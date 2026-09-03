Ağustosta fiyatı en çok düşen ürün belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustosta bazı ürünlerde dikkat çeken fiyat değişimleri yaşandı. Tüketici fiyatları bazında en fazla ucuzlayan ürün yüzde 21,5 ile “diğer taze meyveler” olurken, turunçgiller ve üzümsü meyvelerde de fiyat düşüşleri görüldü.

Ağustos ayında ürün bazında fiyat değişimleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 56,26 ile hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığında gerçekleşirken, en fazla fiyat düşüşü meyve grubunda görüldü.

MEYVE FİYATLARINDA GERİLEME Ağustos ayında fiyatı en çok azalan ürün "diğer taze meyveler" oldu. Bu grupta fiyatlar yüzde 21,5 gerilerken, onu yüzde 17,92 ile taze turunçgiller, yüzde 12,78 ile taze üzümsü meyveler takip etti. Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli taze meyvelerde ise fiyatlar yüzde 10,10 azaldı. Sebze grubunda da düşüşler görüldü. Taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri yüzde 8,84, meyvesi yenen sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak ve benzeri) yüzde 7,16 ucuzladı. Ağustosta fiyatı azalan diğer ürünler arasında yüzde 5,58 ile kadın ve kız çocuğu giysileri, yüzde 4,96 ile kişisel bakıma yönelik diğer alet, malzeme ve ürünler de yer aldı.