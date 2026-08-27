-°C
CANLI YAYIN

Promosyonunu artırmak isteyen emekliler dikkat! Banka değiştirirken iade tutarı nasıl hesaplanır?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Promosyonunu artırmak isteyen emekliler dikkat! Banka değiştirirken iade tutarı nasıl hesaplanır?

Temmuz zammıyla emekli promosyonlarında da hareketlilik başladı. Bankasını değiştirmek veya promosyonunu güncellemek isteyenler için iade hesabı önem taşıyor. Üç yıllık taahhüt sürerken banka değiştirmenin ve yeni promosyondan yararlanmanın yolu belli oldu.

Temmuz ayında emekli maaşlarının artmasıyla bankaların promosyon yarışı da hızlandı. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına göre, daha yüksek ödeme almak isteyen emekliler mevcut promosyonlarını güncelleyebiliyor veya başka bankaya geçebiliyor. Peki iade tutarı nasıl hesaplanıyor?

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

EMEKLİ PROMOSYONU ALMANIN ŞARTI NEDİR?

Banka promosyonundan yararlanabilmek için SGK'dan gelir, aylık veya ödenek alıyor olmak gerekiyor. Ardından maaşın üç yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına ilişkin taahhüt veriliyor.

SGK'nın bilgilendirmesine göre promosyon, üç yıllık süre boyunca aylığın aynı bankadan alınması şartıyla ödeniyor. Promosyonun kendisi kanunen zorunlu bir sosyal hak değil. Bankalar, SGK ile yaptıkları protokoller kapsamında belirlenen şartlarla ödeme gerçekleştiriyor.

Promosyon başvurusu ise yalnızca şubeden yapılmıyor. Bankaların internet bankacılığı, mobil uygulama ve bazı durumlarda ATM gibi alternatif kanalları da kullanılabiliyor.

Promosyonunu artırmak isteyen emekliler dikkat! Banka değiştirirken iade tutarı nasıl hesaplanır? - 1

PROMOSYONLAR 35 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Temmuz 2026 döneminde bankaların emeklilere sunduğu kampanyalarda toplam promosyon ödemeleri 35 bin liraya kadar yükseldi. Ancak bu rakamın tamamı her durumda karşılıksız nakit promosyon anlamına gelmiyor.

Bazı kampanyalarda promosyon ödemesine ek olarak faizsiz kredi veya nakit avans gibi farklı finansal imkanlar da sunuluyor. Bu nedenle kampanyaları karşılaştırırken nakit promosyon ile kredi imkanlarını birbirinden ayırmak gerekiyor.

(AA)(AA)

AYNI BANKA DAHA YÜKSEK PROMOSYON VERİYORSA NE YAPILIR?

Emeklinin promosyon aldığı banka daha sonra kampanya tutarını yükseltirse mevcut müşteri de yeni rakamdan yararlanmak için başvuru yapabiliyor.

İşlem bankaya göre değişmekle birlikte şube, mobil bankacılık veya çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bazı bankalarda eski taahhüt kapatılarak yeni promosyon için yeniden üç yıllık taahhüt başlatılıyor. Buradaki en önemli nokta ise eski promosyonun kalan bölümünün hesaplanması.

Promosyonunu artırmak isteyen emekliler dikkat! Banka değiştirirken iade tutarı nasıl hesaplanır? - 2

İADE TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?

Promosyon taahhüdü üç yıl, yani 36 ay üzerinden değerlendiriliyor. Daha önce alınan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan aylık tutar, taahhüdün bitmesine kalan ay sayısıyla çarpılıyor.

Formül şöyle:

Eski promosyon ÷ 36 × kalan ay sayısı = iade edilecek tutar

SGK da banka değişikliği sırasında promosyon cayma bedelinin alınan promosyon ve kalan taahhüt süresi dikkate alınarak hesaplandığını belirtiyor.

Örnek Hesaplama

Bilgi
Tutar
Alınan eski promosyon
21.000 TL
Promosyon tarihi
01.01.2026
Yeni promosyon
30.000 TL
Yeni başvuru tarihi
01.09.2026
Geçen süre
9 ay
Kalan süre
27 ay
Aylık karşılık
21.000 ÷ 36 = 583,33 TL
İade tutarı
27 × 583,33 = 15.750 TL

Bu örnekte emekli, eski promosyonun kalan 27 aya karşılık gelen 15.750 liralık bölümünü iade ediyor. Bankanın uygulamasına göre bu tutar emekliden ayrıca alınabileceği gibi yeni promosyondan da düşülebiliyor. Yeni promosyon 30 bin lira ise iade tutarı yeni ödemeden düşüldüğünde emeklinin eline 14.250 TL geçiyor.

(A Haber)(A Haber)

18 BİN LİRALIK ESKİ PROMOSYONDA HESAP NASIL DEĞİŞİYOR?

Bir başka örnekte emekli 1 Eylül 2025 tarihinde 18 bin lira promosyon aldı ve bir yıl sonra, 1 Eylül 2026'da promosyonunu yenilemek istedi. Bu durumda:

  • Eski promosyon: 18.000 TL
  • 36 aya bölündüğünde aylık karşılık: 500 TL
  • Kalan süre: 24 ay
  • İade edilecek tutar: 24 × 500 = 12.000 TL
  • Yeni promosyon: 30.000 TL
  • Yeni ödemeden düşülecek tutar: 12.000 TL
  • Emeklinin eline geçecek yeni ödeme: 18.000 TL

Yani yeni promosyon 30 bin lira olsa da eski taahhüdün kalan bölümüne ilişkin 12 bin liralık tutar hesaba katılıyor.

Promosyonunu artırmak isteyen emekliler dikkat! Banka değiştirirken iade tutarı nasıl hesaplanır? - 3

DAHA YÜKSEK PROMOSYON VEREN BAŞKA BANKAYA GEÇİLEBİLİR Mİ?

Taahhüt süresi tamamlanmadan başka bankaya geçmek mümkün. Ancak bunun için eski bankaya kalan süreye karşılık gelen promosyon tutarının iade edilmesi gerekiyor. SGK, gerekli şartların sağlanması halinde banka değişikliğinin e-Devlet üzerinden de yapılabildiğini belirtiyor. Bunun yanında bazı bankalar kendi dijital kanalları üzerinden de işlemleri kolaylaştırıyor.

Banka değişikliği öncesinde özellikle kredi veya başka bir bankacılık ürünü nedeniyle bloke bulunup bulunmadığının da kontrol edilmesi gerekiyor. SGK, aylık karşılığında kullanılan kredinin banka değişikliğine engel olabileceğini belirtiyor.

Promosyonunu artırmak isteyen emekliler dikkat! Banka değiştirirken iade tutarı nasıl hesaplanır? - 4

İKİ AYRI MAAŞ ALANLAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Hem kendi emekli aylığını hem de ölüm aylığı gibi başka bir dosyadan aylık alan kişiler açısından da önemli bir ayrıntı bulunuyor. İki aylığın aynı bankada bulunması halinde banka promosyon hesabını toplam aylık üzerinden yapıyor. Aylıklardan biri başka bankaya taşındığında ise iki ayrı bankadan promosyon alma imkanı doğabiliyor.

Bu nedenle iki ayrı dosyadan aylık alanların, iki maaşı aynı bankada tutmak ile ayrı bankalara taşımak arasındaki farkı hesaplaması gerekiyor.

Promosyonunu artırmak isteyen emekliler dikkat! Banka değiştirirken iade tutarı nasıl hesaplanır? - 5

BAŞVURU ÖNCESİNDE BU HESAP YAPILMALI

Promosyonunu yükseltmek isteyen emeklilerin yalnızca yeni bankanın verdiği rakama bakmaması gerekiyor. Eski promosyondan iade edilecek tutar, yeni kampanyanın şartları ve varsa ek ürün zorunlulukları birlikte değerlendirilmelidir.

Özellikle yüksek görünen promosyonların içinde faizsiz kredi veya başka finansal ürünlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Böylece açıklanan rakam ile emeklinin gerçekten elde edeceği karşılıksız ödeme arasındaki fark daha net görülebilir.

SGK da promosyon başvurularının banka şubelerinin yanı sıra internet ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallardan yapılabildiğini belirtiyor.

Motorine 5,36 TL indirim: Gece yarısı pompaya yansıyacak! İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin kaç TL olacak?
Sonraki Haber
Motorine 5,36 TL indirim: Gece yarısı pompaya yansıyacak! İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin kaç TL olacak?
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın