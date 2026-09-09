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7.200 lirayı görmüştü! Gram altında yeni hareketlilik: Uzman fiyatları etkileyen unsurları açıkladı

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7.200 lirayı görmüştü! Gram altında yeni hareketlilik: Uzman fiyatları etkileyen unsurları açıkladı

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, dolar, petrol, Hürmüz’deki gelişmeler ve FED’in faiz kararının fiyatların yönünde etkili olacağını söyledi. Uzun vadede yükseliş eğiliminin sürebileceğini belirtti.

Altın fiyatlarında bu hafta dalgalı bir görünüm öne çıkarken gram altın 6.700-6.900 lira aralığında hareket etti. Faruk Erdem, ağustosta yüzde 10'un üzerinde yükselen gram altının 7.200 lirayı gördükten sonra tekrar gerilediğini belirtti. Yılbaşından bu yana artışın yüzde 20'nin üzerinde olduğunu kaydeden Erdem, uzun vadede yükseliş eğiliminin sürebileceğini, altının yönünde ise FED kararının etkili olacağını değerlendirdi.

Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede zayıf doların altındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldığını söyledi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede zayıf doların altındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldığını söyledi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

ZAYIF DOLAR ALTIN FİYATLARINI YUKARI TAŞIYOR

Faruk Erdem, altının yeniden yükselişe geçtiğini belirtirken bu harekette zayıf doların etkisine dikkat çekti.

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Altının dolar bazındaki fiyatının hafta boyunca 4.300 dolar ile 4.400 dolar arasında hareket ettiğini kaydeden Erdem, "Bu haftayı hep öyle geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos ayında 7.200 lirayı gören gram altın, bu seviyenin yaklaşık 400 lira altında bulunuyor.Ağustos ayında 7.200 lirayı gören gram altın, bu seviyenin yaklaşık 400 lira altında bulunuyor.

GRAM ALTINDA DALGALI SEYİR DEVAM EDİYOR

Gram altında da inişli çıkışlı bir haftanın geride kaldığını belirten Erdem, fiyatların 6.700 lira ile 6.900 lira arasında hareket ettiğini söyledi. Ağustos ayındaki yükselişe de değinen Erdem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aslında ağustos ayında altın yüzde 10'un üzerinde yükselmişti. Orada 7.200 liraları da gördük, şimdi 400 lira geride."

Altındaki yılbaşından bu yana yükselişin yüzde 20’nin üzerine çıktığı belirtildi.Altındaki yılbaşından bu yana yükselişin yüzde 20’nin üzerine çıktığı belirtildi.

UZUN VADEDE YÜKSELİŞ EĞİLİMİ SÜREBİLİR

Yılbaşından bu yana altındaki artışın yüzde 20'nin üzerinde olduğunu belirten Faruk Erdem, yılın kalan bölümünde de inişli çıkışlı bir görünüm beklediğini dile getirdi.

Erdem, "Bu yılı böyle kapatacağız gibi görünüyor. Yani inişli çıkışlı bir grafik olacak ama uzun vadede hep yükseliş trendi devam edecek gibi görünüyor." değerlendirmesini paylaştı.

Petrol, Hürmüz’deki gelişmeler ve dolardaki hareketler de fiyatları etkileyen unsurlar arasında gösterildi.Petrol, Hürmüz’deki gelişmeler ve dolardaki hareketler de fiyatları etkileyen unsurlar arasında gösterildi.

FED KARARI ALTININ YÖNÜNÜ ETKİLEYECEK

Altındaki hareketin FED'in açıklamaları ve faiz kararıyla da bağlantılı olduğunu vurgulayan Erdem, FED'den gelecek kararın fiyatların yönünde etkili olacağını belirtti. Petrol, Hürmüz'deki kriz ve dolardaki dalgalanmaları da altını etkileyen unsurlar olarak sıraladı. Değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Şu anda FED'in yapacağı açıklama, onların faiz kararı altına yön verecek. Petrol bir yandan, Hürmüz'deki kriz bir yandan, dolardaki iniş çıkış bir yandan, FED bir yandan; hepsi altını etkileyen unsurlar."

#Gram Altın
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