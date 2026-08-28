Faruk Erdem, ani ve güçlü bir faiz artışı yaşanmadığı sürece gram altında 7 bin liranın altındaki seviyelerin yeniden görülmesini beklemediğini açıkladı.

GRAM ALTINDA 7 BİN LİRA İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Gram altının yeniden 7 bin liranın altına inme ihtimalini değerlendiren Erdem, "Çok büyük, bir anda ve önemli ölçüde bir faiz artırımı olmazsa 7 bin liranın altını tekrar görmeyecek gibi görünüyor" dedi.

Gram altının hesaplanmasında ons fiyatıyla birlikte dolar kurunun da belirleyici olduğunu hatırlatan Erdem, kurdaki sınırlı yükselişlerin iç piyasadaki fiyatı desteklediğini söyledi. Dolar/TL'nin yıl boyunca 46-48 lira bandında hareket ettiğini ve 48 liranın üzerine yerleştiğini belirten Erdem, kurdaki yükselişin gram altına katkı sağladığını kaydetti.