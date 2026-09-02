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Borç yapılandırması nedir? Kimler yararlanabilir, başvuru nasıl yapılır?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Borç yapılandırması nedir? Kimler yararlanabilir, başvuru nasıl yapılır?

Borç yapılandırması, ödeme güçlüğü yaşayanların borçlarını belirli şartlarla taksitlendirmesine imkan sağlıyor. Ancak her borç için aynı kurallar geçerli değil. Vergi, SGK, kredi kartı ve banka borçlarında süreç değişiyor. İşte borç yapılandırması hakkında merak edilenler ve bilinmesi gerekenler.

Borç yapılandırması, ödeme yükünü azaltmak isteyen kişiler için borcun yeniden planlanmasına imkan sağlayan uygulamaların başında geliyor. Ancak yapılandırmanın şartları borcun türüne göre değişiyor. Vergi ve kamu borçlarında farklı, kredi ve kredi kartı borçlarında ise farklı kurallar uygulanıyor. Bu nedenle başvuru sürecinde borcun niteliği ve yürürlükteki düzenleme belirleyici oluyor.

Borç yapılandırması, belirli şartlarla ödeme planının yeniden düzenlenmesini sağlıyor. (A Haber Grafik Ekibi)Borç yapılandırması, belirli şartlarla ödeme planının yeniden düzenlenmesini sağlıyor. (A Haber Grafik Ekibi)

BORÇ YAPILANDIRMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Borç yapılandırması, ödenmesi gereken bir borcun belirli koşullar altında yeniden düzenlenmesi anlamına geliyor. Amaç, borçlunun ödeme planını daha yönetilebilir hale getirmek. Ancak yapılandırma, borcun otomatik olarak silinmesi anlamına gelmiyor. Uygulamanın kapsamına göre ana para, faiz, gecikme bedeli, vade ve taksit sayısı değişebiliyor.

Bir başka önemli nokta da her borcun aynı yöntemle yapılandırılmaması. Kamu kurumlarına olan borçlarla bankalara olan borçların tabi olduğu kurallar birbirinden farklı.

Borç yapılandırmasında başvuru şartları borcun türüne göre değişiklik gösteriyor.Borç yapılandırmasında başvuru şartları borcun türüne göre değişiklik gösteriyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLİR?

Bu sorunun tek bir yanıtı bulunmuyor. Çünkü yapılandırmanın kapsamı çıkarılan kanuna, kurumun uygulamasına ve borcun türüne göre değişiyor. Genel olarak şu borç grupları ayrı ayrı değerlendiriliyor:

  • Vergi borçları
  • SGK ve bazı prim borçları
  • Kredi kartı borçları
  • İhtiyaç ve tüketici kredileri
  • Bağ-Kur prim borçları
  • Bazı kamu alacakları
  • Düzenlemeye bağlı olarak bazı idari para cezaları

Bir borcun yapılandırılabilmesi için ilgili dönemde yürürlükte olan düzenlemenin kapsamına girmesi veya kurumun kendi mevzuatında tecil ve taksitlendirme imkanının bulunması gerekiyor.

Vergi borçlarında tecil ve taksitlendirme işlemleri belirli koşullarla uygulanıyor.Vergi borçlarında tecil ve taksitlendirme işlemleri belirli koşullarla uygulanıyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Vergi borçlarında kullanılan yöntemlerden biri, 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesi kapsamında uygulanan tecil ve taksitlendirme.

Gelir İdaresi Başkanlığının güncel bilgilerinde, ödeme güçlüğü yaşayan ve kanundaki şartları taşıyan mükelleflerin vergi borçlarını faiz karşılığında tecil ve taksitlendirme talebinde bulunabileceği belirtiliyor. 4 Haziran 2026'dan itibaren belirli şartlarla azami tecil süresi 72 aya kadar çıkarıldı.

Burada "72 ay" ifadesinin bütün vergi borçlarının otomatik olarak 72 taksite bölüneceği anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekiyor. Uygulanacak süre, borcun niteliğine ve ilgili şartlara göre belirleniyor.

Taksitlendirme sürecinde aylık ödeme kadar toplam geri ödeme de önem taşıyor.Taksitlendirme sürecinde aylık ödeme kadar toplam geri ödeme de önem taşıyor.

BORÇ YAPILANDIRMASI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurunun nereye yapılacağı borcun türüne göre değişiyor. Vergi borçlarında mükellefler GİB'in dijital hizmetlerinden ve ilgili vergi dairelerinden yararlanabiliyor. Başvurunun ardından kurum tarafından borcun niteliği ve kişinin şartları değerlendiriliyor.

Bu nedenle başvuru öncesinde borcun güncel tutarını ve hangi kuruma ait olduğunu kontrol etmek önemli.

Tecil ve taksitlendirme ile borç yapılandırması aynı uygulamayı ifade etmiyor.Tecil ve taksitlendirme ile borç yapılandırması aynı uygulamayı ifade etmiyor.

BORÇ YAPILANDIRMASI İLE BORÇ ERTELEME AYNI MI?

İki kavram birbirine yakın görünse de aynı anlama gelmiyor. Yapılandırmada borcun ödeme koşulları yeniden düzenlenebiliyor. Tecil ve taksitlendirmede ise belirli şartların sağlanması halinde mevcut kamu borcunun ileri bir tarihte veya taksitler halinde ödenmesine imkan tanınabiliyor.

Bu ayrım özellikle vergi borçlarında önem taşıyor. GİB de uygulamayı 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesi kapsamında "tecil ve taksitlendirme" olarak açıklıyor.

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