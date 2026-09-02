Borsada sert düşüş sonrası yeni karar! Açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak

BIST 100 endeksindeki düşüşün yüzde 2'yi aşması üzerine Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerine yönelik yeni tedbir devreye alındı. Buna göre açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.