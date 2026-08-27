Promosyonunu artırmak isteyen emekliler dikkat! Banka değiştirirken iade tutarı nasıl hesaplanır?
Temmuz zammıyla emekli promosyonlarında da hareketlilik başladı. Bankasını değiştirmek veya promosyonunu güncellemek isteyenler için iade hesabı önem taşıyor. Üç yıllık taahhüt sürerken banka değiştirmenin ve yeni promosyondan yararlanmanın yolu belli oldu.
Temmuz ayında emekli maaşlarının artmasıyla bankaların promosyon yarışı da hızlandı. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına göre, daha yüksek ödeme almak isteyen emekliler mevcut promosyonlarını güncelleyebiliyor veya başka bankaya geçebiliyor. Peki iade tutarı nasıl hesaplanıyor?
EMEKLİ PROMOSYONU ALMANIN ŞARTI NEDİR?
Banka promosyonundan yararlanabilmek için SGK'dan gelir, aylık veya ödenek alıyor olmak gerekiyor. Ardından maaşın üç yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına ilişkin taahhüt veriliyor.
SGK'nın bilgilendirmesine göre promosyon, üç yıllık süre boyunca aylığın aynı bankadan alınması şartıyla ödeniyor. Promosyonun kendisi kanunen zorunlu bir sosyal hak değil. Bankalar, SGK ile yaptıkları protokoller kapsamında belirlenen şartlarla ödeme gerçekleştiriyor.
Promosyon başvurusu ise yalnızca şubeden yapılmıyor. Bankaların internet bankacılığı, mobil uygulama ve bazı durumlarda ATM gibi alternatif kanalları da kullanılabiliyor.
PROMOSYONLAR 35 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Temmuz 2026 döneminde bankaların emeklilere sunduğu kampanyalarda toplam promosyon ödemeleri 35 bin liraya kadar yükseldi. Ancak bu rakamın tamamı her durumda karşılıksız nakit promosyon anlamına gelmiyor.
Bazı kampanyalarda promosyon ödemesine ek olarak faizsiz kredi veya nakit avans gibi farklı finansal imkanlar da sunuluyor. Bu nedenle kampanyaları karşılaştırırken nakit promosyon ile kredi imkanlarını birbirinden ayırmak gerekiyor.