Motorine 5,36 TL indirim pompaya yansıdı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
Motorine litre başına yapılan 5,36 TL’lik indirim, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği yapılmadı.
Motorin fiyatlarında beklenen indirim uygulamaya girdi. Gece yarısından itibaren geçerli olan 5,36 TL'lik düşüşün ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt tabelaları yenilendi. İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 77,43 TL'ye, Ankara'da 78,53 TL'ye, İzmir'de ise 78,83 TL'ye geriledi.
MOTORİN İNDİRİMİ GECE YARISI POMPAYA YANSIDI
Akaryakıt sektöründe motorinin litre fiyatına 5,36 TL indirim uygulandı. Yeni tarife, 26 Ağustos'u 27 Ağustos'a bağlayan gece saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Fiyat değişikliği yalnızca motorin grubunu kapsadı. Benzin ve LPG fiyatlarında yeni bir indirim ya da zam uygulanmadı.
PETROLDEKİ GERİLEME FİYATLARI DÜŞÜRDÜ
Motorin indiriminin temelinde uluslararası petrol piyasasındaki gerileme ve rafineri ürün maliyetlerindeki düşüş yer aldı. Küresel piyasalarda enerji arzına ilişkin risklerin azalması, motorinin Türkiye'deki pompa satış fiyatını aşağı çekti.