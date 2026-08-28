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Ons altın 4.600 doları aştı: Gram fiyatında 7 bin liranın altı tarih mi oluyor? Uzmanı A Haber'de açıkladı

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Ons altın 4.600 doları aştı: Gram fiyatında 7 bin liranın altı tarih mi oluyor? Uzmanı A Haber'de açıkladı

Gram altın 29 Ağustos Cuma günü itibarıyla 7 bin 130 liranın, ons altın ise 4 bin 600 doların üzerinde işlem görüyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın piyasalarındaki hareketliliği A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Altın fiyatlarında kalıcı düşüş beklemediğini vurgulayan Erdem, “Öyle gözüküyor ki artık 7 bin liranın altını pek görmeyeceğiz gibi görünüyor” dedi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısında yapacağı açıklamalara kilitlenmiş durumda. Petrol fiyatlarının yeniden 90 dolar seviyesine yaklaşması ve enflasyon endişelerinin sürmesiyle piyasalarda hareketlilik artarken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın ve dolar bazlı değerlendirmelerde bulundu. Erdem, Türkiye ekonomisindeki üretim ve ihracat odaklı dinamiklerin küresel risklere karşı korunduğunu vurguladı.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarındaki kısa vadeli iniş ve çıkışların devam edeceği değerlendirmesinde bulundu. (Görseller: A Haber)Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarındaki kısa vadeli iniş ve çıkışların devam edeceği değerlendirmesinde bulundu. (Görseller: A Haber)

GRAM ALTINDA KISA VADELİ DALGALANMA SÜRECEK

A Haber canlı yayınına katılan Faruk Erdem, altının güne sınırlı bir düşüşle başladığını ve son dönemdeki yükselişin ardından yatay bir görünüme geçtiğini söyledi. Piyasanın ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un vereceği mesajları olumsuz algıladığını belirten Erdem, fiyat hareketlerinin yalnızca FED'e bağlanmaması gerektiğini vurguladı.

ALTINDA DİKKAT ÇEKEN TAHMİN: UZMAN İSİM AÇIKLADI

Erdem, "Warsh bugün ne söylerse söylesin bu dalgalanma devam edecek altında. İnişleri çıkışları sadece FED'e bağlı düşünmemek lazım çünkü Körfez'deki kriz çok etkiliyor" sözleriyle kısa vadeli görünümü değerlendirdi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon ve faiz baskısını artırdığını belirten Erdem, bu zincirin altının yönü üzerinde etkili olduğunu söyledi.Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon ve faiz baskısını artırdığını belirten Erdem, bu zincirin altının yönü üzerinde etkili olduğunu söyledi.

PETROL VE ENFLASYON ALTININ YÖNÜNÜ ETKİLİYOR

Körfez'deki krizin petrol fiyatlarını yukarı taşıdığına işaret eden Erdem, enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon riskini güçlendirdiğini anlattı. Enflasyon baskısı sürdükçe faizlerin yüksek kalabileceğini, yüksek faizin ise paranın altına yönelmesini sınırladığını söyledi.

Faruk Erdem, piyasadaki bağlantıyı, "Körfez'deki kriz petrolü yükseltiyor, petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon riskini artırıyor. Enflasyon riski devam ettiği sürece de faizler yüksek kalıyor. Faiz yüksek kaldığı sürece de para altına gitmiyor" sözleriyle açıkladı.

Buna karşın ons altının 4 bin 600 doların üzerinde tutunmasını olumlu değerlendiren Erdem, gram altının da uzun süredir 7 bin 100 liranın üzerinde kaldığına dikkat çekti.

Faruk Erdem, ani ve güçlü bir faiz artışı yaşanmadığı sürece gram altında 7 bin liranın altındaki seviyelerin yeniden görülmesini beklemediğini açıkladı.Faruk Erdem, ani ve güçlü bir faiz artışı yaşanmadığı sürece gram altında 7 bin liranın altındaki seviyelerin yeniden görülmesini beklemediğini açıkladı.

GRAM ALTINDA 7 BİN LİRA İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Gram altının yeniden 7 bin liranın altına inme ihtimalini değerlendiren Erdem, "Çok büyük, bir anda ve önemli ölçüde bir faiz artırımı olmazsa 7 bin liranın altını tekrar görmeyecek gibi görünüyor" dedi.

Gram altının hesaplanmasında ons fiyatıyla birlikte dolar kurunun da belirleyici olduğunu hatırlatan Erdem, kurdaki sınırlı yükselişlerin iç piyasadaki fiyatı desteklediğini söyledi. Dolar/TL'nin yıl boyunca 46-48 lira bandında hareket ettiğini ve 48 liranın üzerine yerleştiğini belirten Erdem, kurdaki yükselişin gram altına katkı sağladığını kaydetti.

Gram altının 7 bin liranın üzerinde kalması hâlinde yıl sonuna doğru yükseliş eğilimini koruyabileceğini belirten Erdem, kısa süreli dalgalanmaların süreceğini kaydetti.Gram altının 7 bin liranın üzerinde kalması hâlinde yıl sonuna doğru yükseliş eğilimini koruyabileceğini belirten Erdem, kısa süreli dalgalanmaların süreceğini kaydetti.

YIL SONUNA DOĞRU YÜKSELİŞ EĞİLİMİ BEKLENİYOR

Faruk Erdem, gram altının ons ve dolar kuruyla birlikte hareket ettiğini belirterek 7 bin liranın üzerindeki seyrin korunması halinde yıl sonuna doğru yükseliş eğiliminin devam edebileceğini söyledi. Ancak bu süreçte fiyatların kesintisiz biçimde artmasının beklenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Erdem, "Yıl sonuna doğru zaten bir yükseliş trendi var altında. Ama kısa vadede inişleri çıkışları hep göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Altın yatırımcısının Warsh'un Türkiye saatiyle 17.00'de yapacağı konuşmada vereceği mesajları izlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yüksek enflasyon nedeniyle faizlerin uzun süre mevcut seviyelerde kalması, küresel büyüme ile istihdam görünümü üzerindeki baskıyı artırabilir.Yüksek enflasyon nedeniyle faizlerin uzun süre mevcut seviyelerde kalması, küresel büyüme ile istihdam görünümü üzerindeki baskıyı artırabilir.

YÜKSEK FAİZ KÜRESEL BÜYÜMEYİ SINIRLAYABİLİR

Petrol fiyatlarındaki yükselişin oluşturduğu ekonomik etkinin fiyatlar gerilese bile devam edebileceğini söyleyen Erdem, yüksek enflasyon ve yüksek faiz riskinin henüz ortadan kalkmadığını belirtti. Enflasyonla mücadelede istenen sonucun alınamayacağı endişesinin faizlerin yüksek tutulması yönündeki görüşleri güçlendirdiğini anlattı.

Bu tablonun küresel büyüme üzerinde olumsuz etki oluşturacağını belirten Erdem, IMF ve Dünya Bankasının büyüme görünümüne ilişkin olumsuz raporlarına işaret etti. Yüksek faizin devam etmesinin yatırım ve istihdam koşullarını da zorlaştırabileceğini söyledi.

Faruk Erdem, Türkiye’de enflasyonun gerileme eğiliminde olduğunu belirterek Merkez Bankasının ilerleyen dönemde gösterge faizini düşürebileceği öngörüsünü paylaştı.Faruk Erdem, Türkiye’de enflasyonun gerileme eğiliminde olduğunu belirterek Merkez Bankasının ilerleyen dönemde gösterge faizini düşürebileceği öngörüsünü paylaştı.

TÜRKİYE'DE FAİZLER İÇİN DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Türkiye'nin ekonomik dinamiklerinin küresel görünümden farklı olduğunu belirten Faruk Erdem; esnaf, imalatçı, sanayici ve ihracatçıya sağlanan kredi desteklerinin üretim, yatırım ve istihdam açısından önem taşıdığını anlattı. Merkez Bankasının repo ihaleleriyle piyasayı fonlamasının da bu süreci desteklediğini söyledi.

Yüksek faizin gelişmekte olan ülkeler açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Erdem, Türkiye'de enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu belirtti. Merkez Bankasının repo ihalelerinde başlayan faiz indirimini ilerleyen dönemde gösterge faize de yansıtabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Altın fiyatlarında günlük hareketler yerine uzun vadeli görünümün esas alınması gerektiğini vurgulayan Erdem, yeni piyasa tablosunun gelecek hafta daha net okunabileceğini söyledi.Altın fiyatlarında günlük hareketler yerine uzun vadeli görünümün esas alınması gerektiğini vurgulayan Erdem, yeni piyasa tablosunun gelecek hafta daha net okunabileceğini söyledi.

ALTINDA UZUN VADELİ BAKIŞ ÖNE ÇIKIYOR

Altın fiyatlarında günlük açıklamalarla oluşan hareketlerin yatırımcıları kısa vadeli kararlara yöneltmemesi gerektiğini belirten Erdem, "Altında uzun vadeli düşünmek lazım" dedi. Piyasaların Warsh'un mesajlarının ardından vereceği tepkinin yeni haftada daha net değerlendirilebileceğini söyledi.

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