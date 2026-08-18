YENİ HAVALİMANI İÇİN DE TEMEL ATMA HAZIRLIĞI

Uraloğlu, Trabzon'daki yeni havalimanı inşaatı çalışmalarına yönelik de şu değerlendirmede bulundu:

"Havalimanı inşaatıyla ilgili gerek taş ocaklarının tespit edilmesi, ruhsatlandırılması, gerekse şantiye kurulum çalışmaları başladı. CAT'le ilgili ufak bir süreç var. O da bitirildikten sonra inşallah sene sonu olmadan hava meydanında da bir temel atma töreniyle başlamayı planlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."