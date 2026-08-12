CANLI YAYIN

Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı! İhracat ve ithalatta dikkat çeken artış

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı! İhracat ve ithalatta dikkat çeken artış

TÜİK’in haziran ayı dış ticaret endeksleri, ihracat ve ithalatta dikkat çeken artışları ortaya koydu. İhracat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 12,6 yükselirken ithalat birim değer endeksi yüzde 12,9 arttı. Dış ticaret haddi ise 90,1’e geriledi.

Türkiye'nin dış ticaretinde haziran ayına ilişkin veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı dış ticaret endeksleri, ihracat ve ithalat tarafında fiyat ve miktar hareketlerinin yönünü ortaya koydu. Haziranda ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı.

İhracat birim değer endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 12,6 arttı. (TÜİK)İhracat birim değer endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 12,6 arttı. (TÜİK)

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 12,6'YA YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre ihracat birim değer endeksi, Haziran 2026'da yıllık bazda yüzde 12,6 arttı. Bu yükseliş tüm ana sektörlerde aynı oranda gerçekleşmedi. Geçen yılın haziran ayına göre değişimler şöyle oldu:

  • Gıda, içecek ve tütün: yüzde 5,9 artış
  • Ham maddeler (yakıt hariç): yüzde 4,8 artış
  • Yakıtlar: yüzde 40,7 artış
  • İmalat sanayisi (gıda, içecek ve tütün hariç): yüzde 11,6 artış

Özellikle yakıt grubundaki yüzde 40,7'lik yükseliş, ihracat birim değer endeksindeki artışta öne çıktı.

İthalatta yakıtların birim değer endeksi yüzde 39,3 artış kaydetti.İthalatta yakıtların birim değer endeksi yüzde 39,3 artış kaydetti.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİNDE DE YÜKSELİŞ VAR

İthalat birim değer endeksi de haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 arttı. Ancak bazı sektörlerde yön farklı oldu. Gıda, içecek ve tütün grubunda endeks yüzde 3 gerilerken diğer ana gruplarda artış görüldü.

  • Gıda, içecek ve tütün: yüzde 3 azalış
  • Yakıtlar: yüzde 39,3 artış
  • Ham maddeler (yakıt hariç): yüzde 9,1 artış
  • İmalat sanayisi (gıda, içecek ve tütün hariç): yüzde 6,6 artış

Burada da yakıtlar, yüzde 39,3'lük artışla dikkat çeken gruplardan biri oldu.

İhracat miktar endeksi haziran ayında geçen yıla göre yüzde 8,1 arttı. (A Haber)İhracat miktar endeksi haziran ayında geçen yıla göre yüzde 8,1 arttı. (A Haber)

İHRACAT MİKTARI YÜZDE 8,1 ARTTI

Dış ticaret verilerinde yalnızca değer değişimleri değil, satılan ve alınan mal miktarları da önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. İhracat miktar endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 8,1 yükseldi. Fakat sektörler arasında belirgin farklar oluştu.

Gıda, içecek ve tütün grubunda miktar endeksi yüzde 19,1 arttı. Ham maddelerde yüzde 25,8, imalat sanayisinde ise yüzde 9,7 artış kaydedildi. Yakıtlar bu tablodan ayrıştı. Söz konusu grupta ihracat miktar endeksi yüzde 29,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 9 artış gösterdi.İthalat miktar endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 9 artış gösterdi.

İTHALAT MİKTARINDA YÜZDE 9'LUK ARTIŞ

İthalat miktar endeksi de haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 yükseldi. En yüksek artış gıda, içecek ve tütün grubunda görüldü. Bu grupta ithalat miktarı yüzde 46,8 arttı. Ham maddelerdeki artış yüzde 25,9, imalat sanayisindeki artış ise yüzde 13,9 oldu.

Yakıt ithalatında ise yüzde 7,5'lik düşüş yaşandı.

Takvim etkisinden arındırılmış ihracat miktarı yüzde 5,7 geriledi.Takvim etkisinden arındırılmış ihracat miktarı yüzde 5,7 geriledi.

ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTARINDA DÜŞÜŞ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler ise aylık hareket açısından farklı bir tablo ortaya koydu. İhracat miktar endeksi, 2026 Mayıs ayında 147,5 seviyesindeydi. Haziranda yüzde 5,5 azalarak 139,5'e geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride de yıllık düşüş görüldü. Haziran 2025'te 148,9 olan endeks, Haziran 2026'da yüzde 5,7 azalarak 140,5 oldu. İthalat tarafında ise aylık bazda artış yaşandı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi mayısta 116,3 iken haziranda yüzde 8,3 yükselerek 126'ya çıktı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise endeks 2025 Haziran'ındaki 130,9 seviyesinden 2026 Haziran'ında 127,6'ya geriledi. Böylece yıllık değişim yüzde 2,5 azalış olarak kaydedildi.

Dış ticaret haddi haziranda 0,2 puan azalarak 90,1 oldu.Dış ticaret haddi haziranda 0,2 puan azalarak 90,1 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİNDE SINIRLI GERİLEME

Verilerin dikkat çeken bir diğer başlığı dış ticaret haddi oldu. Bu gösterge, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanıyor. Haziran 2025'te 90,3 olan dış ticaret haddi, 2026 Haziran'ında 0,2 puan düşerek 90,1'e indi.

Başka bir ifadeyle ihracat ve ithalat birim değerlerinde yıllık artış görülmesine rağmen ithalat tarafındaki yükselişin biraz daha yüksek olması, dış ticaret haddinde sınırlı bir gerilemeye yol açtı.

Elektronik atıklarda 62 milyar dolarlık kaynak: Eski telefon ve cihazlar yeniden kullanım ve geri dönüşümle değer kazanıyor
Sonraki Haber
Elektronik atıklarda 62 milyar dolarlık kaynak: Eski telefon ve cihazlar yeniden kullanım ve geri dönüşümle değer kazanıyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın