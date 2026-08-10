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Yatırım araçlarında temmuz tablosu belli oldu: Mevduat kazandırdı, altın kaybettirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yatırım araçlarında temmuz tablosu belli oldu: Mevduat kazandırdı, altın kaybettirdi

TÜİK’in temmuz verileri yatırım araçlarının performansını ortaya koydu. Mevduat faizi aylık, üç aylık ve altı aylık dönemde reel getiride öne çıkarken, yıllık tabloda zirve külçe altının oldu. Temmuzda altın ve BIST 100 yatırımcısı reel kayıp yaşadı.

Yatırım araçlarının temmuz ayındaki performansı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, fiyat artışlarının etkisi hesaba katıldığında yatırımcısına en fazla reel getiriyi mevduat faizi sağladı. Külçe altın ise özellikle aylık, üç aylık ve altı aylık dönemlerde yatırımcısına kaybettiren araçların başında geldi.

Mevduat faizi temmuz ayında reel getiride ilk sırada yer aldı. (A Haber Grafik Ekibi)Mevduat faizi temmuz ayında reel getiride ilk sırada yer aldı. (A Haber Grafik Ekibi)

TEMMUZDA EN FAZLA REEL GETİRİ MEVDUAT FAİZİNDE

TÜİK'in finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına ilişkin temmuz verileri, yatırım araçları arasındaki tabloyu ortaya koydu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alındığında mevduat faizinin (brüt) aylık reel getirisi yüzde 1,55 oldu. Tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre hesaplandığında ise bu oran yüzde 1,29 olarak gerçekleşti.

Böylece mevduat faizi, temmuz ayında her iki enflasyon göstergesine göre de yatırımcısına reel kazanç sağlayan araçlar arasında ilk sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre mevduat faizi aylık bazda kazandırdı. (A Haber)TÜİK verilerine göre mevduat faizi aylık bazda kazandırdı. (A Haber)

TEMMUZ AYININ KAZANDIRANLARI VE KAYBETTİRENLERİ

TÜFE bazındaki tabloya göre yatırım araçlarının aylık performansı şöyle:

Yatırım aracı
TÜFE'ye göre reel getiri
Mevduat faizi (brüt)
%1,29
DİBS
%0,89
Dolar
-%0,03
Avro
-%0,87
BIST 100
-%2,61
Külçe altın
-%4,79

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde de mevduat faizi yüzde 1,55 ile ilk sırada yer aldı. DİBS yüzde 1,15, dolar ise yüzde 0,23 reel getiri sağladı. Avro yüzde 0,62, BIST 100 yüzde 2,36 ve külçe altın yüzde 4,55 oranında reel kayıp yaşattı.

Külçe altın temmuz ayında yatırımcısına reel kayıp yaşattı.Külçe altın temmuz ayında yatırımcısına reel kayıp yaşattı.

ALTIN ÜÇ AYLIK DÖNEMDE YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Üç aylık performansa bakıldığında mevduat faizinin üstünlüğü devam etti. Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 3,08 reel getiri sağladı. TÜFE bazında ise reel getiri yüzde 4,70 olarak hesaplandı.

Bu dönemin en fazla kaybettiren yatırım aracı ise külçe altın oldu. Altının reel kaybı Yİ-ÜFE bazında yüzde 14,94'e, TÜFE bazında yüzde 13,61'e ulaştı.

Külçe altın altı aylık dönemde en fazla kayıp yaşayan araç oldu.Külçe altın altı aylık dönemde en fazla kayıp yaşayan araç oldu.

ALTI AYLIK TABLODA DA ZİRVE MEVDUAT FAİZİNİN

Yatırım araçlarının altı aylık performansı incelendiğinde de mevduat faizi öne çıktı. Mevduat faizinin reel getirisi Yİ-ÜFE ile hesaplandığında yüzde 1,58, TÜFE ile hesaplandığında yüzde 1,99 oldu.

Külçe altın ise altı aylık dönemde en fazla reel kayıp yaşayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Altının kaybı Yİ-ÜFE bazında yüzde 20,55, TÜFE bazında yüzde 20,22 olarak gerçekleşti.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında görüldü.Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında görüldü.

YILLIK KAZANAN DEĞİŞTİ: BU KEZ ZİRVEDE KÜLÇE ALTIN VAR

Aylık, üç aylık ve altı aylık dönemlerde mevduat faizinin öne çıkmasına karşın yıllık tabloda lider değişti. Külçe altın, yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,37 reel getiri sağladı. TÜFE bazında hesaplanan reel getiri ise yüzde 8,05 oldu.

Böylece külçe altın, yıllık dönemde her iki enflasyon göstergesine göre de yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu.

Dolar ve avro yıllık değerlendirmede yatırımcısına reel kaybettirdi.Dolar ve avro yıllık değerlendirmede yatırımcısına reel kaybettirdi.

YILLIK BAZDA DİĞER YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık reel getiri sağlayan diğer yatırım araçları BIST 100, DİBS ve mevduat faizi oldu.

  • Külçe altın: %11,37
  • BIST 100: %5,88
  • DİBS: %4,26
  • Mevduat faizi (brüt): %1,74
  • Dolar: -%8,43
  • Avro: -%10,49

TÜFE bazında ise BIST 100 yüzde 2,73, DİBS yüzde 1,16 reel getiri sağladı. Mevduat faizinde reel getiri yüzde 1,28 oldu. Dolar ve avroda ise yıllık kayıp devam etti. Doların TÜFE'ye göre reel kaybı yüzde 11,16 olurken avroda bu oran yüzde 13,15 olarak hesaplandı.

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