Bakan Şimşek motorin fiyatlarını değerlendirdi: Küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, küresel motorin fiyatlarındaki gelişmelere değindi. Mazot Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıktığını belirten Şimşek, "Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda küresel motorin fiyatındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.
Şimşek, "Mazot Brent petrol marjı, uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor" ifadelerini kullandı.
"OLAĞANÜSTÜ KÜRESEL ŞOKUN VATANDAŞLARIMIZA YANSIMASINI SINIRLIYORUZ"
Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor.
Mazot-Brent petrol marjı uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor.
Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz."