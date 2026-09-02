2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program açıklanıyor: Cevdet Yılmaz duyurdu

Toplantıda ekonominin gelecek üç yıllık yol haritası, temel makroekonomik hedefler, politika çerçevesi ve yapısal reform gündeminin ele alındığını belirten Yılmaz, iş dünyasının beklenti, görüş ve önerilerinin dinlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2027-2029 dönemini kapsayan OVP hazırlıkları kapsamında iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini bildirdi.

6 EYLÜL'DE KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

OVP hazırlıklarının Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili bakanlık ve kurumların katkılarıyla yürütüldüğünü kaydeden Yılmaz, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

Yılmaz, "Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

UYGULAMA SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Programın açıklanmasının ardından uygulama sürecinin de belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edileceğini vurgulayan Yılmaz, OVP ile Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık döneme ilişkin temel hedef ve politikalarının ortaya konulacağını bildirdi.