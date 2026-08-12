Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı! İhracat ve ithalatta dikkat çeken artış

Türkiye'nin dış ticaretinde haziran ayına ilişkin veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı dış ticaret endeksleri, ihracat ve ithalat tarafında fiyat ve miktar hareketlerinin yönünü ortaya koydu. Haziranda ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı.

TÜİK verilerine göre ihracat birim değer endeksi, Haziran 2026'da yıllık bazda yüzde 12,6 arttı. Bu yükseliş tüm ana sektörlerde aynı oranda gerçekleşmedi. Geçen yılın haziran ayına göre değişimler şöyle oldu:

İthalatta yakıtların birim değer endeksi yüzde 39,3 artış kaydetti.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİNDE DE YÜKSELİŞ VAR

İthalat birim değer endeksi de haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 arttı. Ancak bazı sektörlerde yön farklı oldu. Gıda, içecek ve tütün grubunda endeks yüzde 3 gerilerken diğer ana gruplarda artış görüldü.

Gıda, içecek ve tütün: yüzde 3 azalış

Yakıtlar: yüzde 39,3 artış

Ham maddeler (yakıt hariç): yüzde 9,1 artış

İmalat sanayisi (gıda, içecek ve tütün hariç): yüzde 6,6 artış

Burada da yakıtlar, yüzde 39,3'lük artışla dikkat çeken gruplardan biri oldu.