Bakanlıktan yapılan açıklamada piyasaların doğru yönlendirilmesi, spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimle karşılanabilmesi için gerekli tedbirlerin ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerinden ayçiçeği yağının hammaddesi olan yağlık ayçiçeği tohumunda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla gümrük vergisi uygulama döneminin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatla temin edebilmesi ve yerli üreticinin korunması amacıyla hasat döneminde yüzde 20, bunun dışında kalan 30 Kasım-15 Haziran tarihleri arasında ise yüzde 12 oranında gümrük vergisi uygulanıyordu.

Bakanlığın açıklamasında temel gıda ürünlerinden rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bu ürünün hammaddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yeni düzenlemeye gidildiği ifade edildi.

YÜZDE 20'LİK VERGİ 1 EKİM'DE YÜZDE 12 OLACAK

Bakanlık, Karadeniz bölgesindeki gelişmeler ve Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda oluşabilecek arz güvenliği ve fiyat artışı risklerine dikkat çekti.

Bu kapsamda ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin uygun fiyatlı ve yeterli hammaddeyi zamanında temin edebilmesi, rafine ayçiçeği yağında tüketici fiyatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yeni bir karar alındı.

Buna göre yağlık ayçiçeği tohumunda uygulanan yüzde 20 gümrük vergisinin bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yüzde 12 olarak uygulanması konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile mutabakata varıldı.