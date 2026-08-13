Kamu borçlarında yapılandırma fırsatı: Son gün yaklaşıyor! Hangi borçlar kapsama giriyor?

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BORÇLAR KAÇ AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLECEK?

Yapılandırmanın en dikkat çeken noktalarından biri uzun vade seçeneği. Borçlunun mali durumu ve borcun niteliğine göre 36, 48 veya 72 aya kadar taksit uygulanabilecek. KDV borçlarında ise taksit süresi 12 ayla sınırlı olacak.

Borç türü Taksit seçeneği Genel kamu borçları 36, 48 veya 72 ay KDV borçları 12 ay SGK prim borçları 36 veya 72 ay

SGK prim borçlarında uygulanacak vade de şirketin mali durumuna göre değişecek. Buna göre 36 ay veya 72 aya kadar taksit imkanı söz konusu olacak.