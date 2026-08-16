Başkanlık, bu amaç doğrultusunda bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerini dijital kanallar üzerinden kesintisiz yürütürken, hak ve yükümlülüklere ilişkin güncel düzenlemeleri içeren rehberler, infografikler, videolar ve diğer dijital içerikler de hazırlıyor.

Başkanlık, cezai yaptırımlardan önce mükelleflere rehberlik eden, bilgiye erişimi kolaylaştıran ve gönüllü vergi uyumunu güçlendiren hizmet odaklı yaklaşımını mevzuat, denetim ve tahsilat fonksiyonlarıyla geliştiriyor.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisel yükümlülüklerin zamanında ve doğru şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla dijital teknolojiler, yapay zeka destekli iletişim uygulamaları ve davranışsal kamu politikalarından etkin şekilde yararlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında başta SMS olmak üzere mükelleflere yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerini artırdı.

SMS HATIRLATMALARIYLA MTV TAHSİLATINDA REKOR GELDİ

Bu kapsamda MTV'nin ikinci taksitini 20 Temmuz itibarıyla ödemeyen 10 milyon 359 bin 275 mükellefe SMS ile hatırlatma yapıldı.

Dijital Vergi Dairesi, Başkanlığın internet sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer dijital iletişim kanalları üzerinden yürütülen bilgilendirme faaliyetleriyle desteklenen bu çalışmalar sonucunda temmuz ayında 12 milyon 16 bin 721 mükellef ikinci taksit ödemesini süresinde gerçekleştirdi. Böylece MTV tahsilatında bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı. 2022 yılından bu yana MTV tahsilat/tahakkuk oranlarında ortalama yüzde 15 iyileşme sağlanırken, temmuz ayında tahsilat 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 arttı. Bu yıl temmuz ayında mükellefler tarafından toplam 42 milyar 827 milyon 714 bin 284 lira MTV ikinci taksit ödemesi yapıldı. Ocak ve temmuz aylarında yapılan toplam tahsilat da 98 milyar 19 milyon 917 bin 864 lirayı buldu.

SMS ile hatırlatma yapılan MTV mükelleflerinin zamanında ödeme oranı, hatırlatma yapılmayan mükelleflere göre yüzde 26 daha yüksek oldu.

GELİR VERGİSİ SÜRESİNDE ÖDENDİ

2025 yılında ticari, zirai, serbest meslek kazancı ile kira, ücret, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde eden, bu yılın mart ayında beyannamesini verip gelir vergisi ikinci taksitini henüz ödemeyen 1 milyon 407 bin 625 mükellefe ödeme süresinin son günü öncesinde SMS ile hatırlatma yapıldı. Gelir vergisi mükelleflerinin yüzde 75,38'inin de temmuz ayında ikinci taksitini süresinde ödediği görüldü.

Özellikle meslek mensubu hizmetinden yararlanmayan kira, ücret, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı mükelleflerine gönderilen mesajlarla vergiye gönüllü uyum desteklendi.