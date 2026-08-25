Altında rekor sonrası yeni senaryo: Yükseliş sürer mi? 'Tuzak' fiyatlara dikkat!

Gram altının 7 bin liranın üzerinde kalması, yükseliş eğiliminin bir süre daha korunabileceğine işaret ediyor. Ons altındaki kar satışları, petrol fiyatları, enflasyon baskısı ve jeopolitik gelişmeler piyasadaki dalgalanmayı artırıyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, orta ve uzun vadede yönün yukarı olacağını belirtirken yüksek fiyattan hızlanan alımlara karşı temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gram altının gün içinde 7 bin 200 lirayı aşmasının ardından sınırlı biçimde gerilediğini dile getiren Erdem, gram fiyatı 7 bin liranın, ons ise 4 bin 600 doların üzerinde kaldığı sürece mevcut eğilimin korunabileceğini söyledi. Ancak günlük, saatlik ve anlık fiyat değişimlerinin yaşandığını hatırlatarak kısa vadeli hareketlerde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Faruk Erdem, ABD'de tahvil faizlerine yönelik likidite desteğinin altın fiyatlarını besleyen gelişmeler arasında yer aldığını söyledi. Ons altının 4 bin 700 dolara yaklaştığı seviyelerde kar satışlarının devreye girebildiğini belirten Erdem, piyasada sınırlı da olsa yatay ve negatif bir görünüm oluştuğunu kaydetti.

Gram altının 7 bin lira, ons altının ise 4 bin 600 dolar üzerinde kaldığı sürece mevcut seyrin korunabileceğini söyledi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLİYOR

Altının bir süredir Körfez'deki gelişmeler ve savaşın ekonomik etkileri üzerinden fiyatlandığını belirten Faruk Erdem, bu sürecin enflasyon ve faiz beklentileri üzerinde de belirleyici olduğunu anlattı.

Savaşın enflasyon baskısını artırdığını vurgulayarak, yüksek enflasyon endişesinin faiz indirimlerinin önünde engel oluşturduğunu söyledi. Faizlerin yüksek kalmasının parayı faiz araçlarına yönlendirdiğini, bunun da altına dönecek kaynağı sınırlandırdığını ifade etti.

ABD tahvil faizlerindeki yükselişin likidite desteğiyle bir miktar gerilediğine işaret eden Erdem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte orada bir likidite desteğiyle biraz geri çektiler. Dolayısıyla para biraz altına gitti. Dolar'daki zayıflama da biraz altının maliyetini düşürünce Merkez Bankaları biraz altın talebini arttırdı ve son haftada son 4 ayın en yüksek noktalarına geldi."