Dış ticaret denetimlerinde 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza

Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerine yönelik denetimlerin 7 aylık bilançosunu açıkladı. Sonradan ve ikincil kontroller sonucunda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttı.

Ticaret Bakanlığı, dış ticaret denetimleri kapsamında yılın ilk 7 ayında toplam 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi. Denetimler, geçmiş dönemlere ilişkin gümrük ve dış ticaret işlemlerinde sonradan ve ikincil kontrol çalışmaları kapsamında yürütüldü. Bakanlık, çalışmalarla vergi kayıp ve kaçağının önlenmesini, kamu gelirlerinin korunmasını ve işlemlerini mevzuata uygun yürüten dış ticaret erbabının haklarının gözetilmesini amaçladığını belirtti.

19 BİN 638 GÜMRÜK BEYANNAMESİ KONTROL EDİLDİ

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki çalışmalarda risk analizleri ve ileri veri analitiği tekniklerinden yararlanıldı. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki kontrol şubeleri, 3 bin 223 firma tarafından tescil edilen 19 bin 638 gümrük beyannamesini ikincil kontrol kapsamında inceledi.

Beyanname incelemeleri sonucunda 7,2 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Bakanlık müfettişlerinin yürüttüğü sonradan kontrol denetimlerinde ise 145 firma denetlendi. Bu denetimler sonucunda düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararlarının toplamı 1,7 milyar lira oldu.

TOPLAM TUTAR YÜZDE 29 ARTTI

İki denetim kaleminde toplam tutar 8,9 milyar liraya ulaştı. Bakanlık verilerine göre söz konusu tutar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 arttı.

Bakanlık açıklamasında, dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarının korunması amacıyla geçmiş dönem işlemlerine yönelik kontrollerin sürdürüleceği bildirildi.