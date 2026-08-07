Vatandaşların yurt dışı hayallerini ve vize alma taleplerini istismar ederek sosyal medya üzerinden "garantili vize" vaadiyle dolandırıcılık yapan firmalara karşı düğmeye basıldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Instagram başta olmak üzere sosyal mecralarda "3 haftada vize", "yüzde 100 onay" gibi asılsız vaatlerle tüketicileri aldatan hesapların reklam faaliyetlerini 3 ay süreyle tedbiren durdurma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, garantili vize vaatlerini içeren reklamları mercek altına alırken, vize vaatlerinin Instagram gibi sosyal medya hesaplarına kadar yayıldığı ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Instagram'da Schengen vizesinin yanında İngiltere ve Kanada için de vize vaadinde bulunulduğunu belirleyen Kurul, tedbiren reklam durdurma kararı verdi. Daha önce garantili vize iddiasında bulunan firmalara ait internet sitelerine ceza veren Reklam Kurulu, son toplantısında sosyal medyadaki asılsız vize vaatlerini inceledi.

3 AY DURDURMA KARARI ALINDI

"cilekvizeankara" isimli Instagram hesabında yer alan "30 gün içinde randevu garantisi", "Schengen randevunuzu sadece 30 gün içerisinde almanıza yardımcı oluyoruz", "Amerika vizenizi 30 gün içinde almanıza yardımcı oluyoruz" gibi tanıtımları mercek altına alan Reklam Kurulu, yalnızca yetkili kuruluşlarca verilen vize ve vize randevu hizmetlerinin yetkisiz bir firma tarafından kesin bir şekilde sonuçlandırılacağı vaadiyle tüketicilerin aldatıldığını belirterek, bu tanıtımların 3 ay süreyle tedbiren durdurulmasına karar verdi.