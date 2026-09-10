Kredi kartına limit ayarı! Gelir ve harcamaya göre yeniden düzenlenecek
Kredi kartlarında yüksek limitlere yönelik yeni düzenleme yolda. A Haber canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, uygulama kapsamında 400 bin liranın üzerindeki yüksek limitlerde kullanılmayan bölümün risk kabul edilerek azaltılabileceğini söyledi.
Kredi kartlarında yüksek ve kullanılmayan limitler bankalar tarafından yeniden değerlendiriliyor. Faruk Erdem, toplam kart limitinin gelir ve harcamayla uyumunun incelendiğini, özellikle 400 bin liranın üzerindeki yüksek limitlerde kullanılmayan bölümün risk olarak görüldüğünü anlattı. Erdem'e göre müşterilerin sahip olduğu kartların toplam limiti dikkate alınacak ve gelir ile harcamayla uyumsuz bulunan kullanılmayan limitlerde düşüş uygulanacak.
YÜKSEK VE KULLANILMAYAN LİMİTLER RİSK OLARAK GÖRÜLÜYOR
Faruk Erdem, kredi kartlarındaki yüksek ve kullanılmayan limitlerin düşürülmesine yönelik konunun 5-6 ay önce de gündemde olduğunu belirtti. Erdem, kişinin kullanmadığı yüksek limitin kendi parası değil, borçlanabileceği bir tutar olduğunu vurguladı.
Yüksek limitin oluşturduğu durumu bir örnek üzerinden anlatan Erdem, "Senin elinde bir kredi kartı var, 1 milyon lira limiti var. Senin aylık harcaman 30 bin lira. Senin 970 bin lira paran yok. 970 bin lira borcun var, riskin var aslında." sözleriyle değerlendirmesini aktardı.
Erdem, kullanılmayan limitlerin kişide bir güvence ya da kendi parası olduğu algısı oluşturabildiğini, ancak bu tutarın banka tarafından verilen ve borçlanma riski taşıyan para olduğunu belirtti.
TOPLAM KART LİMİTİ GELİRLE KARŞILAŞTIRILIYOR
Türkiye'de kredi kartı sayısının yüksek olduğuna değinen Erdem, 18 yaş üzerindeki nüfus dikkate alındığında insanların cüzdanında ortalama 2-2,5 milyon değerinde kredi kartı bulunduğunu söyledi. Bazı kişilerde kart sayısının 4-5'e kadar çıktığını belirtti.
Kredi kartı limitlerinin gelir düzeyiyle her zaman uyumlu olmadığının altını çizen Erdem, değerlendirmesinde şu ifadeleri aktardı:
"Gelirlere bakıyorsun, hiç onunla uyumlu değil. Bankalar bu limitleri senin ödemene, harcamana göre arttırıyor."