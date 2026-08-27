Motorine 5,36 TL indirim pompaya yansıdı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

Motorin fiyatlarında beklenen indirim uygulamaya girdi. Gece yarısından itibaren geçerli olan 5,36 TL'lik düşüşün ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt tabelaları yenilendi. İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 77,43 TL'ye, Ankara'da 78,53 TL'ye, İzmir'de ise 78,83 TL'ye geriledi.