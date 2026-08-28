Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: İklim değişikliği hepimizin ortak meselesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim krizinin tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin mesajlar veren Kurum, “Çünkü o buzulları koparan ve felaketlere yol açan iklim değişikliği, hepimizin, tüm insanlığın ortak meselesidir” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programının açılışında konuştu. Kurum, iklim değişikliğinin tüm insanlığın ortak meselesi olduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 sürecindeki yaklaşımını anlattı.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TÜM İNSANLIĞIN ORTAK MESELESİ"

Küresel iklim krizinin etkilerine değinen Kurum, Nepal'de yaşanan sel felaketini hatırlattı. Kurum, "Bu sel felaketinin tek nedeni buzulların erimesi, kopan parçaların sıvılaşması ve taşkının kentlere doğru akması. İşte bizi bir araya getiren neden de bu. Çünkü o buzulları koparan ve felaketlere yol açan iklim değişikliği, hepimizin, tüm insanlığın ortak meselesidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de geçmişte sel ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin topyekün bir seferberlik gerektirdiğini vurguladı. İklim krizinin ülkeleri aynı şekilde etkilemediğine dikkat çeken Kurum, farklı ülkelerin farklı öncelikleri bulunduğunu söyledi.

Kurum, "Ülkelerin koşulları maalesef aynı değildir. Kalkınma düzeyleri, enerji sistemleri, iklim riskleri, finansmana ve teknolojiye erişim imkanları birbirinden farklıdır" şeklinde konuştu.

İklim diplomasisinin yalnızca kendi görüşünü anlatmak olmadığını belirten Kurum, "Karşımızdaki tarafın neden farklı düşündüğünü anlamak, ulusal koşulları doğru okumak ve farklı öncelikler arasında ortak hareket alanı oluşturabilmektir" dedi.

"ADİL İKLİM DİPLOMASİSİ" VURGUSU

Kurum, Türkiye'nin COP31 yaklaşımını "Diyalog, uzlaşı, eylem" olmak üzere üç temel ilke üzerine kurduğunu belirtti.

"Başkaları ne der bilemem. Ben 'Adil iklim diplomasisi' diyorum" diyen Kurum, gelişmekte olan ülkelerin finansman ve teknolojiye erişiminin önemine dikkat çekti. Kurum, "Asıl olan adalettir, herkesin kendisini o metnin içinde görebileceği ortak zemini kurabilmektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin COP31'de başkanlık ve eylem gündemini yürüteceğini belirten Kurum, Akdeniz'den Pasifik'e uzanan farklı coğrafyaları ortak bir iklim iradesinde buluşturacak bir iş birliği modeli ortaya koyacaklarını söyledi.

GENÇLERE COP31'DE ÖNEMLİ ROL

Kurum, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Gençlerin yalnızca gelecekte iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşılaşacak kesim olarak görülmemesi gerektiğini belirten Kurum, "Ben gençleri, bugünün çözüm ortakları olarak görüyorum ve öyle de görmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Kurum, gençlerin katılımı ve eğitiminin COP31 Eylem Gündemi'nin öncelikli alanlarından biri olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE KENDİ HEDEFLERİNİ ORTAYA KOYUYOR

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlara da değinen Kurum, 2025 yılında ilk İklim Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Kurum, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Biz iklim diplomasisinde sözün arkasına hedef, takvim, mevzuat ve uygulama koyuyoruz" dedi.

"MASADA KONUŞACAĞIZ AMA MASADA KALMAYACAĞIZ"

Programın COP31'in bir provası niteliğinde olduğunu belirten Kurum, gençlerin burada uluslararası iklim müzakerelerini uygulamalı olarak deneyimleyeceğini söyledi.

Kurum, "Biz COP31'e yalnızca dünyaya ne yapılması gerektiğini anlatmak için hazırlanmıyoruz. Kendi ev ödevini yapan, hedeflerini mevzuatla ve sahadaki uygulamayla destekleyen bir Türkiye olarak hazırlanıyoruz. Biz masada olacağız ama masada kalmayacağız. Programın sonunda '1,5 Derece Hedefini Yakın Tut' diyerek birlikte yürüyelim" şeklinde konuştu.