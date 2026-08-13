Kamu borçlarında yapılandırma fırsatı: Son gün yaklaşıyor! Hangi borçlar kapsama giriyor?
Vergi, trafik cezası, MTV, prim ve öğrenim kredisi borcu bulunanlar için yapılandırma süreci sürüyor. 31 Ağustos’a kadar başvuranlar 72 aya varan taksit ve indirimli tecil faizi imkanından yararlanabilecek. Peki hangi borçlar kapsama giriyor, başvuru nasıl yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar.
Kamuya borcu bulunan milyonlarca vatandaş için yapılandırma sürecinde kritik tarih yaklaşıyor. Vergi, prim, trafik cezası, MTV ve öğrenim kredisi gibi birçok kamu borcu için başvuru imkanı bulunuyor. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına göre, düzenlemede 72 aya varan taksit ve indirimli tecil faizi gibi önemli kolaylıklar bulunuyor.
KAMU BORÇLARINDA YAPILANDIRMA İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor. Düzenleme, farklı kamu kurumlarına olan çeşitli borçları kapsıyor. Vergi dairelerine olan bazı borçların yanı sıra SGK prim borçları, trafik idari para cezaları, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredileri de kapsamda yer alıyor.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?
Vergi dairelerine olan ve 5 Haziran 2026 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmeyen bazı kamu alacakları düzenleme kapsamında bulunuyor. Kapsama giren başlıca borçlar şöyle:
- Gelir ve kurumlar vergisi
- Katma Değer Vergisi (KDV)
- Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
- Harçlar
- Trafik idari para cezaları
- Ecrimisil borçları
- Adli para cezaları
- Öğrenim kredisi borçları
- SGK prim borçları
- İşsizlik sigortası prim borçları
SGK tarafında ise Haziran 2026 dahil önceki dönemlere ilişkin sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları dikkate alınıyor. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.