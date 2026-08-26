Türkiye-Suriye ticaretinde 10 milyar dolarlık hedef: Sınırdaki iller kazanacak

Bolat, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolar hedefine taşıyacak adımların değerlendirildiğini bildirdi.

Görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik iş birliği, ticaretin kolaylaştırılması, gümrük kapılarındaki süreçler ve Suriye'nin yeniden imarı gibi kritik başlıklar ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Şam Ticaret Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği Şam ziyaretinde Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile görüştü.

Bakan Bolat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine taşıyacak adımları, ulaştırma ve gümrük kapıları başta olmak üzere ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik iş birliğimizi ve Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk özel sektörünün üstlenebileceği rolü ele aldık. Nisanda gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Suriye JETCO Toplantısı'nda mutabakata vardığımız hususların takipçisi olmaya ve bunları somut sonuçlara dönüştürmeye yönelik irademizi bir kez daha teyit ettik. Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomi ve ticaret bağlarını karşılıklı fayda temelinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

TİCARETTE EN BÜYÜK FAYDA SINIRDAKİ İLLERE

Bakan Bolat, görüşme sonrası yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin canlanmasından en fazla etkilenecek bölgelere dikkati çekti.

Bolat, gelişmelerden en çok fayda sağlayacak bölgelerin her iki ülkenin sınır illeri olacağını vurguladı.

OSB YATIRIMLARINA KARŞILIKLI İLGİ

Görüşmelerde sanayi altyapısı ve ortak yatırımlar da gündeme geldi. Bolat, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımlarına karşılıklı olarak büyük ilgi bulunduğunu ifade etti.

Suriye'deki siyasi ve hukuki süreçlere de değinerek çerçeve yasanın 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini hatırlatan Bolat, YPG'nin kendini feshetmesinin bölge açısından hayırlı bir gelişme olduğunu belirtti.

SURİYE YATIRIM AJANSI İLE YENİ DÖNEM

Şam temasları kapsamında Bakan Bolat, kısa süre önce Suriye Yatırım Ajansı Başkanlığı görevine atanan Ahmet Rawad Ramadan ile bir araya geldi.

Bolat, uzun yıllar Türkiye'deki iş dünyasının içinde yer alan ve Türk yatırımcıların beklentilerini yakından tanıyan Ramadan'ın yeni görevinin Türkiye ile Suriye arasındaki yatırım ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inandıklarını belirtti.

Görüşmede Türk firmalarının Suriye'ye yönelik yatırım ilgisi, yatırım ortamının daha öngörülebilir hale getirilmesi için atılan adımlar, Kamune ve Serakib bölgelerinde gerçekleştirilecek Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımları ile üretim ve istihdam sağlayacak uzun vadeli yatırımların teşvik edilmesi ele alındı.

Ayrıca Suriye Yatırım Ajansının Türk yatırımcılar ile ilgili Suriye kurumları arasında kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya katılan Türk iş insanları da yatırım planlarını ve beklentilerini paylaşma fırsatı buldu.

Bakan Bolat, Ramadan'a yeni görevinde başarılar dileyerek bu görevin Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik entegrasyona önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.