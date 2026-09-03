İhracatta ağustos rekoru: Yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara çıktı

Türkiye'nin ağustos ayı ihracat rakamını Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı. İhracatın bir önceki aya göre yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara çıktığını belirten Bolat, bu rakamla en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayına ilişkin ihracat rakamını açıkladı. Bolat, ihracatın bir önceki aya göre yüzde 8,1 artış göstererek 23,5 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Bolat'ın açıklamasına göre 23,5 milyar dolarlık ihracatla ağustos ayları içinde en yüksek seviyeye ulaşıldı.

280,3 MİLYAR DOLAR CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEĞİ



Bolat, "Ocak-ağustos dönemi ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı, ağustosta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği oldu." ifadelerini kullandı.