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Motorine 5,36 TL indirim pompaya yansıdı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Motorine 5,36 TL indirim pompaya yansıdı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

Motorine litre başına yapılan 5,36 TL’lik indirim, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği yapılmadı.

Motorin fiyatlarında beklenen indirim uygulamaya girdi. Gece yarısından itibaren geçerli olan 5,36 TL'lik düşüşün ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt tabelaları yenilendi. İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 77,43 TL'ye, Ankara'da 78,53 TL'ye, İzmir'de ise 78,83 TL'ye geriledi.

Motorine litre başına yapılan 5,36 TL’lik indirim, 27 Ağustos 2026 itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)Motorine litre başına yapılan 5,36 TL’lik indirim, 27 Ağustos 2026 itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

MOTORİN İNDİRİMİ GECE YARISI POMPAYA YANSIDI

Akaryakıt sektöründe motorinin litre fiyatına 5,36 TL indirim uygulandı. Yeni tarife, 26 Ağustos'u 27 Ağustos'a bağlayan gece saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Fiyat değişikliği yalnızca motorin grubunu kapsadı. Benzin ve LPG fiyatlarında yeni bir indirim ya da zam uygulanmadı.

İndirim yalnızca motorin grubuna uygulanırken benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik yapılmadı.İndirim yalnızca motorin grubuna uygulanırken benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik yapılmadı.

PETROLDEKİ GERİLEME FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Motorin indiriminin temelinde uluslararası petrol piyasasındaki gerileme ve rafineri ürün maliyetlerindeki düşüş yer aldı. Küresel piyasalarda enerji arzına ilişkin risklerin azalması, motorinin Türkiye'deki pompa satış fiyatını aşağı çekti.

Motorinin litresi İstanbul’da 77 TL, Ankara ve İzmir’de 78 TL oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 77 TL, Ankara ve İzmir’de 78 TL oldu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE MOTORİN KAÇ TL?

İndirim sonrasında motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 77,43 TL, Anadolu Yakası'nda 77,27 TL oldu. Motorin Ankara'da 78,53 TL'den, İzmir'de ise 78,83 TL'den satılıyor.

Tablodaki rakamlar şehirlerdeki güncel satış fiyatlarını gösteriyor. Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketine, ilçeye ve istasyonun satış politikasına bağlı olarak birkaç kuruş farklılık gösterebilir.

27 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları27 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

27 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir
Benzin
Motorin
LPG
İstanbul (Avrupa)
74,29 TL/LT
77,43 TL/LT
33,79 TL/LT
İstanbul (Anadolu)
74,13 TL/LT
77,27 TL/LT
33,19 TL/LT
Ankara
75,26 TL/LT
78,53 TL/LT
33,89 TL/LT
İzmir
75,57 TL/LT
78,83 TL/LT
33,79 TL/LT

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