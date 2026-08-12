Elektronik atıklarda 62 milyar dolarlık kaynak: Eski telefon ve cihazlar yeniden kullanım ve geri dönüşümle değer kazanıyor
Dünyada 2022’de 62 milyon ton elektronik atık oluştu; bunun yalnızca yüzde 22,3’ü kayıtlı biçimde toplandı ve geri dönüştürüldü. ITU ve UNITAR, mevcut eğilim sürerse e-atık miktarının 2030’da 82 milyon tona çıkacağını bildiriyor. Kullanılmayan cihazlar ise yeniden kullanım, yenileme veya lisanslı geri dönüşüm yoluyla ekonomik değere dönüşebiliyor.
Eski telefon, tablet, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar yalnızca atık değil; içerdikleri metaller ve yeniden kullanım potansiyeli nedeniyle ekonomik bir kaynak. Global E-waste Monitor 2024'e göre 2022'de dünyada 62 milyon ton e-atık oluştu ve yalnızca yüzde 22,3'ü kayıtlı biçimde geri dönüştürüldü.
ELEKTRONİK ATIKTA 62 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK
Elektronik atık; kullanım dışı kalan telefon, bilgisayar, küçük ve büyük ev aletleri ile diğer elektrikli ve elektronik ürünleri kapsıyor. Bu cihazlar kullanım ömrünü tamamlasa bile içerdikleri malzemelerin ekonomik değeri tamamen ortadan kalkmıyor.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ile Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) tarafından hazırlanan Global E-waste Monitor 2024, dünyada 2022 yılında 62 milyon ton elektronik atık üretildiğini ortaya koydu. Kişi başına düşen miktar küresel ölçekte 7,8 kilograma ulaştı.
Rapordaki verilere göre bu atıkların yalnızca yüzde 22,3'ü çevreye uygun biçimde toplandığı ve geri dönüştürüldüğü belgelenmiş atıklardan oluşuyor. Elektronik atık üretimindeki artış, kayıtlı toplama ve geri dönüşümdeki büyümeden yaklaşık beş kat daha hızlı ilerliyor.
ALTIN, BAKIR VE DİĞER HAM MADDELER GERİ KAZANILABİLİYOR
Elektronik cihazların ekonomik değeri yalnızca ikinci el satış fiyatından kaynaklanmıyor. Kullanılamaz durumdaki ürünler de doğru işlemlerden geçirildiğinde metal ve diğer ham maddelerin yeniden üretim zincirine girmesini sağlayabiliyor.
ITU, elektronik atıklarda geri kazanılabilir ancak ekonomik sisteme kazandırılamayan doğal kaynakların değerini yaklaşık 62 milyar dolar olarak hesapladı. Bu tablo, e-atık yönetimini çevre politikasının yanı sıra ham madde güvenliği ve döngüsel ekonomi açısından da önemli hale getiriyor.
Elektronik devre kartlarında altın, gümüş ve paladyum gibi değerli metaller de bulunuyor. Bu nedenle cihazın kullanım ömrünün sona ermesi, içindeki ekonomik değerin de sona erdiği anlamına gelmiyor.
2030'DA ELEKTRONİK ATIK 82 MİLYON TONA ÇIKABİLİR
Elektronik cihaz kullanımının yaygınlaşması ve ürünlerin kullanım dışı kalması küresel e-atık miktarını büyütüyor. ITU ve UNITAR'ın projeksiyonuna göre mevcut eğilim sürerse dünyada yıllık elektronik atık miktarı 2030'da 82 milyon tona ulaşacak.
Bu artış, yalnızca daha fazla atık anlamına gelmiyor. Geri kazanılabilir metallerin ekonominin dışında kalması ve atıkların uygun olmayan yöntemlerle işlenmesi halinde ekonomik ve çevresel maliyet de büyüyor.