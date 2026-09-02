Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Saç spreyi, güneş kremi ve diş macununda yeni kurallar

Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünler için yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Taslakta bazı içeriklerin kullanımının sınırlandırılması, ürün bilgilerinin karekodla sunulması ve çocuklara yönelik ürünlerde yeni uyarıların zorunlu tutulması öngörülüyor.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, Ticaret Bakanlığı kozmetik ürünlerde tüketici sağlığını daha fazla korumaya yönelik yeni bir düzenleme hazırladı. "Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" görüşe açıldı. Taslakta saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici, saç boyası ve diş macunu gibi günlük yaşamda sık kullanılan ürünlere ilişkin yeni kurallar yer aldı.

Yeni düzenlemeyle kozmetik ürün bilgilerinin karekod üzerinden sunulması öngörülüyor. (A Haber Grafik Ekibi) KAREKODLU SATIŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR Taslakta dikkat çeken değişikliklerden biri, kozmetik ürünlerin bilgilerinin karekod gibi bir veri taşıyıcısı üzerinden sunulması oldu. Düzenlemenin hayata geçmesiyle ürünlere ilişkin bilgilerin ambalaj üzerindeki karekod aracılığıyla tüketiciye aktarılması öngörülüyor. Karekodun ambalaja uygulanmasının uygun olmadığı ürünlerde ise farklı bir yöntem kullanılabilecek. Bu ürünler; broşür, etiket, kağıt şerit, fiş veya kart gibi ürünle birlikte sunulan materyaller üzerinden gerekli bilgilerle satışa çıkarılabilecek. Böylece tüketicinin ürüne ilişkin bilgilere satış sırasında daha kolay ulaşabilmesi amaçlanıyor.