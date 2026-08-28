Ons altın 4.600 doları aştı: Gram fiyatında 7 bin liranın altı tarih mi oluyor? Uzmanı A Haber'de açıkladı
Gram altın 29 Ağustos Cuma günü itibarıyla 7 bin 130 liranın, ons altın ise 4 bin 600 doların üzerinde işlem görüyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın piyasalarındaki hareketliliği A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Altın fiyatlarında kalıcı düşüş beklemediğini vurgulayan Erdem, “Öyle gözüküyor ki artık 7 bin liranın altını pek görmeyeceğiz gibi görünüyor” dedi.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısında yapacağı açıklamalara kilitlenmiş durumda. Petrol fiyatlarının yeniden 90 dolar seviyesine yaklaşması ve enflasyon endişelerinin sürmesiyle piyasalarda hareketlilik artarken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın ve dolar bazlı değerlendirmelerde bulundu. Erdem, Türkiye ekonomisindeki üretim ve ihracat odaklı dinamiklerin küresel risklere karşı korunduğunu vurguladı.
GRAM ALTINDA KISA VADELİ DALGALANMA SÜRECEK
A Haber canlı yayınına katılan Faruk Erdem, altının güne sınırlı bir düşüşle başladığını ve son dönemdeki yükselişin ardından yatay bir görünüme geçtiğini söyledi. Piyasanın ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un vereceği mesajları olumsuz algıladığını belirten Erdem, fiyat hareketlerinin yalnızca FED'e bağlanmaması gerektiğini vurguladı.
Erdem, "Warsh bugün ne söylerse söylesin bu dalgalanma devam edecek altında. İnişleri çıkışları sadece FED'e bağlı düşünmemek lazım çünkü Körfez'deki kriz çok etkiliyor" sözleriyle kısa vadeli görünümü değerlendirdi.
PETROL VE ENFLASYON ALTININ YÖNÜNÜ ETKİLİYOR
Körfez'deki krizin petrol fiyatlarını yukarı taşıdığına işaret eden Erdem, enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon riskini güçlendirdiğini anlattı. Enflasyon baskısı sürdükçe faizlerin yüksek kalabileceğini, yüksek faizin ise paranın altına yönelmesini sınırladığını söyledi.
Faruk Erdem, piyasadaki bağlantıyı, "Körfez'deki kriz petrolü yükseltiyor, petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon riskini artırıyor. Enflasyon riski devam ettiği sürece de faizler yüksek kalıyor. Faiz yüksek kaldığı sürece de para altına gitmiyor" sözleriyle açıkladı.
Buna karşın ons altının 4 bin 600 doların üzerinde tutunmasını olumlu değerlendiren Erdem, gram altının da uzun süredir 7 bin 100 liranın üzerinde kaldığına dikkat çekti.