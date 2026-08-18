Anadolu Yakası'nın trafiği en yoğun bölgelerinden olan Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'u birbirine bağlayacak olan yeni raylı sistem projesi için resmi adımlar atıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda, yeni metro hattının projesinin ihale, inşaat ve diğer süreçleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredildi.

Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'u birbirine bağlayacak olan metro hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği projeler listesine eklendi.