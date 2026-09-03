Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadeniz’e açılan balıkçıların ağları palamut, hamsi ve mezgitle doldu. Sinop’ta palamudun tanesi 75 liradan, hamsi ve mezgitin kilogramı 250 liradan satışa sunulurken, Samsun’un Yakakent ilçesinde tanesi 50 liradan satılan 200 kasa palamut yaklaşık bir saatte tükendi.

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Karadeniz'e açılan balıkçıların ağlarına takılan palamut, hamsi ve mezgit gibi balıklar, Sinop'ta tezgahları süslemeye başladı.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta av sezonunun başlamasıyla balık tezgahlarında hareketlilik yaşandı. Bol miktarda avlanan palamudun tanesi 75 liradan satışa sunulurken, hamsi ve mezgitin kilogramı 250 liradan alıcı buldu.

Tezgahlardaki balıklara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

BOLLUK FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Balıkçı Cumhur Ünlü, sezonun bol ve bereketli başladığını söyledi. Bollukla birlikte balık fiyatlarının da gerilediğini vurgulayan Ünlü, özellikle mezgitteki fiyat düşüşüne dikkat çekti.

Üç gün önce kilogramı 800 liradan satılan mezgitin kilogram fiyatının 250 liraya kadar gerilediği belirtildi.

Ünlü, "Sezonumuz çok bereketli başladı. Palamut, mezgit ve hamsi gibi balıklar tezgahlara geldi. Allah'a çok şükür çok bereketli sezonumuz. Böyle de devam edeceğini umut ediyoruz. Tüm balıkçılarımız için kazasız, belasız bir sezon olur inşallah." dedi.

YAKAKENT'TE PALAMUT YOĞUNLUĞU

Samsun'un Yakakent ilçesinde ise tanesi 50 liradan satışa sunulan 200 kasa palamut, yaklaşık bir saatte tükendi.

Yakakent Liman Balık Kooperatifi tarafından vatandaşların uygun fiyata balık tüketebilmesi amacıyla satışa sunulan palamutlar yoğun ilgi gördü.

Tezgahlara gelen vatandaşlar, kısa sürede tükenen balıklardan alabilmek için yoğunluk oluşturdu.

200 KASA PALAMUT YAKLAŞIK BİR SAATTE TÜKENDİ

Yakakent Liman Balık Kooperatifi Başkanı Fatih Kocabaş, vatandaşların sofralarına uygun fiyatla balık ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kocabaş, "Halkımızın balık yemesi için tanesini 50 liradan satışa sunduk. Yoğun ilgi vardı. 200 kasa palamut yaklaşık bir saatte tükendi. Vatandaşlarımızın sofralarına uygun fiyatla balık ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.