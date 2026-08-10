Yatırım araçlarında temmuz tablosu belli oldu: Mevduat kazandırdı, altın kaybettirdi

Bu dönemin en fazla kaybettiren yatırım aracı ise külçe altın oldu. Altının reel kaybı Yİ-ÜFE bazında yüzde 14,94'e, TÜFE bazında yüzde 13,61'e ulaştı.

Üç aylık performansa bakıldığında mevduat faizinin üstünlüğü devam etti. Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 3,08 reel getiri sağladı. TÜFE bazında ise reel getiri yüzde 4,70 olarak hesaplandı.

Külçe altın ise altı aylık dönemde en fazla reel kayıp yaşayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Altının kaybı Yİ-ÜFE bazında yüzde 20,55, TÜFE bazında yüzde 20,22 olarak gerçekleşti.

Yatırım araçlarının altı aylık performansı incelendiğinde de mevduat faizi öne çıktı. Mevduat faizinin reel getirisi Yİ-ÜFE ile hesaplandığında yüzde 1,58, TÜFE ile hesaplandığında yüzde 1,99 oldu.

Külçe altın altı aylık dönemde en fazla kayıp yaşayan araç oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında görüldü.

YILLIK KAZANAN DEĞİŞTİ: BU KEZ ZİRVEDE KÜLÇE ALTIN VAR

Aylık, üç aylık ve altı aylık dönemlerde mevduat faizinin öne çıkmasına karşın yıllık tabloda lider değişti. Külçe altın, yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,37 reel getiri sağladı. TÜFE bazında hesaplanan reel getiri ise yüzde 8,05 oldu.

Böylece külçe altın, yıllık dönemde her iki enflasyon göstergesine göre de yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu.