Promosyonunu artırmak isteyen emekliler dikkat! Banka değiştirirken iade tutarı nasıl hesaplanır?

Temmuz ayında emekli maaşlarının artmasıyla bankaların promosyon yarışı da hızlandı. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına göre, daha yüksek ödeme almak isteyen emekliler mevcut promosyonlarını güncelleyebiliyor veya başka bankaya geçebiliyor. Peki iade tutarı nasıl hesaplanıyor?

(A Haber Grafik Ekibi)

EMEKLİ PROMOSYONU ALMANIN ŞARTI NEDİR?

Banka promosyonundan yararlanabilmek için SGK'dan gelir, aylık veya ödenek alıyor olmak gerekiyor. Ardından maaşın üç yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına ilişkin taahhüt veriliyor.

SGK'nın bilgilendirmesine göre promosyon, üç yıllık süre boyunca aylığın aynı bankadan alınması şartıyla ödeniyor. Promosyonun kendisi kanunen zorunlu bir sosyal hak değil. Bankalar, SGK ile yaptıkları protokoller kapsamında belirlenen şartlarla ödeme gerçekleştiriyor.

Promosyon başvurusu ise yalnızca şubeden yapılmıyor. Bankaların internet bankacılığı, mobil uygulama ve bazı durumlarda ATM gibi alternatif kanalları da kullanılabiliyor.