Bakan Şimşek motorin fiyatlarını değerlendirdi: Küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda küresel motorin fiyatındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

"OLAĞANÜSTÜ KÜRESEL ŞOKUN VATANDAŞLARIMIZA YANSIMASINI SINIRLIYORUZ"

Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor.