasında gösterildi.

FED KARARI ALTININ YÖNÜNÜ ETKİLEYECEK

Altındaki hareketin FED'in açıklamaları ve faiz kararıyla da bağlantılı olduğunu vurgulayan Erdem, FED'den gelecek kararın fiyatların yönünde etkili olacağını belirtti. Petrol, Hürmüz'deki kriz ve dolardaki dalgalanmaları da altını etkileyen unsurlar olarak sıraladı. Değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Şu anda FED'in yapacağı açıklama, onların faiz kararı altına yön verecek. Petrol bir yandan, Hürmüz'deki kriz bir yandan, dolardaki iniş çıkış bir yandan, FED bir yandan; hepsi altını etkileyen unsurlar."