İstanbul’a yeni metro hattı: Ümraniye-Kavacık-Beykoz metrosunu bakanlık üstlendi
İstanbul’un Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu akslardan Ümraniye, Kavacık ve Beykoz ilçelerini birbirine bağlayacak yeni metro projesinde kritik adım atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17,49 kilometre uzunluğundaki 14 istasyonlu raylı sistem hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.
Anadolu Yakası'nın trafiği en yoğun bölgelerinden olan Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'u birbirine bağlayacak olan yeni raylı sistem projesi için resmi adımlar atıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda, yeni metro hattının projesinin ihale, inşaat ve diğer süreçleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredildi.
Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'u birbirine bağlayacak olan metro hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği projeler listesine eklendi.
YENİ METRO HATTI NERELERDEN GEÇECEK?
Geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ile AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün görüşmesi sonucu Ortaçeşme Durağı, Beykoz-Kavacık-Ümraniye metro hattına dahil edilmişti.
Yeni metro hattı toplam 17,49 kilometre uzunluğunda olacak ve 14 istasyon yer alacak.