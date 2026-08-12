Eski telefon, tablet, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar yalnızca atık değil; içerdikleri metaller ve yeniden kullanım potansiyeli nedeniyle ekonomik bir kaynak. Global E-waste Monitor 2024'e göre 2022'de dünyada 62 milyon ton e-atık oluştu ve yalnızca yüzde 22,3'ü kayıtlı biçimde geri dönüştürüldü.

Dünyada 2022’de 62 milyon ton elektronik atık oluşurken, bunun yalnızca yüzde 22,3’ü kayıtlı biçimde toplandı ve geri dönüştürüldü. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

ELEKTRONİK ATIKTA 62 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Elektronik atık; kullanım dışı kalan telefon, bilgisayar, küçük ve büyük ev aletleri ile diğer elektrikli ve elektronik ürünleri kapsıyor. Bu cihazlar kullanım ömrünü tamamlasa bile içerdikleri malzemelerin ekonomik değeri tamamen ortadan kalkmıyor.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ile Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) tarafından hazırlanan Global E-waste Monitor 2024, dünyada 2022 yılında 62 milyon ton elektronik atık üretildiğini ortaya koydu. Kişi başına düşen miktar küresel ölçekte 7,8 kilograma ulaştı.

Rapordaki verilere göre bu atıkların yalnızca yüzde 22,3'ü çevreye uygun biçimde toplandığı ve geri dönüştürüldüğü belgelenmiş atıklardan oluşuyor. Elektronik atık üretimindeki artış, kayıtlı toplama ve geri dönüşümdeki büyümeden yaklaşık beş kat daha hızlı ilerliyor.