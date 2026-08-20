Milli lokomotifimize Avrupa Birliği onayı! Artık tüm dünyaya satılabilecek
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E5000, Avrupa Birliği demiryolu standartlarına uygunluğunu belgeleyen Karşılıklı İşletilebilirlik Belgesi (TSI) sertifikasını aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tescille birlikte E5000'in tüm dünyaya ihraç edilmesinin önünün açıldığını duyurdu.
E5000 lokomotifinin Avrupa Birliği standartlarına uygunluğunu belgeleyen TSI Sertifikası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen takdimde, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Çağlar Tabak tarafından TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay'a verildi.
Açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Bugün TÜRASAŞ'ımızın ürettiği yerli ve milli lokomotifimiz E-5000'in sertifika işlemini gerçekleştirmiş olduk. TÜRASAŞ, Türkiye'nin üç yerinde: Sivas'ta, Eskişehir'de ve Sakarya'da üretim yapıyor. Eskişehir'de ürettiğimiz E-5000'in TSI belgesini bugün arkadaşlarımız, Düzenleme Genel Müdürlüğümüz, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğümüze teslim etmiş oldu; aynı zamanda onun sertifikasını vermiş oldu." dedi.
"LOKOMOTİFİMİZ, AVRUPA BİRLİĞİ SERTİFİKASYONU OLAN TSI'YA SAHİP OLDU"
Hem üretim tesisinde hem de sahada zorlu testler yapılarak performans ölçümü yapıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Lokomotifimiz, Avrupa Birliği sertifikasyonu olan TSI'ya sahip oldu; artık bu vesileyle hem Avrupa Birliği'ne hem de bütün dünyaya satabilme imkânına da sahip olduk. Yani dolayısıyla yerli ve milli bir lokomotifin dünya standartlarında üretilebilir olduğunu da belgelemiş olduk. TÜRASAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 Avrupa Birliği demiryolu karşılıklı işletilebilirlik standartlarını ifade eden TSI sertifikasını aldı. Böylece lokomotifimizin Avrupa Birliği standartlarını karşıladığı tescillendi." açıklamasında bulundu.
BUGÜNE KADAR 30 ADET E5000 ÜRETİLDİ
E5000 Lokomotif Projesi kapsamında toplam 95 yeni nesil elektrikli lokomotif üretilmesi planlanıyor. Seri üretimi aralıksız devam eden proje kapsamında bugüne kadar 30 adet E5000 lokomotifinin üretimi tamamlandı.