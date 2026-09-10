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Kredi kartına limit ayarı! Gelir ve harcamaya göre yeniden düzenlenecek

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Kredi kartına limit ayarı! Gelir ve harcamaya göre yeniden düzenlenecek

Kredi kartlarında yüksek limitlere yönelik yeni düzenleme yolda. A Haber canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, uygulama kapsamında 400 bin liranın üzerindeki yüksek limitlerde kullanılmayan bölümün risk kabul edilerek azaltılabileceğini söyledi.

Kredi kartlarında yüksek ve kullanılmayan limitler bankalar tarafından yeniden değerlendiriliyor. Faruk Erdem, toplam kart limitinin gelir ve harcamayla uyumunun incelendiğini, özellikle 400 bin liranın üzerindeki yüksek limitlerde kullanılmayan bölümün risk olarak görüldüğünü anlattı. Erdem'e göre müşterilerin sahip olduğu kartların toplam limiti dikkate alınacak ve gelir ile harcamayla uyumsuz bulunan kullanılmayan limitlerde düşüş uygulanacak.

Faruk Erdem, kredi kartlarında yüksek ve kullanılmayan limitlerin bankalar tarafından gelir ve harcama düzeyiyle birlikte değerlendirildiğini söyledi. (Görseller: A Haber ve A Haber Grafik Ekibi)Faruk Erdem, kredi kartlarında yüksek ve kullanılmayan limitlerin bankalar tarafından gelir ve harcama düzeyiyle birlikte değerlendirildiğini söyledi. (Görseller: A Haber ve A Haber Grafik Ekibi)

YÜKSEK VE KULLANILMAYAN LİMİTLER RİSK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Faruk Erdem, kredi kartlarındaki yüksek ve kullanılmayan limitlerin düşürülmesine yönelik konunun 5-6 ay önce de gündemde olduğunu belirtti. Erdem, kişinin kullanmadığı yüksek limitin kendi parası değil, borçlanabileceği bir tutar olduğunu vurguladı.

LİMİT İÇİN GERÇEK GELİR VE BORÇLULUĞA BAKILACAK

Yüksek limitin oluşturduğu durumu bir örnek üzerinden anlatan Erdem, "Senin elinde bir kredi kartı var, 1 milyon lira limiti var. Senin aylık harcaman 30 bin lira. Senin 970 bin lira paran yok. 970 bin lira borcun var, riskin var aslında." sözleriyle değerlendirmesini aktardı.

Erdem, kullanılmayan limitlerin kişide bir güvence ya da kendi parası olduğu algısı oluşturabildiğini, ancak bu tutarın banka tarafından verilen ve borçlanma riski taşıyan para olduğunu belirtti.

Birden fazla kredi kartına sahip kişilerde tek tek kartlar yerine toplam limit üzerinden inceleme yapılıyor.Birden fazla kredi kartına sahip kişilerde tek tek kartlar yerine toplam limit üzerinden inceleme yapılıyor.

TOPLAM KART LİMİTİ GELİRLE KARŞILAŞTIRILIYOR

Türkiye'de kredi kartı sayısının yüksek olduğuna değinen Erdem, 18 yaş üzerindeki nüfus dikkate alındığında insanların cüzdanında ortalama 2-2,5 milyon değerinde kredi kartı bulunduğunu söyledi. Bazı kişilerde kart sayısının 4-5'e kadar çıktığını belirtti.

Gelirle uyumsuz ve uzun süre kullanılmayan limit bölümleri bankalar açısından risk unsuru olarak değerlendiriliyor.Gelirle uyumsuz ve uzun süre kullanılmayan limit bölümleri bankalar açısından risk unsuru olarak değerlendiriliyor.

Kredi kartı limitlerinin gelir düzeyiyle her zaman uyumlu olmadığının altını çizen Erdem, değerlendirmesinde şu ifadeleri aktardı:

"Gelirlere bakıyorsun, hiç onunla uyumlu değil. Bankalar bu limitleri senin ödemene, harcamana göre arttırıyor."

Uygulama, 400 bin liranın üzerindeki yüksek kredi kartı limitlerini kapsıyor.Uygulama, 400 bin liranın üzerindeki yüksek kredi kartı limitlerini kapsıyor.

400 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ LİMİTLER KAPSAMDA

Uygulamanın 400 bin liranın altındaki limitler için geçerli olmadığını söyleyen Erdem, düzenlemenin 400 bin liranın üzerindeki yüksek kredi kartı limitlerini kapsadığını belirtti. Uygulamaya ilişkin açıklamada şu detaylara yer verdi:

"Bankalar şimdi müşterilerini tek tek inceliyor. Gelirine bakıyor, verdiği limitlere bakıyor. Toplam limitten bahsediyorum ama o 2-2,5 milyon, bazısında 4-5 kart var. O 4-5 kartın toplam limitine bakıyor. Geliriyle uyumlu mu, harcamasıyla uyumlu mu ve harcamadığı her ay o riskli limit düşürülecek."

Erdem, kart limitinin gelirle uyumlu tutulması ve yapılan harcamanın tamamının ödenmesi gerektiğini vurguladı.Erdem, kart limitinin gelirle uyumlu tutulması ve yapılan harcamanın tamamının ödenmesi gerektiğini vurguladı.

KREDİ KARTINDA GELİRE GÖRE HARCAMA VURGUSU

Kredi kartının kullanım biçimine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdem, "Gelirine göre kredi kartı al, ödeyebileceğin kadar harca, harcadığının tamamını öde." ifadelerini kullandı.

Kart harcamasının tamamı yerine yalnızca asgari tutarın ödenmesini de değerlendiren Erdem, bu durumda harcamanın kredilendirilmiş olduğunu ve kişinin faiz sarmalına girebileceğini söyledi. Kredi kartlarının doğru kullanılmasına dikkat çekti.

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