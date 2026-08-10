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Altın fiyatlarında yeni hafta hareketliliği! İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altın fiyatlarında yeni hafta hareketliliği! İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı

Altın fiyatlarında yeni hafta hareketli başladı. Ons altın 4.350 dolar, gram altın ise Kapalı Çarşı’da 6 bin 675 lira seviyesine çıktı. İslam Memiş, ABD enflasyon verisinin bu hafta belirleyici olacağını söyledi. Peki altın için yükseliş sürecek mi, kar satışı yaşanabilir mi, hangi seviyeler izlenecek?

Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk sinyalleri geldi. Ons altın 4 bin 350 dolar seviyesine yükselirken, gram altın Kapalı Çarşı'da 6 bin 675 lirayı gördü. Piyasalarda gözler şimdi ABD'den gelecek enflasyon verisine çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş ise hızlı yükselişin ardından kar satışlarına karşı uyardı.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? İSLAM MEMİŞ DEĞERLENDİRDİ

Ons altın 4 bin 350 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 6 bin 675 liraya ulaştı. (A Haber)Ons altın 4 bin 350 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 6 bin 675 liraya ulaştı. (A Haber)

ALTIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD'den gelecek ekonomik verilere çevrilirken, altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4 bin 350 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın Kapalı Çarşı'da 6 bin 675 liraya kadar yükseldi.

Altındaki yükselişin arkasında ise geçen hafta ABD'den gelen zayıf istihdam verisi öne çıktı. ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin aksine temmuz ayında 23 bin azalması, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen gelişmelerden biri oldu.

İslam Memiş, hızlı yükselişin ardından altın fiyatlarında kar satışları yaşanabileceğini belirtti.(A Haber)İslam Memiş, hızlı yükselişin ardından altın fiyatlarında kar satışları yaşanabileceğini belirtti.(A Haber)

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI

Finans Analisti İslam Memiş, yeni haftada altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirtti. Ancak hızlı yükselişin ardından kar satışlarının görülebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Memiş, ons altın için 4 bin 150-4 bin 350 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Gram altında ise 6 bin 500-6 bin 670 lira bandına dikkat çekti.

Uzmanın değerlendirmesine göre bu hafta altın fiyatlarında tek yönlü bir hareket beklemek yerine, özellikle ABD verilerinin ardından oluşabilecek sert dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.

ABD’de açıklanacak enflasyon verisi, altın fiyatlarının yönü açısından yakından takip edilecek. (A Haber Foto Arşivi)ABD’de açıklanacak enflasyon verisi, altın fiyatlarının yönü açısından yakından takip edilecek. (A Haber Foto Arşivi)

ALTIN FİYATLARINDA BU HAFTA NEDEN HAREKETLİLİK BEKLENİYOR?

Altın piyasasının bu haftaki en önemli gündemlerinden biri ABD enflasyon verisi olacak. Veri, çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak. İslam Memiş, haftayı adeta iki farklı döneme ayırarak değerlendirdi. Buna göre çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi öncesinde ve sonrasında altın fiyatlarında farklı hareketler görülebilir.

Memiş, "Bu hafta altın tarafında sert dalgalanmalar yaşanabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle geçen hafta altının beş işlem gününde arka arkaya yükselmesi, kar satışları ihtimalini de gündeme getirdi. Bu nedenle yatırımcıların ABD verisi öncesinde ve sonrasında fiyat hareketlerini daha yakından izlemesi bekleniyor.

Gram altında 6 bin 500 ile 6 bin 670 lira arasındaki seviyeler takip edilecek.Gram altında 6 bin 500 ile 6 bin 670 lira arasındaki seviyeler takip edilecek.

ONS VE GRAM ALTINDA HANGİ SEVİYELER TAKİP EDİLECEK?

İslam Memiş'in verdiği seviyeler, altın piyasasında teknik açıdan takip edilecek önemli bölgeleri ortaya koyuyor.

Altın türü
Takip edilen seviye
Ons altın
4.150 - 4.350 dolar
Gram altın
6.500 - 6.670 lira
Orta-uzun vadeli ons hedefi
4.500 dolar
Sonraki hedef
5.000 dolar

Bu seviyeler, Memiş'in röportaj sırasında yaptığı değerlendirmelere dayanıyor. Uzman, kısa vadede kar satışları ihtimaline dikkat çekerken orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin devam ettiğini ifade etti.

Altının beş işlem günü üst üste yükselmesi, kar satışı ihtimalini gündeme getirdi.Altının beş işlem günü üst üste yükselmesi, kar satışı ihtimalini gündeme getirdi.

ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının bundan sonraki seyrinde iki başlık öne çıkıyor: ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Orta Doğu'daki gelişmeler. Memiş'e göre ABD ile İran arasındaki gerilimin seyri de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Olası bir ateşkes veya anlaşma haberi, altındaki hareketin yönünü değiştirebilecek gelişmeler arasında bulunuyor.

Buna karşın uzman, orta ve uzun vadeli görünüm konusunda iyimserliğini koruyor. Memiş, altın için 4 bin 500 dolar seviyesinin ardından 5 bin dolara doğru yeni bir toparlanma sürecinin gündeme gelebileceğini belirtti.

ABD ile İran arasındaki gerilimin seyri, altın fiyatlarının hareketinde etkili olmaya devam ediyor.ABD ile İran arasındaki gerilimin seyri, altın fiyatlarının hareketinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD-İRAN ATEŞKESİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Jeopolitik risklerin azalması, altının güvenli liman talebini etkileyebilecek unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle ABD-İran geriliminde yaşanabilecek yeni gelişmeler piyasalar tarafından yakından izlenecek.

İslam Memiş de olası bir ateşkes veya anlaşma haberinin altın fiyatlarında yeni bir hareket yaratabileceğine dikkat çekti.

Altın fiyatlarında kısa vadeli riskler öne çıkarken orta vadeli yükseliş beklentisi korunuyor. (AA)Altın fiyatlarında kısa vadeli riskler öne çıkarken orta vadeli yükseliş beklentisi korunuyor. (AA)

ALTIN YATIRIMCISI BU HAFTA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yeni haftada altın fiyatlarını etkileyebilecek başlıklar şöyle sıralanıyor:

Takip Edilecek Gelişmeler
  • ABD enflasyon verisi
  • ABD'den gelecek yeni ekonomik veriler
  • ABD-İran gerilimindeki gelişmeler
  • Olası ateşkes veya anlaşma haberleri
  • Ons altında 4 bin 150-4 bin 350 dolar bandı
  • Gram altında 6 bin 500-6 bin 670 lira aralığı
  • Hızlı yükseliş sonrasında oluşabilecek kar satışları

Özellikle çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi, haftanın geri kalanında fiyatlamaların yönünü belirleyebilecek önemli gelişmelerden biri olacak.

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