Ticarette haziran tablosu belli oldu: Satış hacmi geriledi, perakende yükseldi
Ticaret satış hacmi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 geriledi. Buna karşılık perakende satışlarda yüzde 11,8’lik artış görüldü. Aylık verilerde de ticaret hacmi yüzde 1,9 yükseldi. Perakendede bilgisayar, kitap ve iletişim ürünleri yüzde 28,8 ile öne çıktı.
Ticaret sektöründe haziran ayında yıllık bazda daralma görüldü. Ancak perakende satışlardaki güçlü yükseliş dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 4,5 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 11,8 arttı.
TİCARET HACMİNDE YILLIK DÜŞÜŞ, AYLIK YÜKSELİŞ
TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi, 2026 yılı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 geriledi. Yıllık değişimde ticaretin alt kalemlerinde de düşüş görüldü. Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8 azaldı. Toptan ticaret satış hacmindeki düşüş ise yüzde 9,4 oldu.
Buna karşın perakende ticaret satış hacmi yüzde 11,8 yükseldi. Aylık veriler ise yıllık görünümden farklı bir tablo ortaya koydu. Ticaret satış hacmi haziranda mayıs ayına göre yüzde 1,9 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,7 geriledi. Toptan ticaret yüzde 4,0, perakende ticaret ise yüzde 0,7 arttı.
HAZİRAN AYINDA TİCARET SATIŞ HACMİNDEKİ DEĞİŞİM