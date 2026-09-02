Otomobil pazarının lideri Togg oldu! T10X zirveye yerleşti

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli, ağustos ayında 2 bin 939 adetlik satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen model oldu. Togg'un T10F modeli de 1.947 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı.

"Türkiye'nin otomobili" vizyonuyla yola çıkan fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait küresel mobilite teknolojileri markası Togg, otomobil pazarındaki güçlü konumunu sürdürdü.

Geçen ay otomobil pazarındaki daralmaya rağmen Togg, model bazında toplam satışlarda zirvede yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre ağustos ayında otomobil satışları önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,16 daralarak 61 bin 529'a geriledi.

Bu dönemde Togg'un iki modeli T10X ve T10F, aylık satışlarda ilk iki sıraya yerleşti.

T10X AĞUSTOS AYININ LİDERİ OLDU

Togg T10X, ağustos ayında 2 bin 939 adet satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen model oldu.

T10F ise 1.947 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı. T10F, aynı satış adedine ulaşan KIA Sportage ile ikinciliği paylaştı.

Aynı dönemde 1.904 adet satışla Renault Duster (benzinli) üçüncü, 1.894 adet satışla Renault Clio dördüncü, 1.761 adet satışla Hyundai i20 beşinci sırada yer aldı.

YILIN 8 AYLIK VERİLERİNDE CLIO ZİRVEDE

2026 yılının ocak-ağustos döneminde ise model bazında toplam satışlarda Renault Clio 31 bin 643 adetle ilk sırada yer aldı.

Bu modeli 19 bin 50 satışla Renault Megane (sedan) takip ederken, Togg T10X 17 bin 783 adet satışla toplam satışlarda üçüncü sıraya yerleşti.

T10X ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINI DESTEKLEDİ

Ağustos ayında elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 19,4 olarak gerçekleşti.

Pazardaki daralmaya rağmen Togg T10X satışlarındaki artış dikkat çekti. T10X, geçen yıl ağustos ayında 1.249 adet satılmıştı.

Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde ağustosta toplam pazarın yüzde 53,7'sini oluşturduğu görüldü. Bu dönemde elektrikli ve hibrit araç satışları 33 bin 8 adede ulaştı.

Böylece ağustos ayında Türkiye'de satılan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli ve hibrit araçlar oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminde ise elektrikli ve hibrit otomobiller toplam satışlarda 292 bin 996 adetle yüzde 51,9 pay aldı.

Bu dönemde elektrikli otomobillerde 160 kilovat altındakilerin satışları yüzde 7,3 artarak pazarın yüzde 16,8'ini, 160 kilovat üzerindekilerin satışları ise yüzde 65,3 azalarak pazarın yüzde 2'sini oluşturdu.

"T10X İLE T10F'NİN BİR AYLIK SATIŞINA RAKİPLERİN TOPLAMI YETİŞEMİYOR"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg'un pazardaki konumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede "T10X ile T10F'nin bir aylık satışına rakiplerimizin toplam satışı yetişemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Tosyalı ayrıca Togg'un yeni modeli T6X'in her ay yeni bir şekle büründüğünü ve gelecek haziran ayında kullanıcılarla buluşturmayı planladıklarını belirtmişti.

AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK SATAN MODELLER

ODMD verilerine göre 2026 yılı ağustos ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller şöyle: