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Altında rekor sonrası yeni senaryo: Yükseliş sürer mi? 'Tuzak' fiyatlara dikkat!

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Altında rekor sonrası yeni senaryo: Yükseliş sürer mi? 'Tuzak' fiyatlara dikkat!

Altın fiyatları, tahvil faizleri ve dolardaki zayıflamanın yanı sıra savaşın enerji maliyetleri üzerindeki etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Gram altının 7 bin liranın üzerine çıkmasının ardından piyasadaki alımlar hızlanırken Faruk Erdem, fiyat yükseldikçe artan talebin riskli bir yatırım davranışına dönüşebileceğini söyledi.

Gram altının 7 bin liranın üzerinde kalması, yükseliş eğiliminin bir süre daha korunabileceğine işaret ediyor. Ons altındaki kar satışları, petrol fiyatları, enflasyon baskısı ve jeopolitik gelişmeler piyasadaki dalgalanmayı artırıyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, orta ve uzun vadede yönün yukarı olacağını belirtirken yüksek fiyattan hızlanan alımlara karşı temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın ve petrol piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. (Görseller: A Haber)Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın ve petrol piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. (Görseller: A Haber)

ALTINDA KAR SATIŞLARI BAŞLADI MI?

Faruk Erdem, ABD'de tahvil faizlerine yönelik likidite desteğinin altın fiyatlarını besleyen gelişmeler arasında yer aldığını söyledi. Ons altının 4 bin 700 dolara yaklaştığı seviyelerde kar satışlarının devreye girebildiğini belirten Erdem, piyasada sınırlı da olsa yatay ve negatif bir görünüm oluştuğunu kaydetti.

Gram altının gün içinde 7 bin 200 lirayı aşmasının ardından sınırlı biçimde gerilediğini dile getiren Erdem, gram fiyatı 7 bin liranın, ons ise 4 bin 600 doların üzerinde kaldığı sürece mevcut eğilimin korunabileceğini söyledi. Ancak günlük, saatlik ve anlık fiyat değişimlerinin yaşandığını hatırlatarak kısa vadeli hareketlerde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Gram altının 7 bin lira, ons altının ise 4 bin 600 dolar üzerinde kaldığı sürece mevcut seyrin korunabileceğini söyledi.Gram altının 7 bin lira, ons altının ise 4 bin 600 dolar üzerinde kaldığı sürece mevcut seyrin korunabileceğini söyledi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLİYOR

Altının bir süredir Körfez'deki gelişmeler ve savaşın ekonomik etkileri üzerinden fiyatlandığını belirten Faruk Erdem, bu sürecin enflasyon ve faiz beklentileri üzerinde de belirleyici olduğunu anlattı.

Savaşın enflasyon baskısını artırdığını vurgulayarak, yüksek enflasyon endişesinin faiz indirimlerinin önünde engel oluşturduğunu söyledi. Faizlerin yüksek kalmasının parayı faiz araçlarına yönlendirdiğini, bunun da altına dönecek kaynağı sınırlandırdığını ifade etti.

PİYASALAR GÜNE NASIL BAŞLADI? SAVAŞ GERİLİMİNİN ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ NE?

ABD tahvil faizlerindeki yükselişin likidite desteğiyle bir miktar gerilediğine işaret eden Erdem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte orada bir likidite desteğiyle biraz geri çektiler. Dolayısıyla para biraz altına gitti. Dolar'daki zayıflama da biraz altının maliyetini düşürünce Merkez Bankaları biraz altın talebini arttırdı ve son haftada son 4 ayın en yüksek noktalarına geldi."

Rekor seviyelerin ardından kar satışlarının görülebileceğini belirterek kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olunmasını istedi.Rekor seviyelerin ardından kar satışlarının görülebileceğini belirterek kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olunmasını istedi.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ENFLASYON RİSKİNİ BESLİYOR

Petrol fiyatlarının da yakından izlenmesi gerektiğini belirten Faruk Erdem, bir önceki gün 91 dolar seviyesinde bulunan fiyatın yeniden 89 dolara gerilediğini ancak hala tehlikeli bir sınırda olduğunu söyledi.

Erdem, "Savaşın başında 60 dolarlarda olan petrol şu anda 90 dolarlardaysa bu bir tehlike sinyalidir. Yani maliyetlerin artıyor demektir." sözleriyle enerji fiyatlarındaki yükselişin üretim üzerindeki etkisini açıkladı.

Dünyada 145 ülkede benzin fiyatlarının arttığına yönelik haberi hatırlatan Erdem, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu aslında bütün üretimin maliyetini arttırıyor. Üretimin maliyeti artınca son ürüne yansıyor. İşte bizde de sebzeden meyveye, iğneden ipliğe her şey enerji maliyetiyle fiyatlanıyor. Dolayısıyla bu da enflasyon demek. Enflasyon korkusu da faizleri düşürmüyor."

Petrolün 90 dolar sınırındaki fiyatının üretim maliyetlerini ve enflasyon baskısını artırdığını kaydetti.Petrolün 90 dolar sınırındaki fiyatının üretim maliyetlerini ve enflasyon baskısını artırdığını kaydetti.

GRAM ALTINDA HIZLI 8 BİN LİRA BEKLENTİSİ YOK

Merkez Bankasının haftalık repo ihalelerine başlamasıyla piyasayı daha düşük faizle fonladığını belirten Erdem, bu adımın göreli olarak küçük bir faiz indirimi anlamına geldiğini değerlendirdi. Uygulamanın borsaya olumlu yansıdığını ve içerideki yüksek faiz algısını bir miktar azalttığını söyledi.

Gram altının bir süre daha 7 bin liranın üzerinde kalabileceğini dile getiren Erdem, kısa sürede 8 bin veya 9 bin liraya ulaşmasını beklemediğini açıkladı. Orta ve uzun vadede ise altının yönünün yukarı olacağını düşündüğünü kaydetti.

Fiyat yükseldikten sonra hızlanan altın talebinin riskli bir yatırım psikolojisi oluşturduğunu vurguladı.Fiyat yükseldikten sonra hızlanan altın talebinin riskli bir yatırım psikolojisi oluşturduğunu vurguladı.

YÜKSELEN FİYATIN ARDINDAN GELEN TALEP RİSK TAŞIYOR

Gram altın 5 bin 900 ve 6 bin lira seviyelerindeyken alım yapmayan bazı kişilerin, fiyat 7 bin liraya ulaştığında fırsatı kaçırma endişesiyle piyasaya yöneldiğini belirten uzman, bu davranışın tehlikeli bir yatırım psikolojisi oluşturduğunu söyledi.

Uzun vadeli düşünüp aldığı altını kenarda tutacak kişiler ile borç veya düğün nedeniyle zorunlu alım yapacakların durumunun farklı olduğunu vurgulayarak, "7 bin liranın üzerinde talep patlıyorsa bu da tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.

Gram altında kısa sürede 8 bin veya 9 bin lira beklemediğini, orta ve uzun vadede ise yönün yukarı olduğunu belirtti.Gram altında kısa sürede 8 bin veya 9 bin lira beklemediğini, orta ve uzun vadede ise yönün yukarı olduğunu belirtti.

ÇEYREK ALTIN GRAM FİYATINDAN AYRIŞTI

Çeyrek altında görülen yükselişin talep artışına işaret edebileceğini belirten Faruk Erdem, bu ürünün zaman zaman gram altından farklı yönde hareket edebildiğini söyledi. Söz konusu ayrışmanın piyasadaki altın miktarı ve Darphanenin arzıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Piyasa koşullarının kısa sürede değişebildiğini vurgulayan Erdem, belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde acele karar verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Erdem, "Puslu bir hava varsa, rüzgarlı bir hava varsa rüzgara karşı koymaya çalışmak çok mantıklı gelmiyor. Biraz kenara çekilip bekleyeceksiniz." sözleriyle temkinli hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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