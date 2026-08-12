Türkiye’de kümes hayvancılığı üretimi Haziran 2026’da yıllık bazda güçlü artış gösterdi. Tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 232 bin 238 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21 yükselerek 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı. Aylık karşılaştırmada ise et üretimi artarken yumurta üretimi sınırlı geriledi.

Haziran 2026 verileri, tavuk eti ve yumurta üretiminde yıllık bazda belirgin yükselişe işaret etti. Tavuk eti üretimi 232 bin 238 tona, yumurta üretimi 1 milyar 838 milyon 966 bin adede ulaştı. Kesilen tavuk sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 arttı. Ocak-haziran döneminde yumurta üretimindeki artış yüzde 18,6 olurken, tavuk eti üretimindeki altı aylık yükseliş yüzde 0,3 ile sınırlı kaldı.

TÜİK verilerine göre Haziran 2026’da tavuk eti üretimi yıllık yüzde 14,7 artarak 232 bin 238 tona, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 21 yükselişle 1 milyar 838 milyon 966 bin adede ulaştı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve TÜİK) TAVUK ETİ ÜRETİMİ HAZİRANDA YÜZDE 14,7 ARTTI Kümes Hayvancılığı Üretimi Haziran 2026 verilerine göre tavuk eti üretimi, geçen yılın aynı ayındaki 202 bin 532 tondan 232 bin 238 tona yükseldi. Böylece yıllık artış yüzde 14,7 olarak kaydedildi. Tavuk eti üretim miktarı - Haziran 2026 Üretimde aylık bazda da yükseliş görüldü. Mayıs 2026'da 202 bin 336 ton olan tavuk eti üretimi, haziranda yüzde 14,8 artarak 232 bin 238 tona çıktı. Kesilen tavuk sayısı da aynı dönemde yükseldi. Haziran 2025'te 107 milyon 798 bin olan sayı, Haziran 2026'da 123 milyon 325 bine ulaştı. Yıllık artış yüzde 14,4 oldu.

Tavuk yumurtası üretim miktarı - Haziran 2026 YUMURTA ÜRETİMİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 21 Tavuk yumurtası üretiminde yıllık artış et üretiminin üzerine çıktı. Haziran 2025'te 1 milyar 519 milyon 295 bin adet olan üretim, Haziran 2026'da 1 milyar 838 milyon 966 bin adede yükseldi. Bu değişim yüzde 21'lik artışa karşılık geldi. Aylık veriler ise farklı bir tablo ortaya koydu. Mayıs ayında 1 milyar 857 milyon 150 bin adet olan yumurta üretimi, haziranda yüzde 1 azalarak 1 milyar 838 milyon 966 bin adede geriledi. Böylece yumurta üretimi yıllık bazda güçlü artışını korurken, bir önceki aya kıyasla sınırlı düşüş gösterdi.