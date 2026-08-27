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Türkiye’de ortalama ev fiyatı ne kadar? İşte illere göre konut fiyatları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı yaklaşık 5 milyon 213 bin TL'ye ulaştı. Konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 23,3 artarken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim ise yüzde eksi 6,6 seviyesinde gerçekleşti. Peki, Türkiye'de ortalama ev fiyatı ne kadar? İşte illere göre konut fiyatları listesi.

Türkiye’de ortalama ev fiyatı ne kadar? İşte illere göre konut fiyatları 1

Türkiye'nin konut değer raporu açıklandı. Emlakjet tarafından Endeksa verileriyle hazırlanan rapora göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 41 bin 703 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 212 bin 875 TL oldu.

Türkiye’de ortalama ev fiyatı ne kadar? İşte illere göre konut fiyatları 2

Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 23,3 yükselirken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim yüzde eksi 6,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bu tablo konut fiyatlarının TL bazında artmaya devam ettiğini ancak yıllık bazda enflasyonun gerisinde kaldığını gösterdi. Temmuz ayında metrekare fiyatları bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 1,9, reel olarak ise yüzde 0,5 arttı.

Türkiye’de ortalama ev fiyatı ne kadar? İşte illere göre konut fiyatları 3

Haziran ayında yüzde eksi 0,2 seviyesinde gerçekleşen aylık reel değişim temmuzda yüzde 0,5 oldu. Böylece aylık reel fiyat hareketinde sınırlı bir iyileşme görüldü.

Bununla birlikte tek aylık ve sınırlı büyüklükteki bu değişim kalıcı bir reel değer artışı eğiliminin başladığını söylemek için henüz yeterli değil.

Türkiye’de ortalama ev fiyatı ne kadar? İşte illere göre konut fiyatları 4

BİRİNCİ SIRADA ORDU VAR

Temmuz 2026 itibarıyla en fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık konut metrekare fiyat artışının en yüksek olduğu il yüzde 32,4 ile Ordu oldu.

Ordu'yu yüzde 28,7 ile Ankara, yüzde 28,5 ile Kocaeli, yüzde 27,1 ile Denizli ve yüzde 26,9 ile Elazığ takip etti.

Türkiye’de ortalama ev fiyatı ne kadar? İşte illere göre konut fiyatları 5

Enflasyondan arındırılmış yıllık değişimde de Ordu öne çıktı. Haziran ayında incelenen 30 ilin tamamında yıllık reel değişim negatifken, temmuz ayında Ordu yüzde 0,4 reel artışla pozitif bölgede yer alan tek il oldu.

Ankara ve Kocaeli ise sırasıyla yüzde eksi 2,5 ve yüzde eksi 2,6 ile reel değer kaybının en sınırlı olduğu iller arasında yer aldı.

Türkiye’de ortalama ev fiyatı ne kadar? İşte illere göre konut fiyatları 6

Türkiye'nin nüfusa göre en büyük beş ili arasında yıllık konut metrekare fiyat artışında yüzde 28,7 ile Ankara ilk sırada yer aldı.

Ankara'yı yüzde 26,5 ile İstanbul, yüzde 25,8 ile Antalya, yüzde 21,7 ile Bursa ve yüzde 21 ile İzmir takip etti. Beş büyük ilin tamamında yıllık reel değişim negatif gerçekleşirken, Ankara yüzde eksi 2,5 ile reel değer kaybının en sınırlı olduğu şehir oldu.

Türkiye’de ortalama ev fiyatı ne kadar? İşte illere göre konut fiyatları 7

Temmuz 2026 itibarıyla beş büyük il arasında ortalama konut metrekare satış fiyatı İstanbul'da 65 bin 78 TL, Antalya'da 55 bin 495 TL, İzmir'de 53 bin 974 TL, Ankara'da 38 bin 674 TL ve Bursa'da 36 bin 83 TL olarak hesaplandı.

Ortalama konut satış fiyatları ise İstanbul'da 7 milyon 158 bin 580 TL, İzmir'de 6 milyon 476 bin 880 TL, Antalya'da 6 milyon 104 bin 450 TL, Ankara'da 5 milyon 27 bin 620 TL ve Bursa'da 4 milyon 690 bin 790 TL seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’de ortalama ev fiyatı ne kadar? İşte illere göre konut fiyatları 8

EN YÜKSEK FİYAT MUĞLA'DA

Temmuz 2026 itibarıyla konut metrekare satış fiyatının en yüksek olduğu il 87 bin 244 TL ile Muğla oldu.

Muğla'yı 65 bin 78 TL ile İstanbul, 55 bin 495 TL ile Antalya, 53 bin 974 TL ile İzmir ve 53 bin 387 TL ile Çanakkale takip etti. Ortalama konut satış fiyatında da Muğla ilk sırada yer alırken, ilde ortalama konut fiyatı 11 milyon 341 bin 720 TL olarak hesaplandı.

Türkiye’de ortalama ev fiyatı ne kadar? İşte illere göre konut fiyatları 9

Ortalama konut satış fiyatında Muğla'yı 7 milyon 158 bin 580 TL ile İstanbul, 6 milyon 894 bin 720 TL ile Aydın, 6 milyon 476 bin 880 TL ile İzmir ve 6 milyon 192 bin 892 TL ile Çanakkale takip etti.

Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatının 5 milyon 212 bin 875 TL olduğu dikkate alındığında Muğla'daki ortalama konut satış değerinin Türkiye ortalamasının iki katından daha yüksek olduğu görüldü.

Türkiye’de ortalama ev fiyatı ne kadar? İşte illere göre konut fiyatları 10

123 BİN KONUT SATILDI

Öte yandan TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde temmuz ayında 123 bin 603 konut satıldı.

Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalırken, satış adetlerindeki yıllık gerilemeye karşın konut fiyatlarındaki nominal artış devam etti.

Türkiye’de ortalama ev fiyatı ne kadar? İşte illere göre konut fiyatları 11

Beş büyük il içerisinde en yüksek satış adedi 22 bin 594 konut ile İstanbul'da kaydedildi.

İstanbul'u 9 bin 640 satışla Ankara, 6 bin 547 satışla İzmir, 6 bin 305 satışla Antalya ve 3 bin 897 satışla Bursa takip etti.

Türkiye’de ortalama ev fiyatı ne kadar? İşte illere göre konut fiyatları 12

İLLERE GÖRE KONUT FİYATLARI

İl Ortalama metrekare satış fiyatı Ortalama konut satış fiyatı
Muğla 87 bin 244 TL 11 milyon 341 bin 720 TL
İstanbul 65 bin 78 TL 7 milyon 158 bin 580 TL
Antalya 55 bin 495 TL 6 milyon 104 bin 450 TL
İzmir 53 bin 974 TL 6 milyon 476 bin 880 TL
Çanakkale 53 bin 387 TL 6 milyon 192 bin 892 TL
Ankara 38 bin 674 TL 5 milyon 27 bin 620 TL
Bursa 36 bin 83 TL 4 milyon 690 bin 790 TL

TÜRKİYE GENELİ KONUT GÖSTERGELERİ

Gösterge Değer
Ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 212 bin 875 TL
Ortalama metrekare satış fiyatı 41 bin 703 TL
Son 1 yıllık nominal değişim %23,3 artış
Son 1 yıllık reel değişim %-6,6
Temmuz aylık nominal değişim %1,9 artış
Temmuz aylık reel değişim %0,5 artış
Temmuz toplam konut satışı 123 bin 603 adet
En yüksek metrekare fiyatı Muğla - 87 bin 244 TL
En yüksek ortalama konut fiyatı Muğla - 11 milyon 341 bin 720 TL
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