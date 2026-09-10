Bir giyim mağazasının internet sitesinde müşterilere ait verilerin üçüncü kişilerin erişimine açık hale geldiği ortaya çıktı. Hesabına izinsiz giriş yapıldığını fark eden bir müşterinin KVKK’ye yaptığı şikayet üzerine inceleme başlatıldı. Gerekli veri güvenliği önlemlerini almadığı belirlenen mağazaya 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bir giyim mağazasının internet sitesinde müşteriye ait kişisel verilerin üçüncü şahısların erişimine açılmasıyla sonuçlanan veri ihlali nedeniyle ilgili veri sorumlusuna 200 bin lira idari para cezası verdi.

SİPARİŞİ BAŞKASI YAPMIŞ!

KVKK'nin kararına göre bir müşteri, üyesi olduğu internet üzerinden satış yapan bir giyim mağazasından kendisi tarafından verilmeyen bir siparişe ilişkin mesaj aldı. Bunun üzerine üyelik hesabına giriş yapan kişi, başka birinin kendi hesabı üzerinden işlem yaptığını ve adres bilgilerinin değiştirilerek sipariş verildiğini gördü.

Müşteri, kişisel verilerinin üçüncü kişilerin erişimine açık hale gelmesi nedeniyle KVKK'ye şikayette bulundu.

Olayla ilgili inceleme yapan KVKK, şikayetçi müşterinin adı, soyadı, üyelik bilgileri, telefon numarasına ilişkin kişisel verilerin veri sorumlusunun internet sitesinde sınırsız bir kitlenin erişimine açık şekilde paylaşıldığını tespit etti.

MAĞAZAYA 200 BİN TL CEZA

KVKK, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyen, gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan giyim mağazasına 200 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

KVKK'nin kararında müşteri bilgilerinin üçüncü kişilerin erişimine açılmasının 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığına işaret edildi.