Altın fiyatlarında yeni hafta hareketliliği! İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı
Altın fiyatlarında yeni hafta hareketli başladı. Ons altın 4.350 dolar, gram altın ise Kapalı Çarşı’da 6 bin 675 lira seviyesine çıktı. İslam Memiş, ABD enflasyon verisinin bu hafta belirleyici olacağını söyledi. Peki altın için yükseliş sürecek mi, kar satışı yaşanabilir mi, hangi seviyeler izlenecek?
Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk sinyalleri geldi. Ons altın 4 bin 350 dolar seviyesine yükselirken, gram altın Kapalı Çarşı'da 6 bin 675 lirayı gördü. Piyasalarda gözler şimdi ABD'den gelecek enflasyon verisine çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş ise hızlı yükselişin ardından kar satışlarına karşı uyardı.
ALTIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD'den gelecek ekonomik verilere çevrilirken, altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4 bin 350 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın Kapalı Çarşı'da 6 bin 675 liraya kadar yükseldi.
Altındaki yükselişin arkasında ise geçen hafta ABD'den gelen zayıf istihdam verisi öne çıktı. ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin aksine temmuz ayında 23 bin azalması, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen gelişmelerden biri oldu.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI
Finans Analisti İslam Memiş, yeni haftada altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirtti. Ancak hızlı yükselişin ardından kar satışlarının görülebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Memiş, ons altın için 4 bin 150-4 bin 350 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Gram altında ise 6 bin 500-6 bin 670 lira bandına dikkat çekti.
Uzmanın değerlendirmesine göre bu hafta altın fiyatlarında tek yönlü bir hareket beklemek yerine, özellikle ABD verilerinin ardından oluşabilecek sert dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.