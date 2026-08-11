Ticarette haziran tablosu belli oldu: Satış hacmi geriledi, perakende yükseldi

Ticaret satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 4,5 azaldı. (TÜİK)

TİCARET HACMİNDE YILLIK DÜŞÜŞ, AYLIK YÜKSELİŞ

TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi, 2026 yılı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 geriledi. Yıllık değişimde ticaretin alt kalemlerinde de düşüş görüldü. Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8 azaldı. Toptan ticaret satış hacmindeki düşüş ise yüzde 9,4 oldu.

Buna karşın perakende ticaret satış hacmi yüzde 11,8 yükseldi. Aylık veriler ise yıllık görünümden farklı bir tablo ortaya koydu. Ticaret satış hacmi haziranda mayıs ayına göre yüzde 1,9 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,7 geriledi. Toptan ticaret yüzde 4,0, perakende ticaret ise yüzde 0,7 arttı.