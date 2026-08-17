Uraloğlu, Türkiye'nin zorlu coğrafyalarında yüksek standartlı ulaşım altyapıları oluşturduklarını belirterek, "Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri, tıpkı şu an burada olduğu gibi doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle aşarak çok daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4 bin 272 yeni köprü inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, toplam köprü sayısının 10 bin 239'a , köprülerin toplam uzunluğunun ise 830 kilometreye ulaştığını kaydetti.

2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağının 30 bin 120 kilometreye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, otoyol ağının da 3 bin 796 kilometreye ulaştığını söyledi.

Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yılda Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çamlıhemşin Tünelli Geçişi ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerinden oluşan 2 kilometrelik yol kesiminin hizmete açıldığını belirten Uraloğlu, öğleden sonra ise İyidere Lojistik Limanı'nın ana mendireğinin son parçasının tamamlanacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştıracak Pazar-Ardeşen ayrımı-Çamlıhemşin-Ayder il yolu kapsamındaki Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'ni hizmete açtı. Bakan Uraloğlu Rize'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'nin hizmete alınmasıyla Doğu Karadeniz'de ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini söyledi.

Proje kapsamında 955 metre uzunluğunda Çamlıhemşin Tüneli, 2 bin 265 metre uzunluğunda Hala Tüneli ve 450 metre uzunluğunda Hala-2 Tüneli olmak üzere toplam 3 bin 670 metre uzunluğunda üç tek tüp tünel bulunduğunu belirten Uraloğlu, ayrıca toplam uzunlukları 345 metre olan 5 köprünün yer aldığını söyledi.

Projenin Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayarak Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçtiğini ve Ayder mevkisinde sonlandığını belirten Uraloğlu, Tunca Kavşağı'ndan Tunca Beldesi'ne bağlantı sağlayan 3 kilometrelik yolun da projeye dahil olduğunu ve toplam uzunluğun 39,5 kilometreye ulaştığını bildirdi.

HEDEF YIL SONUNA KADAR 7 KİLOMETRELİK KESİMİ TAMAMLAMAK

Uraloğlu, Hala Tüneli'nde kazı ve kaplama betonu çalışmalarının tamamlandığını, Hala-2 Tüneli'nde ise kazı destekleme çalışmalarının bitirildiğini ve kemer betonu imalatlarının sürdüğünü belirtti.

Çamlıhemşin Tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıklayan Uraloğlu, projenin bölgenin ulaşım altyapısını önemli ölçüde güçlendireceğini söyledi.

YILDA 772 MİLYON LİRALIK TASARRUF

Çamlıhemşin-Ayder yolunun yılda 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Ayder Yaylası'na ulaşım açısından önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, proje tamamlandığında mevcut yola göre 1,5 kilometrelik kısalma sağlanacağını belirtti.

Uraloğlu, seyahat süresinin 20 dakika azalacağını, zamandan yıllık 675 milyon lira, akaryakıttan ise 97 milyon lira olmak üzere toplam 772 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıkladı.

Projenin ayrıca yıllık karbon emisyonunu 4 bin 800 ton azaltacağını belirten Uraloğlu, yolun Rize ve Ayder'in doğal dokusunun korunmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Uraloğlu, daha hızlı ve güvenli ulaşım sayesinde turistlerin bölgede daha fazla zaman geçireceğini, bunun da turizm çeşitliliğine, bölge ekonomisine, yeni yatırımlara ve istihdama katkı sağlayacağını söyledi.