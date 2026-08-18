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Tarih belli oldu! Trabzon’a raylı sistem geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Tarih belli oldu! Trabzon’a raylı sistem geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde temel atma tarihini açıkladı. Uraloğlu, "Raylı sistemle ilgili inşallah eylül ayının başında temel atarak yapım çalışmalarımıza başlayacağız. Ondan sonra durmaksızın devam edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Hasan Dilekoğlu'nun dün vefat eden annesi Vahide Dilekoğlu'nun Hanife Hatun Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Uraloğlu, Dilekoğlu ve aile üyelerine taziyelerini iletti.

Bakan Uraloğlu, daha sonra gazetecilerin Trabzon'daki projelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Tarih belli oldu! Trabzon’a raylı sistem geliyor - 1

TRABZON'DA RAYLI SİSTEM İÇİN TARİH VERİLDİ

Uraloğlu, Pazarkapı Mahallesi'nde Hanife Hatun Camisi'nin de bulunduğu alanın Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğünce düzenlendiğini ifade etti.

Ulaşıma dair projeleri ilgili kurumlarla takip ettiklerini belirten Uraloğlu, "Raylı sistemle ilgili inşallah eylül ayının başında temel atarak yapım çalışmalarımıza başlayacağız. Ondan sonra durmaksızın devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarih belli oldu! Trabzon’a raylı sistem geliyor - 2

YENİ HAVALİMANI İÇİN DE TEMEL ATMA HAZIRLIĞI

Uraloğlu, Trabzon'daki yeni havalimanı inşaatı çalışmalarına yönelik de şu değerlendirmede bulundu:

"Havalimanı inşaatıyla ilgili gerek taş ocaklarının tespit edilmesi, ruhsatlandırılması, gerekse şantiye kurulum çalışmaları başladı. CAT'le ilgili ufak bir süreç var. O da bitirildikten sonra inşallah sene sonu olmadan hava meydanında da bir temel atma töreniyle başlamayı planlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

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