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İstanbul’a yeni metro hattı: Ümraniye-Kavacık-Beykoz metrosunu bakanlık üstlendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’a yeni metro hattı: Ümraniye-Kavacık-Beykoz metrosunu bakanlık üstlendi

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu akslardan Ümraniye, Kavacık ve Beykoz ilçelerini birbirine bağlayacak yeni metro projesinde kritik adım atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17,49 kilometre uzunluğundaki 14 istasyonlu raylı sistem hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

Anadolu Yakası'nın trafiği en yoğun bölgelerinden olan Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'u birbirine bağlayacak olan yeni raylı sistem projesi için resmi adımlar atıldı.

İstanbul’a yeni metro hattı: Ümraniye-Kavacık-Beykoz metrosunu bakanlık üstlendi - 1

Resmi Gazete'de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda, yeni metro hattının projesinin ihale, inşaat ve diğer süreçleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredildi.

Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'u birbirine bağlayacak olan metro hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği projeler listesine eklendi.

İstanbul’a yeni metro hattı: Ümraniye-Kavacık-Beykoz metrosunu bakanlık üstlendi - 2

YENİ METRO HATTI NERELERDEN GEÇECEK?

Geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ile AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün görüşmesi sonucu Ortaçeşme Durağı, Beykoz-Kavacık-Ümraniye metro hattına dahil edilmişti.

Yeni metro hattı toplam 17,49 kilometre uzunluğunda olacak ve 14 istasyon yer alacak.

İstanbul’a yeni metro hattı: Ümraniye-Kavacık-Beykoz metrosunu bakanlık üstlendi - 3

İŞTE DURAKLAR

Proje kapsamında inşa edilecek durak isimleri ise şöyle:

"Ümraniye, Yavuztürk Sapağı, Bosna Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Çiftlik Yolu, Küçüksu, Kavacık Sapağı, Kavacık, Saraçlar, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye, Beykoz İskele, Ortaçeşme, Türk Alman Üniversitesi"

İstanbul’a yeni metro hattı: Ümraniye-Kavacık-Beykoz metrosunu bakanlık üstlendi - 4

"YAKINDAN TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel de sosyal medya hesabından açıklama yapıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

Gürzel, "Beykozumuzun ulaşım geleceğini değiştirecek bu büyük yatırımın her aşamasını yakından takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

İstanbul’a yeni metro hattı: Ümraniye-Kavacık-Beykoz metrosunu bakanlık üstlendi - 5

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