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Kamu borçlarında yapılandırma fırsatı: Son gün yaklaşıyor! Hangi borçlar kapsama giriyor?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kamu borçlarında yapılandırma fırsatı: Son gün yaklaşıyor! Hangi borçlar kapsama giriyor?

Vergi, trafik cezası, MTV, prim ve öğrenim kredisi borcu bulunanlar için yapılandırma süreci sürüyor. 31 Ağustos’a kadar başvuranlar 72 aya varan taksit ve indirimli tecil faizi imkanından yararlanabilecek. Peki hangi borçlar kapsama giriyor, başvuru nasıl yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar.

Kamuya borcu bulunan milyonlarca vatandaş için yapılandırma sürecinde kritik tarih yaklaşıyor. Vergi, prim, trafik cezası, MTV ve öğrenim kredisi gibi birçok kamu borcu için başvuru imkanı bulunuyor. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına göre, düzenlemede 72 aya varan taksit ve indirimli tecil faizi gibi önemli kolaylıklar bulunuyor.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

KAMU BORÇLARINDA YAPILANDIRMA İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor. Düzenleme, farklı kamu kurumlarına olan çeşitli borçları kapsıyor. Vergi dairelerine olan bazı borçların yanı sıra SGK prim borçları, trafik idari para cezaları, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredileri de kapsamda yer alıyor.

(A Haber)(A Haber)

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Vergi dairelerine olan ve 5 Haziran 2026 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmeyen bazı kamu alacakları düzenleme kapsamında bulunuyor. Kapsama giren başlıca borçlar şöyle:

  • Gelir ve kurumlar vergisi
  • Katma Değer Vergisi (KDV)
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
  • Harçlar
  • Trafik idari para cezaları
  • Ecrimisil borçları
  • Adli para cezaları
  • Öğrenim kredisi borçları
  • SGK prim borçları
  • İşsizlik sigortası prim borçları

SGK tarafında ise Haziran 2026 dahil önceki dönemlere ilişkin sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları dikkate alınıyor. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

BORÇLAR KAÇ AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLECEK?

Yapılandırmanın en dikkat çeken noktalarından biri uzun vade seçeneği. Borçlunun mali durumu ve borcun niteliğine göre 36, 48 veya 72 aya kadar taksit uygulanabilecek. KDV borçlarında ise taksit süresi 12 ayla sınırlı olacak.

Borç türü
Taksit seçeneği
Genel kamu borçları
36, 48 veya 72 ay
KDV borçları
12 ay
SGK prim borçları
36 veya 72 ay

SGK prim borçlarında uygulanacak vade de şirketin mali durumuna göre değişecek. Buna göre 36 ay veya 72 aya kadar taksit imkanı söz konusu olacak.

Kamu borçlarında yapılandırma fırsatı: Son gün yaklaşıyor! Hangi borçlar kapsama giriyor? - 1

YAPILANDIRMA FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

Düzenlemede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise tecil faizindeki indirim. Normal şartlarda yüzde 39 olarak uygulanan yıllık tecil faizi, düzenleme kapsamında yüzde 29 seviyesine düşürülecek.

Böylece borcunu tek seferde kapatmakta zorlanan vatandaşlar, daha düşük faizle uzun vadeli ödeme imkanından yararlanabilecek.

Kamu borçlarında yapılandırma fırsatı: Son gün yaklaşıyor! Hangi borçlar kapsama giriyor? - 2

10 MİLYON LİRAYA KADAR TEMİNAT İSTENMEYECEK

Yapılandırmada teminat açısından da önemli bir değişiklik bulunuyor. Teminatsız tecil ve taksitlendirme sınırı 50 bin liradan 10 milyon liraya çıkarılıyor.

Buna göre 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat istenmeden tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.

SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

SGK'ya prim borcu bulunanların başvurularını ilgili SGK müdürlüğüne yapması gerekiyor. Borç icra takibine düşmüşse başvuru, icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ilgili SGK ünitesine yapılacak.

Birden fazla SGK ünitesine borcu bulunanların ise her ünite için ayrı başvuru yapması gerekiyor.

Kamu borçlarında yapılandırma fırsatı: Son gün yaklaşıyor! Hangi borçlar kapsama giriyor? - 3

VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Vergi borcu yapılandırma başvurusu için vatandaşların kullanabileceği kanallar şöyle:

  • Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi
  • Dijital Vergi Dairesi
  • e-Devlet
  • Borçlu olunan vergi dairesine doğrudan başvuru
  • Vergi dairesine posta yoluyla yazılı başvuru

Birden fazla vergi dairesine borcu bulunanların ise her vergi dairesi için ayrı başvuru yapması gerekiyor.

Kamu borçlarında yapılandırma fırsatı: Son gün yaklaşıyor! Hangi borçlar kapsama giriyor? - 4

DİĞER KAMU BORÇLARI İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?

Vergi veya SGK dışında başka bir kamu kurumuna borcu bulunan vatandaşların, başvuruyu borcun bulunduğu kurumun ilgili birimine yapması gerekiyor. Bu nedenle başvuru öncesinde borcun hangi kuruma ait olduğunun kontrol edilmesi önem taşıyor.

İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılandırmadan yararlananların ödeme tarihlerini de kaçırmaması gerekiyor. Vergi dairelerine olan borçlarda ilk taksit ödemesi 30 Eylül 2026 tarihine kadar yapılabilecek. Sonraki taksitler ise takip eden aylarda ödenecek.

SGK prim borçlarında ise ilk taksitin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Kamu borçlarında yapılandırma fırsatı: Son gün yaklaşıyor! Hangi borçlar kapsama giriyor? - 5

DAHA ÖNCE BORCUNU YAPILANDIRANLAR YENİDEN BAŞVURACAK MI?

Daha önce borcunu yapılandırmış ve ödemeleri devam eden mükellefler için de düzenleme kapsamında kolaylık bulunuyor. Ödemeleri devam eden mükelleflere 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak. Bunun için ayrıca başvuru şartı aranmayacak.

Ancak mevcut taksit süresini uzatmak isteyenlerin yeniden başvuru yapması gerekiyor.

Kamu borçlarında yapılandırma fırsatı: Son gün yaklaşıyor! Hangi borçlar kapsama giriyor? - 6

YAPILANDIRMADAN SONRA HANGİ KOLAYLIKLAR SAĞLANACAK?

Düzenleme yalnızca borcun taksitlendirilmesiyle sınırlı değil. Ödemelerini düzenli sürdüren mükellefler için bazı ek kolaylıklar da bulunuyor. Yapılandırmayla sağlanan başlıca avantajlar şöyle:

  • Borç durumunu gösteren belge: Vergi dairesine başvurularak taksitlendirilen borcun en az yüzde 10'u ödendiğinde, bu borçlara borç durumunu gösteren belgede yer verilmeyecek.
  • Araç muayenesi: MTV ve buna bağlı bazı alacakların tecil edilmesi halinde, tecil şartlarına uyulduğu sürece araçlar için fenni muayene izin belgesi alınabilecek.
  • Araç satışı: Tecil ve taksitlendirme yapılmış olsa da aracın satılabilmesi için ilgili borcun tamamen ödenmesi gerekecek.
  • SGK prim borçları: İlk taksidin ödenmesinin ardından tecil devam ettiği sürece prim borçları nedeniyle yürütülen icra takibi, haciz ve satış işlemleri durdurulacak.

(AA)(AA)

YAPILANDIRMADA BAŞVURU YAPMAK TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

Başvurunun ardından ödeme planının da dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Özellikle ilk taksit tarihinin kaçırılmaması büyük önem taşıyor. Birden fazla kuruma borcu bulunan vatandaşların ise her kurum için başvuru şartlarını ayrıca kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü vergi borçları, SGK primleri ve diğer kamu alacakları için başvuru adresleri aynı değil.

31 Ağustos yaklaşırken kamu borcu bulunan vatandaşlar için süre daralıyor. Borcunu uzun vadeye yaymak isteyenler, yüzde 29'luk indirimli tecil faizinden yararlanmak ve teminat kolaylığından faydalanmak için başvuru şartlarını ve ödeme takvimini dikkatle kontrol etmeli.

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