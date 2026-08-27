Türkiye’de ortalama ev fiyatı ne kadar? İşte illere göre konut fiyatları

Türkiye'nin konut değer raporu açıklandı. Emlakjet tarafından Endeksa verileriyle hazırlanan rapora göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 41 bin 703 TL , ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 212 bin 875 TL oldu.

Bu tablo konut fiyatlarının TL bazında artmaya devam ettiğini ancak yıllık bazda enflasyonun gerisinde kaldığını gösterdi. Temmuz ayında metrekare fiyatları bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 1,9, reel olarak ise yüzde 0,5 arttı.

Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 23,3 yükselirken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim yüzde eksi 6,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bununla birlikte tek aylık ve sınırlı büyüklükteki bu değişim kalıcı bir reel değer artışı eğiliminin başladığını söylemek için henüz yeterli değil.

Haziran ayında yüzde eksi 0,2 seviyesinde gerçekleşen aylık reel değişim temmuzda yüzde 0,5 oldu. Böylece aylık reel fiyat hareketinde sınırlı bir iyileşme görüldü.

BİRİNCİ SIRADA ORDU VAR

Temmuz 2026 itibarıyla en fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık konut metrekare fiyat artışının en yüksek olduğu il yüzde 32,4 ile Ordu oldu.

Ordu'yu yüzde 28,7 ile Ankara, yüzde 28,5 ile Kocaeli, yüzde 27,1 ile Denizli ve yüzde 26,9 ile Elazığ takip etti.