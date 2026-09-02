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Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Saç spreyi, güneş kremi ve diş macununda yeni kurallar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Saç spreyi, güneş kremi ve diş macununda yeni kurallar

Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünler için yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Taslakta bazı içeriklerin kullanımının sınırlandırılması, ürün bilgilerinin karekodla sunulması ve çocuklara yönelik ürünlerde yeni uyarıların zorunlu tutulması öngörülüyor.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, Ticaret Bakanlığı kozmetik ürünlerde tüketici sağlığını daha fazla korumaya yönelik yeni bir düzenleme hazırladı. "Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" görüşe açıldı. Taslakta saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici, saç boyası ve diş macunu gibi günlük yaşamda sık kullanılan ürünlere ilişkin yeni kurallar yer aldı.

Yeni düzenlemeyle kozmetik ürün bilgilerinin karekod üzerinden sunulması öngörülüyor. (A Haber Grafik Ekibi)Yeni düzenlemeyle kozmetik ürün bilgilerinin karekod üzerinden sunulması öngörülüyor. (A Haber Grafik Ekibi)

KAREKODLU SATIŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Taslakta dikkat çeken değişikliklerden biri, kozmetik ürünlerin bilgilerinin karekod gibi bir veri taşıyıcısı üzerinden sunulması oldu. Düzenlemenin hayata geçmesiyle ürünlere ilişkin bilgilerin ambalaj üzerindeki karekod aracılığıyla tüketiciye aktarılması öngörülüyor.

Karekodun ambalaja uygulanmasının uygun olmadığı ürünlerde ise farklı bir yöntem kullanılabilecek. Bu ürünler; broşür, etiket, kağıt şerit, fiş veya kart gibi ürünle birlikte sunulan materyaller üzerinden gerekli bilgilerle satışa çıkarılabilecek.

Böylece tüketicinin ürüne ilişkin bilgilere satış sırasında daha kolay ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Üç yaşın altındaki çocuklara yönelik ürünlerde belirli bir bileşenin kullanımı yasaklanıyor.Üç yaşın altındaki çocuklara yönelik ürünlerde belirli bir bileşenin kullanımı yasaklanıyor.

BAZI İÇERİKLERE YASAK GELİYOR

Taslakta bazı kozmetik ürünlerde kullanılan sentetik bileşenlere yönelik de önemli değişiklikler bulunuyor. Saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan Decamethylcyclopentasiloxane isimli sentetik silikon bileşenini içeren ürünlerin 31 Aralık 2026'dan itibaren yasaklanması öngörülüyor.

Güneş kremlerinde alüminyum içeren bileşenlere de sınırlama getiriliyor. Taslakta bu düzenlemenin, alüminyum içeren bileşenlerin solunum yoluyla akciğerlere zarar verebileceğine ilişkin endişeler doğrultusunda hazırlandığı belirtiliyor.

Çocuklara yönelik kozmetik ürünlerde içerik ve yaş sınırlarına ilişkin kurallar değişiyor. (A Haber)Çocuklara yönelik kozmetik ürünlerde içerik ve yaş sınırlarına ilişkin kurallar değişiyor. (A Haber)

ÇOCUK ÜRÜNLERİ İÇİN YENİ UYARILAR

Düzenlemenin önemli başlıklarından biri de çocuklara yönelik kozmetik ürünler olacak. Koku verici özelliğe sahip Heksil 2-hidroksibenzoat bileşeninin 3 yaşın altındaki çocuklara yönelik hazırlanan ürünlerde kullanılmasının yasaklanması planlanıyor.

Diş macunlarında da yaş uyarısı getirilecek. Antibakteriyel özellikteki Triklokarban bileşenini içeren diş macunlarının üzerine, "6 yaşın altındaki çocuklar için kullanılmamalıdır" ibaresinin eklenmesi zorunlu hale gelecek.

Bu düzenlemeyle özellikle küçük çocuklarda ürün seçimi sırasında yaş kriterinin daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

Geçici kara kına dövmelerinin saç boyalarına bağlı alerji riskini artırabileceği belirtiliyor.Geçici kara kına dövmelerinin saç boyalarına bağlı alerji riskini artırabileceği belirtiliyor.

SAÇ BOYALARINDA "KARA KINA" UYARISI

Taslakta saç boyaları için de kapsamlı uyarılar yer alıyor. Ürünlerin üzerine saç boyalarının şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabileceğine ilişkin ifadelerin eklenmesi zorunlu olacak.

Ayrıca saç boyalarının 16 yaşın altındaki kişiler için uygun olmadığı yönünde uyarı bulunacak. Geçici "kara kına" dövmelerinin de saç boyalarına karşı alerji riskini artırabileceğine dikkat çekilecek. Yeni düzenlemede saç boyası kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken durumlar da açıkça sıralanacak.

Şu durumlarda saç boyası kullanılmaması gerekecek:

  • Yüzde kızarıklık bulunması,
  • Saç derisinin hassas, tahriş olmuş veya hasarlı olması,
  • Daha önce saç boyası nedeniyle reaksiyon yaşanması,
  • Daha önce geçici "kara kına" dövmesi nedeniyle reaksiyon görülmesi.

Yeni kurallarla kozmetik ürünlerde içerik güvenliği daha belirgin hale getiriliyor.Yeni kurallarla kozmetik ürünlerde içerik güvenliği daha belirgin hale getiriliyor.

YENİ KURALLAR NELER GETİRECEK?

Taslağın yürürlüğe girmesi halinde tüketicilerin günlük olarak kullandığı çok sayıda kozmetik ürün için yeni bir dönem başlayacak. Öne çıkan değişiklikler şöyle:

Ürün veya konu
Taslakta öngörülen değişiklik
Saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici, fondöten
Decamethylcyclopentasiloxane içeren ürünlere yasak
Güneş kremleri
Alüminyum içeren bileşenlere yasak
3 yaş altı çocuk ürünleri
Heksil 2-hidroksibenzoat kullanımına yasak
Triklokarban içeren diş macunları
6 yaş altı çocuklar için kullanılmaması uyarısı
Saç boyaları
16 yaş altı kişiler için uygun olmadığı uyarısı
Saç boyaları
Alerjik reaksiyon ve kara kına riskine ilişkin ayrıntılı uyarılar
Kozmetik ürünler
Bilgilerin karekod veya ürünle birlikte sunulan materyallerle aktarılması

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