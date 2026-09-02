Borsada sert düşüş sonrası yeni karar! Açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak
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BIST 100 endeksindeki düşüşün yüzde 2'yi aşması üzerine Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerine yönelik yeni tedbir devreye alındı. Buna göre açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerine yönelik yeni bir karar alındı. BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün yüzde 2'yi aşması üzerine pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
"SATIŞ İŞLEMLERİNDE SEANS SONUNA KADAR YUKARI ADIM KURALI UYGULANACAK"
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.
Duyuruda, "Saat 10.51.32 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin eşik değer olan eksi yüzde 2'yi aşması sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.