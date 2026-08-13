Motorine uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde yeni dönem 13 Ağustos itibarıyla başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli motorin türlerinde ÖTV, 31 Ağustos 2026'ya kadar litre başına sıfırlandı. Vergi tutarı eylül ayından itibaren kademeli olarak artacak. Peki motorin litre fiyatı ne kadar, benzin ve LPG kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında 13 Ağustos itibarıyla motorini doğrudan ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi. 13 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli motorin türlerine uygulanan ÖTV tutarları yeniden belirlendi. Karara göre söz konusu motorin türlerinde litre başına ÖTV 31 Ağustos'a kadar 0 TL olarak uygulanacak. Eylül ayıyla birlikte vergi tutarı kademeli olarak yükselecek. Benzin ve LPG için ise aynı karar kapsamında yeni bir vergi tarifesi bulunmuyor.

Motorinde 13 Ağustos itibarıyla yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi ve belirli motorin türlerinde vergi 31 Ağustos’a kadar sıfırlandı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv) MOTORİNDE ÖTV 31 AĞUSTOS'A KADAR SIFIRLANDI 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralarıyla belirtilen iki motorin türü için uygulanacak ÖTV tutarlarını yeniden düzenledi. Buna göre 13 Ağustos-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında söz konusu ürünlerden litre başına ÖTV alınmıyor. Düzenleme 13 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. MOTORİNDE YENİ ÖTV TAKVİMİ Tarih ÖTV tutarı 13 Ağustos-31 Ağustos 2026 0 TL/litre 1 Eylül-30 Eylül 2026 3 TL/litre 1 Ekim-31 Ekim 2026 6 TL/litre 1 Kasım-30 Kasım 2026 9 TL/litre 1 Aralık-31 Aralık 2026 12 TL/litre 1 Ocak 2027 ve sonrası 13,9006 TL/litre Böylece motorin için yıl sonuna kadar kademeli bir ÖTV takvimi uygulanıyor. Vergi tutarı eylül ayında 3 TL'ye, ekimde 6 TL'ye, kasımda 9 TL'ye ve aralıkta 12 TL'ye yükselecek. 1 Ocak 2027 itibarıyla ise litre başına ÖTV tutarı 13,9006 TL olarak uygulanacak.

Benzin ve LPG için aynı karar kapsamında yeni bir ÖTV tutarı belirlenmezken, motorinde eylül ayından itibaren kademeli vergi takvimi uygulanıyor. BENZİN VE LPG İÇİN YENİ ÖTV KARARI VAR MI? 13 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nda benzin ve LPG için yeni bir ÖTV tutarı belirlenmedi. Kademeli vergi takvimi yalnızca kararda belirtilen motorin türleri için uygulanıyor. Bu nedenle benzin ve LPG fiyatları açısından aynı düzenleme kapsamında yeni bir vergi indirimi bulunmuyor.