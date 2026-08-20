Milli lokomotifimize Avrupa Birliği onayı! Artık tüm dünyaya satılabilecek

Açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Bugün TÜRASAŞ'ımızın ürettiği yerli ve milli lokomotifimiz E-5000'in sertifika işlemini gerçekleştirmiş olduk. TÜRASAŞ, Türkiye'nin üç yerinde: Sivas'ta, Eskişehir'de ve Sakarya'da üretim yapıyor. Eskişehir'de ürettiğimiz E-5000'in TSI belgesini bugün arkadaşlarımız, Düzenleme Genel Müdürlüğümüz, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğümüze teslim etmiş oldu; aynı zamanda onun sertifikasını vermiş oldu." dedi.





"LOKOMOTİFİMİZ, AVRUPA BİRLİĞİ SERTİFİKASYONU OLAN TSI'YA SAHİP OLDU"



Hem üretim tesisinde hem de sahada zorlu testler yapılarak performans ölçümü yapıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Lokomotifimiz, Avrupa Birliği sertifikasyonu olan TSI'ya sahip oldu; artık bu vesileyle hem Avrupa Birliği'ne hem de bütün dünyaya satabilme imkânına da sahip olduk. Yani dolayısıyla yerli ve milli bir lokomotifin dünya standartlarında üretilebilir olduğunu da belgelemiş olduk. TÜRASAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 Avrupa Birliği demiryolu karşılıklı işletilebilirlik standartlarını ifade eden TSI sertifikasını aldı. Böylece lokomotifimizin Avrupa Birliği standartlarını karşıladığı tescillendi." açıklamasında bulundu.