Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı! İhracat ve ithalatta dikkat çeken artış
TÜİK’in haziran ayı dış ticaret endeksleri, ihracat ve ithalatta dikkat çeken artışları ortaya koydu. İhracat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 12,6 yükselirken ithalat birim değer endeksi yüzde 12,9 arttı. Dış ticaret haddi ise 90,1’e geriledi.
Türkiye'nin dış ticaretinde haziran ayına ilişkin veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı dış ticaret endeksleri, ihracat ve ithalat tarafında fiyat ve miktar hareketlerinin yönünü ortaya koydu. Haziranda ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı.
İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 12,6'YA YÜKSELDİ
TÜİK verilerine göre ihracat birim değer endeksi, Haziran 2026'da yıllık bazda yüzde 12,6 arttı. Bu yükseliş tüm ana sektörlerde aynı oranda gerçekleşmedi. Geçen yılın haziran ayına göre değişimler şöyle oldu:
- Gıda, içecek ve tütün: yüzde 5,9 artış
- Ham maddeler (yakıt hariç): yüzde 4,8 artış
- Yakıtlar: yüzde 40,7 artış
- İmalat sanayisi (gıda, içecek ve tütün hariç): yüzde 11,6 artış
Özellikle yakıt grubundaki yüzde 40,7'lik yükseliş, ihracat birim değer endeksindeki artışta öne çıktı.
İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİNDE DE YÜKSELİŞ VAR
İthalat birim değer endeksi de haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 arttı. Ancak bazı sektörlerde yön farklı oldu. Gıda, içecek ve tütün grubunda endeks yüzde 3 gerilerken diğer ana gruplarda artış görüldü.
- Gıda, içecek ve tütün: yüzde 3 azalış
- Yakıtlar: yüzde 39,3 artış
- Ham maddeler (yakıt hariç): yüzde 9,1 artış
- İmalat sanayisi (gıda, içecek ve tütün hariç): yüzde 6,6 artış
Burada da yakıtlar, yüzde 39,3'lük artışla dikkat çeken gruplardan biri oldu.