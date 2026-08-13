13 Ağustos akaryakıt fiyatları: Motorin litre fiyatı ne kadar, benzin ve LPG kaç TL oldu?
Motorine uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde yeni dönem 13 Ağustos itibarıyla başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli motorin türlerinde ÖTV, 31 Ağustos 2026'ya kadar litre başına sıfırlandı. Vergi tutarı eylül ayından itibaren kademeli olarak artacak. Peki motorin litre fiyatı ne kadar, benzin ve LPG kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında 13 Ağustos itibarıyla motorini doğrudan ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi. 13 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli motorin türlerine uygulanan ÖTV tutarları yeniden belirlendi. Karara göre söz konusu motorin türlerinde litre başına ÖTV 31 Ağustos'a kadar 0 TL olarak uygulanacak. Eylül ayıyla birlikte vergi tutarı kademeli olarak yükselecek. Benzin ve LPG için ise aynı karar kapsamında yeni bir vergi tarifesi bulunmuyor.
MOTORİNDE ÖTV 31 AĞUSTOS'A KADAR SIFIRLANDI
11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralarıyla belirtilen iki motorin türü için uygulanacak ÖTV tutarlarını yeniden düzenledi.
Buna göre 13 Ağustos-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında söz konusu ürünlerden litre başına ÖTV alınmıyor. Düzenleme 13 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.
MOTORİNDE YENİ ÖTV TAKVİMİ
Böylece motorin için yıl sonuna kadar kademeli bir ÖTV takvimi uygulanıyor. Vergi tutarı eylül ayında 3 TL'ye, ekimde 6 TL'ye, kasımda 9 TL'ye ve aralıkta 12 TL'ye yükselecek. 1 Ocak 2027 itibarıyla ise litre başına ÖTV tutarı 13,9006 TL olarak uygulanacak.
BENZİN VE LPG İÇİN YENİ ÖTV KARARI VAR MI?
13 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nda benzin ve LPG için yeni bir ÖTV tutarı belirlenmedi.
Kademeli vergi takvimi yalnızca kararda belirtilen motorin türleri için uygulanıyor. Bu nedenle benzin ve LPG fiyatları açısından aynı düzenleme kapsamında yeni bir vergi indirimi bulunmuyor.
13 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin, motorin ve LPG'nin pompa satış fiyatları dağıtım şirketine ve şehre göre değişiklik gösterebiliyor. 13 Ağustos itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları şöyle: