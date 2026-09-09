7.200 lirayı görmüştü! Gram altında yeni hareketlilik: Uzman fiyatları etkileyen unsurları açıkladı
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, dolar, petrol, Hürmüz’deki gelişmeler ve FED’in faiz kararının fiyatların yönünde etkili olacağını söyledi. Uzun vadede yükseliş eğiliminin sürebileceğini belirtti.
Altın fiyatlarında bu hafta dalgalı bir görünüm öne çıkarken gram altın 6.700-6.900 lira aralığında hareket etti. Faruk Erdem, ağustosta yüzde 10'un üzerinde yükselen gram altının 7.200 lirayı gördükten sonra tekrar gerilediğini belirtti. Yılbaşından bu yana artışın yüzde 20'nin üzerinde olduğunu kaydeden Erdem, uzun vadede yükseliş eğiliminin sürebileceğini, altının yönünde ise FED kararının etkili olacağını değerlendirdi.
ZAYIF DOLAR ALTIN FİYATLARINI YUKARI TAŞIYOR
Faruk Erdem, altının yeniden yükselişe geçtiğini belirtirken bu harekette zayıf doların etkisine dikkat çekti.
Altının dolar bazındaki fiyatının hafta boyunca 4.300 dolar ile 4.400 dolar arasında hareket ettiğini kaydeden Erdem, "Bu haftayı hep öyle geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.
GRAM ALTINDA DALGALI SEYİR DEVAM EDİYOR
Gram altında da inişli çıkışlı bir haftanın geride kaldığını belirten Erdem, fiyatların 6.700 lira ile 6.900 lira arasında hareket ettiğini söyledi. Ağustos ayındaki yükselişe de değinen Erdem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Aslında ağustos ayında altın yüzde 10'un üzerinde yükselmişti. Orada 7.200 liraları da gördük, şimdi 400 lira geride."