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Ticarette haziran tablosu belli oldu: Satış hacmi geriledi, perakende yükseldi

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Ticarette haziran tablosu belli oldu: Satış hacmi geriledi, perakende yükseldi

Ticaret satış hacmi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 geriledi. Buna karşılık perakende satışlarda yüzde 11,8’lik artış görüldü. Aylık verilerde de ticaret hacmi yüzde 1,9 yükseldi. Perakendede bilgisayar, kitap ve iletişim ürünleri yüzde 28,8 ile öne çıktı.

Ticaret sektöründe haziran ayında yıllık bazda daralma görüldü. Ancak perakende satışlardaki güçlü yükseliş dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 4,5 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 11,8 arttı.

Ticaret satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 4,5 azaldı. (TÜİK)Ticaret satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 4,5 azaldı. (TÜİK)

TİCARET HACMİNDE YILLIK DÜŞÜŞ, AYLIK YÜKSELİŞ

TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi, 2026 yılı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 geriledi. Yıllık değişimde ticaretin alt kalemlerinde de düşüş görüldü. Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8 azaldı. Toptan ticaret satış hacmindeki düşüş ise yüzde 9,4 oldu.

Buna karşın perakende ticaret satış hacmi yüzde 11,8 yükseldi. Aylık veriler ise yıllık görünümden farklı bir tablo ortaya koydu. Ticaret satış hacmi haziranda mayıs ayına göre yüzde 1,9 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,7 geriledi. Toptan ticaret yüzde 4,0, perakende ticaret ise yüzde 0,7 arttı.

Perakende satış hacmi haziranda yıllık yüzde 11,8 arttı. (TÜİK)Perakende satış hacmi haziranda yıllık yüzde 11,8 arttı. (TÜİK)

HAZİRAN AYINDA TİCARET SATIŞ HACMİNDEKİ DEĞİŞİM

Kalem
Yıllık değişim
Ticaret satış hacmi
%-4,5
Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımı
%-13,8
Toptan ticaret
%-9,4
Perakende ticaret
%11,8

Perakende ticaret satış hacmi yıllık bazda yükseldi.Perakende ticaret satış hacmi yıllık bazda yükseldi.

PERAKENDEDE BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM ÜRÜNLERİ ÖNE ÇIKTI

Perakende satışlardaki yıllık artışın alt gruplara yansıması da dikkat çekti. En yüksek artış bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtlarında görüldü. Bu gruptaki satış hacmi yıllık bazda yüzde 28,8 arttı. Posta veya internet üzerinden yapılan satışlarda artış yüzde 22,4 olurken, gıda dışı ürünlerde yüzde 17,6 yükseliş kaydedildi.

Tıbbi ürünler ve kozmetik ürünlerinde de satış hacmi yüzde 16,9 arttı. Diğer gruplardaki yıllık değişimler ise şöyle gerçekleşti:

  • Gıda, içecek ve tütün: yüzde 2,9 artış
  • Elektrikli eşya ve mobilya: yüzde 1,6 artış
  • Tekstil, giyim ve ayakkabı: yüzde 3,9 artış
  • Otomotiv yakıtı: yüzde 1,1 artış
  • Perakende ticaret (saat ve mücevher hariç): yüzde 5,9 artış

Motorlu taşıt ticaretinde aylık satış hacmi yüzde 5,7 azaldı.Motorlu taşıt ticaretinde aylık satış hacmi yüzde 5,7 azaldı.

AYLIK VERİLERDE BAZI GRUPLARDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Perakende satışların aylık değişiminde ise sektörler arasında farklı hareketler görüldü. Haziranda bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı. Posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 3,1, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 2,6 yükseldi.

Buna karşılık elektrikli eşya ve mobilya grubunda yüzde 4,4'lük düşüş görüldü. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5, perakende ticaretin saat ve mücevher hariç alt grubunda ise yüzde 1,2 geriledi.

Perakende grubu
Yıllık değişim
Bilgisayar, kitap, iletişim aygıtları
%28,8
Posta veya internet üzerinden satış
%22,4
Gıda dışı ürünler
%17,6
Tıbbi ürünler ve kozmetik
%16,9
Gıda, içecek ve tütün
%2,9
Elektrikli eşya ve mobilya
%1,6
Tekstil, giyim ve ayakkabı
%3,9
Otomotiv yakıtı
%1,1

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