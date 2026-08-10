Yatırım araçlarında temmuz tablosu belli oldu: Mevduat kazandırdı, altın kaybettirdi
TÜİK’in temmuz verileri yatırım araçlarının performansını ortaya koydu. Mevduat faizi aylık, üç aylık ve altı aylık dönemde reel getiride öne çıkarken, yıllık tabloda zirve külçe altının oldu. Temmuzda altın ve BIST 100 yatırımcısı reel kayıp yaşadı.
Yatırım araçlarının temmuz ayındaki performansı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, fiyat artışlarının etkisi hesaba katıldığında yatırımcısına en fazla reel getiriyi mevduat faizi sağladı. Külçe altın ise özellikle aylık, üç aylık ve altı aylık dönemlerde yatırımcısına kaybettiren araçların başında geldi.
TEMMUZDA EN FAZLA REEL GETİRİ MEVDUAT FAİZİNDE
TÜİK'in finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına ilişkin temmuz verileri, yatırım araçları arasındaki tabloyu ortaya koydu.
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alındığında mevduat faizinin (brüt) aylık reel getirisi yüzde 1,55 oldu. Tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre hesaplandığında ise bu oran yüzde 1,29 olarak gerçekleşti.
Böylece mevduat faizi, temmuz ayında her iki enflasyon göstergesine göre de yatırımcısına reel kazanç sağlayan araçlar arasında ilk sırada yer aldı.
TEMMUZ AYININ KAZANDIRANLARI VE KAYBETTİRENLERİ
TÜFE bazındaki tabloya göre yatırım araçlarının aylık performansı şöyle:
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde de mevduat faizi yüzde 1,55 ile ilk sırada yer aldı. DİBS yüzde 1,15, dolar ise yüzde 0,23 reel getiri sağladı. Avro yüzde 0,62, BIST 100 yüzde 2,36 ve külçe altın yüzde 4,55 oranında reel kayıp yaşattı.