Kredi kartlarında yüksek ve kullanılmayan limitler bankalar tarafından yeniden değerlendiriliyor. Faruk Erdem, toplam kart limitinin gelir ve harcamayla uyumunun incelendiğini, özellikle 400 bin liranın üzerindeki yüksek limitlerde kullanılmayan bölümün risk olarak görüldüğünü anlattı. Erdem'e göre müşterilerin sahip olduğu kartların toplam limiti dikkate alınacak ve gelir ile harcamayla uyumsuz bulunan kullanılmayan limitlerde düşüş uygulanacak.

Faruk Erdem, kredi kartlarında yüksek ve kullanılmayan limitlerin bankalar tarafından gelir ve harcama düzeyiyle birlikte değerlendirildiğini söyledi. (Görseller: A Haber ve A Haber Grafik Ekibi)

YÜKSEK VE KULLANILMAYAN LİMİTLER RİSK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Faruk Erdem, kredi kartlarındaki yüksek ve kullanılmayan limitlerin düşürülmesine yönelik konunun 5-6 ay önce de gündemde olduğunu belirtti. Erdem, kişinin kullanmadığı yüksek limitin kendi parası değil, borçlanabileceği bir tutar olduğunu vurguladı.

Yüksek limitin oluşturduğu durumu bir örnek üzerinden anlatan Erdem, "Senin elinde bir kredi kartı var, 1 milyon lira limiti var. Senin aylık harcaman 30 bin lira. Senin 970 bin lira paran yok. 970 bin lira borcun var, riskin var aslında." sözleriyle değerlendirmesini aktardı.

Erdem, kullanılmayan limitlerin kişide bir güvence ya da kendi parası olduğu algısı oluşturabildiğini, ancak bu tutarın banka tarafından verilen ve borçlanma riski taşıyan para olduğunu belirtti.